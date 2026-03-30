Desarticulan a ‘Los Fuertes de Palomino’: nueve implicados, entre ellos un policía detenido, tras operativo en Lambayeque

Operativo conjunto de Fiscalía y Diviac en Lambayeque contra la organización “Los Fuertes de Palomino”.

La intervención policial y fiscal en el norte del país marcó un nuevo episodio en la lucha contra el crimen organizado. En la región Lambayeque, autoridades ejecutaron una operación coordinada que apuntó a una estructura delictiva con presencia en varias provincias, según información oficial del Ministerio Público.

El despliegue se concentró en varios puntos estratégicos y se desarrolló durante la madrugada del domingo 29 de marzo. Equipos especializados ingresaron de forma simultánea a distintos inmuebles con el objetivo de asegurar pruebas y capturar a presuntos integrantes de la red investigada.

Las diligencias respondieron a una investigación previa que identificó patrones de actuación vinculados a delitos de usurpación y extorsión. Fuentes fiscales indicaron que el grupo intervenido mantenía un esquema organizado para ejecutar sus actividades ilícitas en zonas del norte del país.

El caso también puso en el centro de la atención la posible participación de un agente policial, lo que elevó el nivel de preocupación en las autoridades encargadas del operativo.

Operativo simultáneo en tres provincias

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, en coordinación con la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, ejecutó un operativo contra la presunta organización criminal denominada “Los Fuertes de Palomino”.

La intervención estuvo dirigida por el fiscal provincial Germán Montero Ugaz y el fiscal adjunto Rodolfo Albújar Álvarez. Las acciones se desarrollaron de forma simultánea en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Chota.

En total, las autoridades allanaron 17 inmuebles. Estas diligencias se realizaron en cumplimiento de una orden judicial de detención preliminar por un plazo de 10 días, previamente autorizada por el Poder Judicial.

Detenciones y hallazgos durante las diligencias

Intervención simultánea en Chiclayo, Ferreñafe y Chota durante la madrugada del 29 de marzo.

Como resultado del operativo, seis personas quedaron detenidas. Entre ellas figura un efectivo policial en actividad, situación que generó especial atención dentro de las autoridades encargadas de la investigación.

Además, otras tres personas fueron intervenidas en flagrancia durante el desarrollo de las acciones. Este dato refuerza la hipótesis fiscal sobre la actividad constante del grupo en las zonas intervenidas.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron armas de fuego, equipos celulares y diversa documentación. Este material fue calificado como relevante para el avance de las investigaciones en curso.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la organización operaba de forma estructurada en diversas zonas del norte del país. Sus principales mecanismos incluían la intimidación y la ocupación ilegal de terrenos para obtener beneficios ilícitos.

La investigación se centra en delitos como organización criminal, usurpación y extorsión. Según las mismas fuentes, el grupo mantenía un esquema que le permitía sostener sus actividades en distintos puntos de la región.

Investigación en curso

Las autoridades señalaron que las pesquisas continuarán en los próximos días. El objetivo consiste en esclarecer el grado de participación de cada uno de los implicados y definir la estructura completa de la presunta red delictiva.

También se busca determinar posibles conexiones con otras organizaciones criminales que operen en la región o en zonas cercanas. El material incautado durante el operativo será clave para este proceso.

Desde el Ministerio Público se indicó que este tipo de intervenciones forma parte de una estrategia sostenida para debilitar las redes criminales y reforzar la seguridad en Lambayeque.