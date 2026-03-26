Óscar Arriola se desdice y brinda cifras sobre crimen: “Los homicidios decrecieron 8 % y las denuncias por extorsión 39 %”

Aunque previamente había decidido no dar cifras, Arriola informó que los homicidios disminuyeron un 8 % y las denuncias de extorsión un 39 %, además de señalar reducción en robos y hurtos de vehículos

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, contradijo este jueves su decisión previa de no dar cifras sobre la criminalidad y presentó datos recientes, aunque de manera breve, durante la ceremonia de egreso de la promoción 2024-II ‘Protección Ciudadana’.

“Los homicidios han decrecido en un 8 % y las denuncias de extorsión en un 39 %”, señaló en el acto que reunió a 5.652 nuevos efectivos y que, según indicó, forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

Añadió que la reducción también alcanza a los robos y hurtos de vehículos. “Cuando se produce la entrega de estos, vayan a ver la satisfacción del ciudadano que agradece a toda su Policía Nacional porque consideraba que no volvería a ver la herramienta que tiene como trabajo o para llevar a un familiar a sus atenciones de salud. Esos somos nosotros”, afirmó.

Arriola sostuvo, además, que la criminalidad es “una pandemia universal”, originada tanto por organizaciones que cruzan fronteras como por la delincuencia común que afecta al ciudadano. “Tenemos una enorme responsabilidad y eso lo vamos a hacer con creces, porque estamos acá, porque nos sostiene y nos abriga un solo pensamiento, el de la vocación del servicio”, dijo.

Los datos fueron presentados durante la ceremonia de egreso de 5.652 nuevos efectivos, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028

Indicó que los resultados responden al uso de tecnología, personal, equipamiento e infraestructura. “Se están dando los frutos. En la madrugada de hoy se han capturado a los temibles ‘Mexicanos’, que solamente llevan un sticker con todas las pruebas de ley y así seguimos trabajando”, precisó.

No obstante, días antes el comandante general había anunciado que dejaría de informar cifras sobre criminalidad para evitar críticas. “Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más y dejo que vayan a las cifras oficiales porque alguien se siente mal cuando uno indica las cifras. Nosotros nos manejamos con cifras”, declaró en una entrevista con RPP.

Recordó que la institución policial enfrenta el crimen con la misma actitud y capacidad que durante el auge del terrorismo. “Lo que pasa actualmente es que es la misma actitud, el mismo comportamiento, las mismas capacidades, habilidades y destrezas para hacer frente, y venimos haciendo frente”, sostuvo.

Señaló que, en adelante, los reportes estadísticos deberán consultarse directamente en “fuentes oficiales”, pese a afirmar que cuenta con esos datos. Ante la insistencia de los periodistas, reiteró: “Preferiría que ustedes recurrieran a las cifras oficiales”.

Arriola destacó que la criminalidad es una “pandemia universal” y enfatizó que la policía enfrentará el crimen con la misma actitud y capacidades que durante el auge del terrorismo

Arriola también aseguró que los operativos contra la delincuencia continúan sin pausa, a pesar de que en los últimos días se han registrado ataques armados, sobre todo contra transportistas. “Nosotros hacemos las operaciones todos los días de Dios, y estamos operando mañana, tarde, noche y madrugada, y allí están las capturas de los extorsionadores, de los homicidas, de los que cometen sicariato, y también están los asesinatos”, concluyó.

El oficial asumió el cargo en septiembre de 2025, después de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, debido a una investigación fiscal en su contra.

Antes de ello, Arriola fue jefe de Estado Mayor de la PNP, director nacional de Investigación Criminal y jefe de la División de Terrorismo Regional en el Vraem, el principal valle cocalero del país, donde el narcotráfico convive con remanentes de Sendero Luminoso.