Vladimir Cerrón, prófugo candidato de Perú Libre, comenta el debate en vivo desde X, pese a estar ausente del evento

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no asistió al debate presidencial en Lima porque permanece prófugo, aunque participó comentando en vivo a través de su cuenta en X

El prófugo candidato presidencial Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, no apareció este martes en la segunda jornada del debate realizada en el Centro de Convenciones de Lima, aunque comentó el evento en vivo desde su cuenta de X.

El político, cuyo partido llevó al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) al poder en 2021, había solicitado participar mediante videoconferencia desde el lugar donde se oculta, tal como lo hace en su campaña. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido.

El JNE tampoco aceptó que alguno de los candidatos a vicepresidente que acompañan la candidatura de Perú Libre actuase en su lugar, de modo que el sillón reservado para él quedó vacío en esta jornada.

No obstante, desde la clandestinidad en la que permanece desde hace más de tres años por una orden de prisión preventiva, Cerrón opinó en directo mientras intervenían los otros candidatos de esta segunda ronda.

El Jurado Nacional de Elecciones rechazó su solicitud de intervenir por videoconferencia y también negó que un vicepresidente lo reemplazara, dejando su asiento vacío

“Álvaro Paz de la Barra con propuestas que colisionan contra el orden constitucional, dice no interesarle el debido proceso. Fuera de foco. Ricardo Belmont expone su experiencia reflexiva, antes que propuestas concretas”, escribió en un primer mensaje.

En una segunda publicación, se dirigió a la candidata Fiorella Molinelli, quien prometió capturarlo en un plazo de “90 días” y contra quien un juzgado dictó su enjuiciamiento por presunta colusión agravada en la concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero.

“Fiorella Molinelli, sin moral para lucha anticorrupción. Hoy se le aperturó juicio por colusión agravada y tiene pedido de 10 años de prisión por el caso Aeropuerto Chinchero. Diez-Canseco tiene razón al resaltar que el Estado no organiza a la comunidad para luchar contra la corrupción”, continuó.

Seguidamente, criticó a George Forsyth por insistir en “militarizar la seguridad ciudadana” y señaló que “las Fuerzas Armadas están para enfrentar conflictos armados en estados de excepción”.

“La Policía protege a los civiles, previene e investiga con garantías constitucionales. Espá y Jaico no conocen de seguridad ciudadana. Ofrecen ‘inteligencia’, lo que justamente no tienen”, opinó.

Desde la clandestinidad, Cerrón criticó a varios candidatos, incluyendo a Álvaro Paz de la Barra, Ricardo Belmont, Fiorella Molinelli y George Forsyth

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado contra Cerrón en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región Junín, mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Esos procesos judiciales ya le impidieron al médico neurocirujano formado en Cuba poder ser candidato presidencial en las elecciones de 2021, lo que hizo que fuera sustituido por Castillo, quien terminó ganando el proceso electoral.

Ahora el prófugo aspirante también deberá afrontar un juicio donde ha sido acusado por la Fiscalía de afiliación al terrorismo, al supuestamente haber tenido coordinaciones con el cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), el último remanente de Sendero Luminoso, que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país.

Formato

El debate presidencial convoca a los 35 candidatos presidenciales en contienda para las elecciones del próximo 12 de abril, lo que implica un total de 15 horas de discusiones repartidas en seis días, con sesiones de dos horas y media cada una, en la que participan grupos de entre 11 y 12 candidatos, designados por un sorteo previo.