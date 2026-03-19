Minsa: Brote de leptospirosis pone en alerta a nueve regiones y expone debilidades en el sistema sanitario

Segunda muerte por leptospirosis en Tumbes eleva alerta sanitaria: reportan 84 casos y fallas en servicios básicos en la región. (Composición: Infobae)

La confirmación de 841 casos de leptospirosis y tres fallecidos ha encendido las alarmas en el sistema de salud peruano. Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), la enfermedad, asociada a zonas con alta humedad, lluvias intensas e inundaciones, se ha expandido por regiones como Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco.

La situación se volvió más crítica tras la muerte de un paciente de 36 años en Tumbes, confirmada por la directora regional de Salud, Roxana Chacaltana.

La funcionaria detalló que en Tumbes hay 84 casos reportados, de los cuales 50 ya están confirmados. Según su testimonio, la región enfrenta “una situación de alarma total”, ya que la mayoría de los contagios se vinculan a la exposición directa con aguas estancadas, residuos sólidos y presencia de plagas.

Las comunidades locales han denunciado la falta de respuesta oportuna de las autoridades para eliminar estos focos de riesgo, mientras el temor crece por la propagación acelerada del brote.

El Minsa reconoció que la vigilancia epidemiológica se ha reforzado con la capacitación de más de 300 profesionales en diagnóstico, manejo clínico y control de calidad de pruebas.

El Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) distribuyó 500 kits ELISA IgM para la detección temprana y prepara la instalación de pruebas moleculares (PCR) en zonas críticas. Estas acciones buscan contener el avance de la leptospirosis, una enfermedad que puede afectar órganos vitales como el hígado y riñón, provocando complicaciones severas, incluso la muerte.

Brote de leptospirosis en el norte deja una víctima y decenas de contagios en evaluación. (Foto: Difusión)

Desafíos en diagnóstico y prevención

Uno de los mayores retos es la dificultad para distinguir la leptospirosis de otras enfermedades infecciosas. Especialistas del Minsa advierten que los síntomas iniciales —fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor muscular en las piernas y malestar general— pueden confundirse con cuadros como el dengue.

Estos signos suelen aparecer entre 5 y 14 días después del contacto con aguas contaminadas o animales portadores, por lo que el diagnóstico oportuno depende de la información precisa que aporte el paciente.

“El paciente puede presentar fiebre alta y dolor muscular, sobre todo en la pantorrilla. Si aparece coloración amarilla o signos de insuficiencia renal, el caso se agrava, y la falta de equipos de hemodiálisis en el norte dificulta el tratamiento adecuado”, explicó la directora regional de Salud de Tumbes.

El Minsa reportó que, del total de casos, el 60 % son probables y el 40 % confirmados, lo que refleja el desafío de identificar la infección en sus fases iniciales.

Las autoridades han intensificado campañas de control de roedores, eliminación de focos infecciosos y promoción de prácticas saludables en las zonas más afectadas.

Se recomienda a la población evitar el contacto con aguas estancadas, no caminar descalzo en áreas de riesgo, lavarse las manos frecuentemente y mantener limpios los espacios para reducir la presencia de roedores.

El Minsa insiste en la importancia de no recurrir a la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general.

Mientras tanto, las comunidades de regiones como Tumbes y San Martín exigen una respuesta más efectiva. Las denuncias sobre aguas servidas y basura acumulada en espacios públicos ilustran la urgencia de intervenciones más amplias.