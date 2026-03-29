Perú

Fotos y videos del último adiós a Manolo Rojas: amigos, familia y compañeros despiden al actor en el Gran Teatro Nacional

El Gran Teatro Nacional de Lima se convirtió en el escenario del homenaje póstumo a Manolo Rojas. Familia, amigos y seguidores le dieron el último adiós en una jornada llena de emociones, recuerdos y respeto

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Colegas y amigos del recordado cómico Manolo Rojas se dieron cita en el Gran Teatro Nacional para despedirlo. Artistas como 'El Ronco' Gámez y Hernán Vidaurre compartieron emotivos recuerdos y anécdotas vividas con el humorista. - Canal N

La partida de Manolo Rojas ha congregado a todo el país en un sentido homenaje. El Gran Teatro Nacional de Lima se transformó en el epicentro del último adiós a uno de los humoristas más queridos de la televisión peruana.

Desde las 11 de la mañana, familiares, amigos, colegas y decenas de seguidores se acercan para rendir tributo y despedirse del comediante, cuya risa y carisma marcaron generaciones.

Un velorio multitudinario y emotivo en el Gran Teatro Nacional

La sala VIP del recinto cultural ubicado en San Borja fue el lugar elegido para velar los restos de Manolo Rojas. Familiares cercanos, como hermanos y sobrinos que llegaron desde Huaral y Cañete, acompañaron a la hija del artista, Ruby, en este momento difícil. El féretro blanco del comediante recibió a quienes quisieron compartir recuerdos y mostrar su respeto.

La sala se llenó de arreglos florales provenientes de diversas regiones del país y de figuras del espectáculo como Ernesto Pimentel, Gian Marco, Fernando Armas y otros familiares.

Cada arreglo llevaba mensajes de gratitud y admiración por el legado artístico y humano de Rojas.

Restos de Manolo Rojas están siendo velados en el Gran Teatro Nacional. Latina Noticias
Restos de Manolo Rojas están siendo velados en el Gran Teatro Nacional. Latina Noticias

El público y los fans forman largas filas para despedirse

Desde temprano, decenas de personas formaron una larga fila en los exteriores del teatro, esperando su turno para despedirse del comediante. El ambiente era de recogimiento y emoción, con admiradores de varias generaciones recordando anécdotas y momentos compartidos a través de la televisión y la radio.

La humildad y cercanía de Manolo Rojas fue un punto en común en todos los testimonios: seguidores y colegas destacaron cómo siempre tenía tiempo para una foto o un saludo, y cómo su amabilidad trascendía el escenario.

Largas filas de admiradores esperan su turno para rendir homenaje al querido humorista peruano. Foto: Agencia Andina / Eddy Ramos
Largas filas de admiradores esperan su turno para rendir homenaje al querido humorista peruano. Foto: Agencia Andina / Eddy Ramos

Homenajes y recuerdos de colegas del espectáculo

Durante la jornada, la llegada de personalidades del arte y el humor fue constante. Hernán Vidaurre, Carlos Vilchez, Fernando Armas, Gian Marco, Patricia Alquinta, Tula Rodríguez, Mariella Zanetti, Mónica Cabrejos, Dany Rosales, Luigui Carbajal, Román ‘El Ronco’ Gámez y la cantante Daniela Darcourt.

 Además de sus compañeros de “Los Chistosos” no ocultaron su tristeza, pero también recordaron la alegría y profesionalismo que Manolo transmitía en cada presentación.

El ambiente se caracterizó por una mezcla de tristeza y gratitud. La emoción era evidente en los abrazos, las lágrimas y los aplausos que acompañaron los recuerdos compartidos tanto en el teatro como en redes sociales.

Tula Rodríguez y mariela Zanetti a en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo RojasAgencia Andina /Verónica Calderón.
Tula Rodríguez y mariela Zanetti a en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo RojasAgencia Andina /Verónica Calderón.
Ernesto Pimentel a fuera del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas. Agencia Andina /Eddy Ramos.
Ernesto Pimentel a fuera del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas. Agencia Andina /Eddy Ramos.
Figuras como Fernando Armas y Hernan Vidaurre acudieron al velorio para rendir tributo. Agencia Andina /Verónica Calderón.
Figuras como Fernando Armas y Hernan Vidaurre acudieron al velorio para rendir tributo. Agencia Andina /Verónica Calderón.

Tributos en redes sociales y medios: el país despide a un grande

En paralelo al velorio, diversas figuras públicas y fanáticos expresaron su pesar a través de redes sociales. Mensajes y videos destacaron la capacidad de Manolo Rojas para unir generaciones con su humor, la destreza de sus imitaciones y su disposición para apoyar causas solidarias. El homenaje en el Gran Teatro Nacional fue visto como un tributo justo a su trayectoria y a su vida dedicada a hacer reír al Perú.

La directora de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Gran Teatro Nacional, Carmen Dora Garrido Díaz, explicó que el acceso al público estará habilitado hasta las 7 p.m. del sábado 28 de marzo y el domingo 29 de marzo hasta las 2 de la tarde. La familia agradeció las muestras de cariño y pidió mantener el orden y respeto durante la ceremonia.

Patricia Alquinta en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas. Agencia Andina /Verónica Calderón.
Patricia Alquinta en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas. Agencia Andina /Verónica Calderón.
Mónica Cabrejos a fuera del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas .Agencia Andina /Verónica Calderón
Mónica Cabrejos a fuera del Gran Teatro Nacional para despedirse de Manolo Rojas .Agencia Andina /Verónica Calderón

¿Cuándo y dónde será el sepelio de Manolo Rojas?

Ruby Rojas, hija del comediante, confirmó que el sepelio de Manolo Rojas se realizará este domingo 29 de marzo a las 4 p.m. en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Con este anuncio, se pone fin a las versiones que señalaban que el entierro sería en Huaral, y se invita a todos los seguidores a acompañar a la familia en el último adiós.

Manolo Rojas
Manolo Rojas - Andina

Un legado de alegría y humildad

La muerte de Manolo Rojas sorprendió a quienes lo conocieron y trabajaron con él. Su inconfundible talento para la comedia, su carisma y humildad dejaron una huella imborrable en la televisión y el corazón del público peruano. El último adiós en el Gran Teatro Nacional, con la presencia masiva de amigos, familia y admiradores, es muestra del cariño y el respeto ganado a lo largo de su carrera.

El sepelio en Campo Fe de Huachipa será el cierre de una etapa, pero el legado de Manolo Rojas vivirá en la memoria colectiva y en cada risa que provocó en el país.

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