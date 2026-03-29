Tatuajes y piercings pueden provocar infecciones graves, VIH y hasta necrosis, advierte el Ministerio de Salud

Tatuajes y piercings pueden afectar la salud cutánea y provocar enfermedades, alerta el Minsa. (Foto: Agencia Andina)

Realizarse tatuajes o colocarse piercings puede representar un riesgo para la salud, debido a que estas prácticas implican perforaciones en la piel que pueden generar diversas complicaciones. Así lo advirtió el Ministerio de Salud (Minsa), que exhortó a la población a tomar precauciones antes de someterse a estos procedimientos.

De acuerdo con especialistas del sector, estas intervenciones no son inofensivas y pueden desencadenar problemas médicos de distinta gravedad. Entre ellos se encuentran infecciones cutáneas, reacciones alérgicas severas e incluso complicaciones sistémicas que afectan otros órganos del cuerpo.

Ministerio de Salud - MINSA

Complicaciones médicas asociadas

El dermatólogo César Ramos Aguilar, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, explicó que uno de los principales riesgos es la posibilidad de contraer infecciones graves si no se cumplen las condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad. Estas infecciones pueden incluir enfermedades como la hepatitis B, hepatitis C y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Asimismo, el especialista indicó que algunos pigmentos utilizados en los tatuajes pueden generar reacciones adversas en la piel. Por ejemplo, la tinta roja suele presentar mayores niveles de rechazo, mientras que la tinta amarilla puede provocar reacciones cuando la piel se expone al sol, incrementando el riesgo de irritaciones y lesiones.

Trabajadoras sexuales del Callao se someten a descarte de VIH antes de terminar el 2024. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Peligros de tatuar sobre lunares

Otro aspecto de preocupación es la práctica de realizar tatuajes sobre lunares o manchas de nacimiento. Según el especialista, esto puede ocultar signos tempranos de enfermedades graves como el melanoma, dificultando su detección oportuna.

El pigmento del tatuaje puede enmascarar cambios en la forma, color o tamaño de los lunares, lo que retrasa el diagnóstico de posibles casos de cáncer de piel. Por ello, se recomienda evitar tatuar zonas donde existan lesiones cutáneas o antecedentes de problemas dermatológicos.

Minsa advierte riesgos de tatuajes y piercings por posibles infecciones y complicaciones graves. (Foto: Agencia Andina)

Riesgos específicos de los piercings

En el caso de los piercings, los riesgos varían según la zona del cuerpo donde se realicen. Las perforaciones en áreas con cartílago, como las orejas, pueden derivar en necrosis del tejido si no cicatrizan correctamente o si se produce una infección.

Además, el uso de joyería de baja calidad, especialmente aquellas que contienen níquel, puede causar dermatitis de contacto. En el caso de los piercings en la lengua, estos pueden generar traumatismos dentales, infecciones y problemas asociados al exceso de saliva.

Primer plano de una persona mostrando un piercing metálico en la lengua, una tendencia creciente en la moda corporal y la autoexpresión juvenil. El uso de piercings orales continúa en aumento, reflejando cambios culturales y estéticos en la sociedad actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones del Minsa

Frente a estos riesgos, el Minsa recomendó evitar este tipo de prácticas o, en caso de decidir realizarlas, acudir únicamente a establecimientos que garanticen estrictas medidas de bioseguridad. Esto incluye el uso de material esterilizado y personal capacitado.

Asimismo, se aconseja que personas con antecedentes de alergias a metales o tendencia a formar queloides eviten someterse a estos procedimientos. El sector salud enfatizó la importancia de la prevención y el cuidado de la piel, advirtiendo que las consecuencias de estas prácticas pueden afectar de manera permanente el estado de salud.

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Cuidados posteriores y señales de alerta

Tras la realización de un tatuaje o piercing, los especialistas recomiendan prestar especial atención a los cuidados posteriores para evitar complicaciones. Una higiene adecuada de la zona intervenida, el uso de productos recomendados por profesionales y evitar la exposición a agentes contaminantes son medidas clave durante el proceso de cicatrización.

Asimismo, es importante identificar señales de alerta que podrían indicar una infección o reacción adversa. Entre ellas destacan el enrojecimiento persistente, la inflamación, la presencia de secreciones, el dolor intenso o la fiebre. Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención oportuna.