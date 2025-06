Korina Rivadeneira confiesa que quiso ‘tirar la toalla’ con Mario Hart: “Me fui de la casa por diez días”

Korina Rivadeneira revela que las terapias le ayudaron mucho para mejorar su relación con Mario Hart.

A sus 33 años, Korina Rivadeneira vive un gran momento personal y profesional. La actriz, conductora de televisión y mamá de dos niños se muestra feliz con sus múltiples facetas, aunque reconoce que el equilibrio entre sus responsabilidades no siempre es fácil.

En una sincera entrevista, la también modelo venezolana abrió su corazón para hablar del lado menos glamoroso de su matrimonio con Mario Hart, revelando que no todo ha sido color de rosa y que, en más de una ocasión, estuvieron a punto de separarse.

Con nueve años de relación a cuestas, Korina Rivadeneira reflexionó sobre las crisis que han atravesado como pareja. “Hemos pasado por la crisis de los 4 años, de los 7 años, tal cual. Es bueno que se presenten porque nos hace autoanalizarnos y ver en qué podemos mejorar”, señaló a Trome.

Según ella, uno de los mayores aprendizajes ha sido entender que el amor no se sostiene solo, hay que trabajar en él día a día, y sobre todo, aprender a comunicarse con respeto.

Korina Rivadeneira y Mario Hart comparten tierna sesión de fotos.

“Si no sabemos comunicarnos con respeto, el amor se disuelve en un abrir y cerrar de ojos”, reflexionó Korina, quien además aseguró que tanto ella como Mario tienen personalidades completamente opuestas. “Somos como el agua y el aceite. Somos extremos en cuanto a lo que sentimos o pensamos”, indicó. Sin embargo, lejos de verlo como un problema, hoy lo entiende como parte del proceso de crecimiento mutuo.

Confiesa que quiso tirar la toalla

Una de las confesiones más sorprendentes de la entrevista fue cuando Korina admitió que, al comienzo de su relación con Mario Hart, sintió que todo se había roto.

“De hecho, al inicio tiré la toalla porque soy explosiva y él mucho más tranquilo”, contó la actriz, explicando que la situación llegó a un punto en el que decidió irse de casa. “Me fui de la casa y estuve diez días quedándome en la casa de mi amiga, pero fue al inicio. Sin embargo, hemos madurado y aprendido a conversar”. remarcó.

Este proceso de aprendizaje no fue sencillo. Korina reveló que ambos decidieron acudir a terapia de pareja para entenderse mejor. “No es fácil ni para mí, ni para ti, ni para nadie. El matrimonio es un trabajo arduo y de largo aliento. A mí me vino superbién, porque somos distintos y tener una persona mediadora nos ayudó mucho”, reveló.

Korina Rivadeneira asegura que sigue casada con Mario Hart pese a nulidad de su matrimonio. (VIDEO: América TV)

Una tercera persona intentó interferir

Korina Rivadeneira también reveló que, durante las primeras etapas de su relación con Mario Hart, una persona externa intentó meterse en su relación. Aunque no dio nombres ni detalles, sí confirmó que fue una situación incómoda. “Era muy insistente, pero gracias a Dios se pudo superar rápidamente”, dijo.

A pesar de este episodio, la conductora dejó claro que en su relación no hay espacio para los celos excesivos o el control. De hecho, descartó por completo la posibilidad de vigilar a su esposo con un GPS, como se ha comentado que hacen algunas parejas del espectáculo.

Consultada sobre si perdonaría una traición, Korina fue tajante al indicar que no lo haría, pese a que no sabe con exactitud cómo es estar en esa situación. Aunque confía plenamente en su esposo, dejó claro que la fidelidad es un valor no negociable en su matrimonio.

Mario Hart y Korina Rivadeneira se volverán a casar. (Foto: Instagram)

Finalmente, la también actriz comentó que, aunque en algún momento pensaron en agrandar la familia, por ahora han decidido no tener más hijos. Pese a desearlo los dos, son conscientes que no podrían por las responsabilidades que hoy en día tienen y las metas que quieren alcanzar.

Con bastante sinceridad, Korina Rivadeneira mostró que detrás de la imagen de pareja perfecta hay una historia real, con altibajos, aprendizaje y mucho trabajo emocional, resaltando en más de una vez que “el matrimonio es un trabajo diario”, donde su gran apuesta siempre será la familia.

Mario Hart y Korina Rivadeneira han formado una relación estable con dos hijos. (Foto: Instagram)