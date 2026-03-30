Presidente Balcázar anuncia financiamiento histórico en Chiclayo por visita del papa León XIV: “Lambayeque es clave”

Composición: Infobae Perú

El presidente José María Balcázar llegó este 29 de marzo a Chiclayo en medio de una agenda marcada por la ejecución de obras y la preparación de uno de los eventos más importantes del año: la próxima visita del papa León XIV. En la sede de la Municipalidad Provincial, el mandatario sostuvo una reunión clave con la alcaldesa Janet Cubas y su equipo técnico, con el objetivo de acelerar proyectos de infraestructura y mejorar las condiciones urbanas en la región Lambayeque.

El encuentro se da en un contexto donde el Ejecutivo busca cerrar brechas sociales y reactivar inversiones públicas en distintas regiones del país. En este caso, la prioridad está centrada en adecuar la ciudad para recibir al sumo pontífice en noviembre, lo que ha llevado a poner en marcha iniciativas como “La Ruta del Papa”, un proyecto que busca revalorar espacios emblemáticos y optimizar servicios básicos en la ciudad norteña.

Gobierno impulsa obras y financiamiento para preparar Chiclayo ante visita papal

La comisión de la Conferencia Episcopal se reunirá en marzo para definir la agenda definitiva de León XIV en territorio peruano. - Reuters / Google Maps

Durante la reunión, el jefe de Estado explicó que su presencia en Lambayeque responde también a una labor de supervisión directa de obras, especialmente aquellas vinculadas a la “Ruta del Papa”, consideradas estratégicas para mejorar la imagen urbana y la capacidad de respuesta de la ciudad frente a un evento internacional. “Debemos afinar los aspectos puntuales para que las obras se ejecuten con rapidez y sin demoras. Lambayeque es una región clave para el norte del país y debemos avanzar con sus principales proyectos”, señaló.

En esa línea, uno de los puntos centrales del diálogo fue el estado de las vías urbanas y la necesidad de intervenir en calles deterioradas. “Es para ver la ruta del Papa y algún financiamiento para las calles que están rotas en Chiclayo”, precisó el mandatario ante la prensa.

Además, el Ejecutivo anunció que viene trabajando en un proyecto de crédito suplementario, el cual será presentado ante el Congreso de la República en las próximas semanas. Esta medida tiene como finalidad destrabar obras paralizadas y garantizar la continuidad de proyectos en distintas regiones, incluyendo Lambayeque. “Ese será uno de nuestros principales legados”, afirmó Balcázar.

La visita del papa León XIV es considerada por el Gobierno como una oportunidad para posicionar a Chiclayo a nivel internacional, lo que ha llevado a intensificar las coordinaciones entre el Ejecutivo y las autoridades locales. En ese sentido, Balcázar subrayó: “Queremos recibir al papa como se merece y estar a la altura de su mensaje y su cercanía con nuestro pueblo”.

Visita del papa León XIV al Perú se proyecta entre noviembre y diciembre tras gestiones iniciadas en febrero de 2026

Papa León XIV se reúne con exorcistas ante aumento de ocultismo y satanismo en el mundo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Vaticano)

El anuncio sobre la llegada del papa León XIV al Perú se dio a conocer el 5 de febrero de 2026, luego de la visita oficial de los obispos peruanos al Vaticano. Según informó el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, el propio sumo pontífice manifestó su intención de viajar al país entre noviembre y, como fecha límite, la primera semana de diciembre. La confirmación, en ese momento, fue estimada en un 80%, debido a los procesos diplomáticos y logísticos que aún debían cumplirse.

En esa misma línea, se precisó que la visita requería una serie de condiciones formales propias de un jefe de Estado, ya que el Papa también ostenta ese rol dentro del Vaticano. Por ello, era indispensable una invitación oficial del Gobierno peruano, la cual, según detalló el representante de la Iglesia, ya había sido enviada tanto por la Presidencia de la República como por la propia Conferencia Episcopal. A partir de ese punto, quedaba pendiente la organización integral del viaje, incluyendo aspectos protocolares y de seguridad.

Otro elemento relevante mencionado en ese anuncio fue el fuerte vínculo del pontífice con el Perú, evidenciado durante los encuentros en Roma, donde —según los obispos— mostraba entusiasmo cada vez que se refería al país. Además, se planteó como posible motivo de la visita la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, una fecha significativa para la Iglesia en América Latina.