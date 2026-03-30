Perú

Mario Hart conmueve al despedirse de Manolo Rojas y Korina Rivadeneira es criticada por error, pese al apoyo en su boda en Huaral

El exchico reality dedicó un emotivo mensaje al comediante, en contraste con la reacción de su esposa. Cabe recordar que el padre de Manolo Rojas les prestó su casa en Huaral para que pudieran casarse en medio de sus problemas migratorios

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Imágenes de un cortejo fúnebre de Manolo Rojas, que llegó hasta las instalaciones de Panamericana TV, la cual fue su primera casa artística. Jorge Benavides, Martín Farfán, Walter Ramírez ‘Cachito’, Gabriela y Claudia Serpa, acompañados de trabajadores del canal le rindieron homenaje. Video: Panamericana TV

La repentina partida del comediante Manolo Rojas no solo ha dejado un profundo vacío en el mundo del espectáculo peruano, sino que también ha generado diversas reacciones entre figuras públicas que, de una u otra forma, compartieron momentos con él.

En medio de este contexto de duelo, las actitudes de Mario Hart y Korina Rivadeneira han captado la atención del público, especialmente por el contraste entre sus mensajes y decisiones tras conocerse la noticia.

El fallecimiento del comediante, ocurrido el viernes 27 de marzo, fue tan inesperado como doloroso. Según versiones cercanas a la familia, el artista comenzó a sentirse mal en su vivienda y decidió trasladarse de emergencia a un centro médico. Sin embargo, el desenlace fue trágico: el comediante se descompensó antes de poder recibir atención oportuna. La noticia se difundió rápidamente y, como suele suceder en estos casos, colegas, amigos y figuras del entretenimiento utilizaron sus redes sociales para despedirse y expresar sus condolencias.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.
Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

Las condolencias de Mario Hart y Korina Rivadeneira

Entre ellos, Mario Hart destacó por el tono de su mensaje, que muchos calificaron como sentido y cercano. A través de sus plataformas digitales, el piloto y cantante compartió unas palabras que reflejaban una relación más estrecha con el fallecido comediante.

“Descansa en paz querido amigo. Siempre te recordaremos como el gran ser humano que fuiste. Muchas fuerzas para la familia”, escribió, acompañando el texto con signos de exclamación que reforzaban la emotividad del momento.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.
Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

El mensaje no quedó solo en una publicación aislada. Mario decidió también compartirlo en sus historias de Instagram, amplificando su alcance y dejando en evidencia la importancia que tuvo Manolo en su vida personal.

Sin embargo, pese a este gesto, el artista no estuvo presente en el velorio, situación que fue aclarada posteriormente: se encontraba participando en una competencia en provincia, lo que le impidió acudir de manera presencial a despedirse.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.
Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

En paralelo, la reacción de Korina Rivadeneira generó un intenso debate en redes sociales. La modelo y actriz, esposa de Mario Hart, también se pronunció tras la muerte del comediante, pero lo hizo con un mensaje breve que no pasó desapercibido. “Descansa en paz maolito”, escribió en sus historias, acompañado de emojis de corazón blanco, una paloma, alas y estrellas.

Lo que llamó la atención no fue solo la brevedad del mensaje, sino también el término “maolito”, que algunos usuarios interpretaron como un error al escribir el nombre del artista.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.
Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

La reacción fue calificada por parte del público como fría, especialmente si se considera el vínculo indirecto que existía entre la pareja y el entorno de Manolo Rojas. Y es que el comediante tuvo un rol importante en un momento clave de la vida de Mario Hart y Korina Rivadeneira: su matrimonio.

En medio de los problemas legales que enfrentaba la modelo en aquel entonces, el padre del humorista les facilitó su vivienda en Huaral para que pudieran concretar su unión. Este gesto fue ampliamente recordado en medio de la polémica, reforzando la percepción de que existía una cercanía previa.

Manolo Rojas fue despedido en Huaral con un multitudinario homenaje en el Club La Huaquilla, donde familiares, amigos y seguidores acompañaron sus restos y expresaron su cariño con flores y globos blancos. El humorista, fallecido a los 63 años por un paro cardíaco, fue velado primero en Lima y luego trasladado a su ciudad natal antes del sepelio en Lima. Su hermano Abel agradeció el apoyo y resaltó el legado artístico de Manolo.

Korina Rivadeneira sufre una intoxicación

A pesar de ello, la ausencia de Korina Rivadeneira en el velorio fue otro de los aspectos que alimentó la controversia. Medios y usuarios en redes señalaron que no se registró su presencia en el lugar donde se realizaban las exequias, lo que generó cuestionamientos sobre su decisión.

Más aún, trascendió que la modelo habría dedicado parte del día a un cambio de look en un salón de belleza y, posteriormente, a asistir a una reunión social con amigas, lo que intensificó las críticas en su contra.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.
Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

Mientras tanto, en los comentarios de sus redes sociales, algunos seguidores le consultaron directamente si había acudido a despedirse del comediante, sin obtener respuesta. Mas tarde, Rivadeneira contó en sus historias de Instagram que sufrió una intoxicación, lo que le provocó una fuerte reacción con hinchazón en los ojos. Este malestar habría sido el motivo por el que no asistió al velorio de Manolo Rojas.

El contraste entre las posturas de ambos esposos no tardó en instalarse como tema de conversación. Por un lado, Mario Hart optó por un mensaje que evidenciaba cercanía emocional, utilizando términos como “querido amigo” y destacando las cualidades humanas de Manolo Rojas. Por otro, Korina Rivadeneira eligió una despedida breve, sin mayores detalles, lo que fue percibido como insuficiente por parte de la opinión pública.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.
Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

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