León XIV regresará a Perú a finales del 2026 para participar en importante celebración religiosa en Chiclayo

El papa León XIV tiene programado visitar Perú a fines de 2026 para participar en importante celebración religiosa en Chiclayo, según confirmó el cardenal de Lima, Carlos Castillo.

Se trata de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. En su recorrido por el territorio nacional, el pontífice incluirá también a la ciudad de Lima.

Ambos lugares marcaron su vínculo personal y espiritual con el país. La conmemoración a la que acudirá adquiere un significado especial, dado que el papa mantiene un lazo vigente con la región de Lambayeque y, en particular, con la comunidad chiclayana.

Durante una intervención en el programa Diálogo de Fe, Castillo detalló que la visita responde a una invitación simbólica, en agradecimiento a la acogida que tanto Santo Toribio como el propio León XIV recibieron en Perú.

“Nos dijo, bueno, les manifiesto mi intención de venir al Perú por los 300 años de Santo Toribio. Como es una intención, y ciertamente se va a plasmar, el plan es exacto, en ese momento no lo tenemos”, señaló el cardenal, quien también anticipó que “lo más probable es que vamos a tener, por una parte, una celebración grande en Chiclayo y específicamente en Saña, que va a ser en un descampado, ahí también había un convento agustino”.

Cabe destacar que la organización logística de la visita papal está en fase preliminar, con los preparativos oficiales previstos para iniciar seis meses antes del viaje. Castillo explicó que, por ahora, el Vaticano concentra recursos en los desplazamientos programados dentro de Europa, mientras la agenda sudamericana se perfila como una de las más esperadas para el cierre de 2026.

León XIV, un ciudadano peruano

El papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, no solo conserva un nexo sentimental con Perú, sino también uno legal.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el pontífice figura en el padrón nacional como ciudadano habilitado para votar, con domicilio electoral registrado en Chiclayo.

La información muestra que el papa cuenta con un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano vigente y que su presencia en la lista de votantes para las elecciones generales del 12 de abril tiene un profundo simbolismo institucional.

En mayo de 2025, la delegación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viajó hasta la Santa Sede para actualizar el DNI de León XIV.

El trámite, parte de la campaña “Identificación sin Fronteras”, incluyó la toma de fotografía, huellas digitales y firma, lo que permitió la emisión de un nuevo DNI electrónico 3.0 con datos actualizados.

Esta acción refuerza el vínculo del papa con la región de Lambayeque, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 antes de asumir cargos en la Santa Sede.

Durante más de dos décadas, León XIV desarrolló su labor misionera en el país, especialmente en Chiclayo, ciudad a la que ha descrito como una comunidad de fe profunda.

Tras su elección como pontífice, envió un saludo especial a su “querida diócesis de Chiclayo”, pronunciando palabras en español que reflejan su cercanía cultural y pastoral.