Precio del pollo en Lima y Callao hoy: cuánto cuesta el kilo y por qué está subiendo en 2026

Una comerciante explica cómo el aumento del precio del pollo ha cambiado los hábitos de consumo. Ahora, los clientes compran menos cantidad y prefieren llevar productos más económicos como menudencia y sangrecita | Video: Exitosa

El precio del pollo en Lima Metropolitana y el Callao continúa en alza durante la última semana de marzo de 2026, consolidándose como uno de los productos que más impacta en el costo de vida de las familias peruanas. Aunque en los centros de distribución el valor se mantiene estable, en los mercados minoristas —donde compran los consumidores— el incremento ya es evidente y sostenido.

De acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el pollo en pie se comercializa a S/ 8.10 por kilogramo, precio que se ha mantenido sin variación durante 19 días consecutivos. Sin embargo, esta estabilidad no se traslada al consumidor final. En los mercados minoristas, el pollo eviscerado ha alcanzado hasta S/ 12.94 por kilo, el nivel más alto registrado en las últimas semanas.

Un informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presenta el análisis diario del precio y peso promedio del pollo en los centros de distribución y mercados minoristas de Lima Metropolitana y Callao. (MIDAGRI)

En distintos puntos de la capital, como en el distrito de La Victoria, comerciantes reportan que el precio de venta al público fluctúa entre S/ 12 y S/ 12.50 por kilo, e incluso puede llegar a S/ 13 dependiendo del puesto y la demanda. Este aumento ya está modificando los hábitos de compra de los consumidores.

¿Por qué está subiendo el precio del pollo?

El alza del precio del pollo responde a una combinación de factores económicos que afectan toda la cadena de producción y distribución. Entre los principales motivos se encuentra el incremento del precio del petróleo, que impacta directamente en los costos de transporte de alimentos hacia los mercados de Lima y Callao.

A ello se suma el encarecimiento del maíz, insumo fundamental en la alimentación de las aves. Este aumento en los costos de producción termina trasladándose al precio final que paga el consumidor.

Caída de huaicos provoca aumento en el precio del pollo en mercados. (Foto: Composición - Infobae)

Comerciantes de mercados tradicionales confirman esta situación. En el Mercado La Esperanza, en La Victoria, una vendedora explicó en Exitosa Noticias que ya no es posible reducir los precios: “Más barato no se puede vender porque no sale la plata”. Además, atribuyó el incremento al costo del combustible y de los insumos: “Todo está caro, el petróleo, el maíz… todo eso influye”.

El problema no es exclusivo del pollo. Según los propios vendedores, otros productos como la carne, el pescado y las verduras también han registrado aumentos, lo que evidencia una presión generalizada sobre la canasta básica familiar.

¿Cuánto aumenta el gasto mensual?

El encarecimiento del pollo tiene un efecto directo en el presupuesto de los hogares. En la última semana, el gasto diario en alimentos puede llegar hasta S/ 60, cuando semanas atrás se situaba alrededor de S/ 30. Esto representa un incremento significativo que, trasladado al mes, implica que una familia podría gastar el doble en alimentación.

Este escenario obliga a las familias a ajustar sus hábitos de consumo. Muchos compradores optan por adquirir menores cantidades de pollo o reemplazarlo por productos más económicos. Según comerciantes, ha aumentado la demanda de menudencias como hígado, mollejas o sangrecita, que resultan más accesibles.

Asimismo, algunos vendedores han comenzado a ofrecer “combos” para facilitar la compra ante la caída en la demanda del pollo entero o por piezas, cuyo costo resulta más elevado para los consumidores.

Dónde está más caro

Los precios más altos del pollo se registran en los mercados minoristas de Lima Metropolitana y el Callao, donde el kilo puede alcanzar hasta S/ 12.94, de acuerdo con los reportes oficiales. En zonas comerciales como La Victoria, el precio oscila entre S/ 12 y S/ 12.50, aunque puede variar ligeramente según la oferta disponible.

Esta diferencia frente al precio en centros de distribución —que se mantiene en S/ 8.10— evidencia el impacto de los costos intermedios, como transporte, almacenamiento y comercialización.

Además, comerciantes señalan que los clientes suelen comparar precios con mercados mayoristas, lo que genera tensiones en la venta. “Dicen que en la parada está más barato, pero aquí no alcanza”, comentan.