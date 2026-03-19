Perú

Minsa: Brote de leptospirosis pone en alerta a nueve regiones y expone debilidades en el sistema sanitario

Las autoridades reportan 841 casos y tres fallecidos, mientras comunidades exigen soluciones ante la rápida propagación de la enfermedad y la escasez de recursos para enfrentarla

Guardar
Segunda muerte por leptospirosis en
Segunda muerte por leptospirosis en Tumbes eleva alerta sanitaria: reportan 84 casos y fallas en servicios básicos en la región. (Composición: Infobae)

La confirmación de 841 casos de leptospirosis y tres fallecidos ha encendido las alarmas en el sistema de salud peruano. Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), la enfermedad, asociada a zonas con alta humedad, lluvias intensas e inundaciones, se ha expandido por regiones como LoretoMadre de DiosTumbesUcayaliSan MartínAmazonasAyacuchoHuánuco y Cusco.

La situación se volvió más crítica tras la muerte de un paciente de 36 años en Tumbes, confirmada por la directora regional de Salud, Roxana Chacaltana.

La funcionaria detalló que en Tumbes hay 84 casos reportados, de los cuales 50 ya están confirmados. Según su testimonio, la región enfrenta “una situación de alarma total”, ya que la mayoría de los contagios se vinculan a la exposición directa con aguas estancadas, residuos sólidos y presencia de plagas.

Las comunidades locales han denunciado la falta de respuesta oportuna de las autoridades para eliminar estos focos de riesgo, mientras el temor crece por la propagación acelerada del brote.

El Minsa reconoció que la vigilancia epidemiológica se ha reforzado con la capacitación de más de 300 profesionales en diagnóstico, manejo clínico y control de calidad de pruebas.

El Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) distribuyó 500 kits ELISA IgM para la detección temprana y prepara la instalación de pruebas moleculares (PCR) en zonas críticas. Estas acciones buscan contener el avance de la leptospirosis, una enfermedad que puede afectar órganos vitales como el hígado y riñón, provocando complicaciones severas, incluso la muerte.

Brote de leptospirosis en el
Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

Desafíos en diagnóstico y prevención

Uno de los mayores retos es la dificultad para distinguir la leptospirosis de otras enfermedades infecciosas. Especialistas del Minsa advierten que los síntomas iniciales —fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor muscular en las piernas y malestar general— pueden confundirse con cuadros como el dengue.

Estos signos suelen aparecer entre 5 y 14 días después del contacto con aguas contaminadas o animales portadores, por lo que el diagnóstico oportuno depende de la información precisa que aporte el paciente.

“El paciente puede presentar fiebre alta y dolor muscular, sobre todo en la pantorrilla. Si aparece coloración amarilla o signos de insuficiencia renal, el caso se agrava, y la falta de equipos de hemodiálisis en el norte dificulta el tratamiento adecuado”, explicó la directora regional de Salud de Tumbes.

El Minsa reportó que, del total de casos, el 60 % son probables y el 40 % confirmados, lo que refleja el desafío de identificar la infección en sus fases iniciales.

Las autoridades han intensificado campañas de control de roedores, eliminación de focos infecciosos y promoción de prácticas saludables en las zonas más afectadas.

Se recomienda a la población evitar el contacto con aguas estancadas, no caminar descalzo en áreas de riesgo, lavarse las manos frecuentemente y mantener limpios los espacios para reducir la presencia de roedores.

El Minsa insiste en la importancia de no recurrir a la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.

Mientras tanto, las comunidades de regiones como Tumbes y San Martín exigen una respuesta más efectiva. Las denuncias sobre aguas servidas y basura acumulada en espacios públicos ilustran la urgencia de intervenciones más amplias.

Temas Relacionados

MinsaLeptospirosisTumbesperu-noticias

Más Noticias

Proyecto de ley busca aplicar impuestos de hasta el 100% al precio de venta de los vapeadores

La iniciativa plantea incorporar estos dispositivos al Impuesto Selectivo al Consumo para desincentivar su uso, en medio del aumento de su consumo entre jóvenes y el avance de un mercado con escasa regulación en el país

Proyecto de ley busca aplicar

Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo de este viernes 20 de marzo

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Conoce el pronóstico del clima

Ignacio Buse vs Damir Džumhur EN VIVO HOY: punto a punto partido primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

La primera raqueta nacional se impuso en el primer set en la cancha 3 del Hard Rock Stadium, marcando una presencia plena en las categorías del circuito ATP. En la siguiente ronda espera Jannik Sinner, número dos del mundo

Ignacio Buse vs Damir Džumhur

“Dice cualquier cosa”: José Jerí arremete contra George Forsyth, candidato de su propio partido, en plena campaña electoral

Desde el Congreso, el exjefe de Estado marcó distancia del aspirante por Somos Perú y aseguró que su campaña debe centrarse en ideas concretas y no en confrontaciones políticas

“Dice cualquier cosa”: José Jerí

El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes: “Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños”

El actor felicitó al peruano por animar a la juventud y participar en el lanzamiento mundial del tráiler de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’.

El emotivo mensaje de Tom
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Dice cualquier cosa”: José Jerí

“Dice cualquier cosa”: José Jerí arremete contra George Forsyth, candidato de su propio partido, en plena campaña electoral

Canciller anuncia que Perú no tomará acciones por muro en la frontera con Chile mientras se construya en su territorio

Interpelación a Aldo Prieto: titular del MTC responde pliego interpelatorio de 22 preguntas ante un Pleno vacío

Juez supremo propinó una patada a su exyerno y la JNJ lo suspende solo por un día

Cambio de norma obliga a PNP a reforzar seguridad de material electoral

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Tom

El emotivo mensaje de Tom Holland a Pol Deportes: “Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños”

Alejandra Baigorria “estaba al tanto del viaje” de Said Palao hacia Argentina, según Flor Ortola

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria pide empatía y tiempo tras ampay de Said Palao: "No es un enamorado, es una familia constituida"

Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza llevan el talento del Callao a ‘Una Noche de Salsa 14′

Magaly Medina arremete contra Carlos Orozco por cuestionar su stream: “Tú a la TV nunca vas a llegar”

DEPORTES

Ignacio Buse cayó ante Damir

Ignacio Buse cayó ante Damir Džumhur y se despide en primera ronda del Masters 1000 de Miami 2026

Jean Ferrari zanja cualquier polémica alrededor de la negativa reciente de Felipe Chávez: “Él está encantado de estar en la selección peruana”

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Matías Zegarra comparte su emoción por primera convocatoria con Perú y menciona a su futbolista favorito: “Desde pequeño lo veía por televisión”

Martín Palermo restó peso a eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima en Libertadores: “No terminaron siendo importantes”