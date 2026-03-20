Tatuajes y salud ocular: científicos advierten sobre un riesgo poco conocido pero creciente

El aumento de complicaciones oculares por tatuajes alerta a la comunidad médica en Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas reportan complicaciones inesperadas tras hacerse un tatuaje, más allá de las habituales preocupaciones por el dolor puntual. En Australia, médicos y científicos han registrado un crecimiento en los diagnósticos de una afección ocular poco común: la uveítis. La misma está asociada a la tinta que se impregna en la piel y puede llevar a una pérdida permanente de la visión. El fenómeno, aunque sigue siendo infrecuente, empieza a llamar la atención de la comunidad médica internacional debido a la duplicación de casos en los últimos años y el riesgo de salud.

Cuál es la asociación de los tatuajes con la visión

Un estudio reciente documentó 40 nuevos casos de esta condición, directamente asociada con los tatuajes, lo que ha llevado a especialistas a considerar que la incidencia podría estar subestimada. Esta afección se produce cuando el sistema inmunitario reacciona de manera adversa a las tintas utilizadas, provocando inflamación tanto en la piel marcada como en tejidos internos del ojo. No es necesario que el tatuaje se haya realizado en la cara o en alguna zona cercana a los ojos, sino que la reacción se vincula pese a la “distancia” que haya entre la tinta y la zona ocular.

La preocupación crece en un contexto donde alrededor de un tercio de los australianos llevan al menos uno y la popularidad de los grandes diseños con tinta negra está en aumento. La uveítis es una reacción inflamatoria que afecta la úvea, una capa intermedia del ojo responsable de funciones visuales clave como el enfoque y el color del iris.

El mecanismo subyacente comienza cuando el sistema inmunitario identifica algunos componentes químicos como una amenaza, generando una respuesta que no solo inflama la piel tatuada, sino que puede cruzar la barrera hemato-ocular, una estructura de protección natural del ojo. Como resultado, las células inflamatorias alcanzan el interior ocular y allí desencadenan la inflamación característica de la enfermedad.

Un reciente estudio asocia 40 nuevos casos de uveítis ocular con tatuajes, en especial los realizados con tinta negra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo se ha relacionado principalmente con tintas negras, aunque también existen casos asociados a otros colores, como rosa o rojo. La regulación de los ingredientes varía según el país: Australia permite compuestos prohibidos en la Unión Europea, lo que podría explicar parte del riesgo. Aunque la mayoría de las personas tatuadas no sufren complicaciones, un pequeño grupo experimenta esta respuesta inmunitaria que puede manifestarse meses o incluso décadas después de la realización del tatuaje.

Sus síntomas principales suelen confundir al principio con otras afecciones. Los primeros signos incluyen visión borrosa, dolor ocular, enrojecimiento y una sensibilidad aumentada a la luz. En algunos casos, los signos se atribuyeron erróneamente a conjuntivitis, lo que retrasó el diagnóstico, indicó ABC News.

El proceso diagnóstico puede resultar complicado, ya que los signos pueden aparecer mucho tiempo después de haberse realizado el tatuaje, desde tres meses hasta incluso 35 años más tarde. Los médicos suelen sospechar de esta afección cuando detectan inflamación ocular junto con una zona tatuada que presenta hinchazón o cambios en la textura. La inflamación persistente en la piel del tatuaje y la aparición de síntomas oculares simultáneos son claves para identificar la relación entre ambos.

La reacción inmunitaria a ciertos pigmentos de tatuaje puede desencadenar síntomas oculares incluso décadas después de su aplicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos documentados, la inflamación ocular progresa si no se trata, pudiendo derivar en complicaciones graves como glaucoma y cataratas. Estas condiciones pueden causar pérdida de visión temporal o incluso ceguera permanente. Solo una minoría de los pacientes tratados logran evitar la pérdida visual durante el tratamiento, mientras que la mayoría experimenta algún grado de afectación de la vista e incluso la necesidad de inmunosupresores a largo plazo.

El diagnóstico definitivo suele requerir la colaboración entre optometristas, oftalmólogos y, en ocasiones, especialistas en enfermedades autoinmunes. La historia clínica detallada, la exploración física y, en determinados casos, la biopsia del tatuaje inflamado, permiten establecer la conexión entre la reacción inmunitaria y la tinta utilizada. La identificación temprana de la uveítis asociada a tatuajes resulta fundamental para iniciar el tratamiento y evitar daños oculares irreversibles.

Cómo es el perfil de riesgo y sus respectivos tratamientos

Esta condición no afecta exclusivamente a un grupo en específico, sino que ha sido registrada tanto en hombres como en mujeres y puede manifestarse en cualquier edad. A pesar de que millones de personas tienen tatuajes sin complicaciones, la combinación de factores genéticos, inmunológicos y ambientales parece ser determinante en la aparición de esta enfermedad.

El diagnóstico de uveítis vinculada a tatuajes requiere colaboración entre oftalmólogos y especialistas en autoinmunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con antecedentes de enfermedades autoinmunes o inmunidad hiperactiva, como esclerosis múltiple, artritis y ciertas enfermedades intestinales, presentan mayor susceptibilidad. Además, existe una relación con la sarcoidosis, una dolencia inflamatoria en la que el sistema inmunitario agrupa células en distintas partes del cuerpo, generando nódulos y afectando órganos internos. La similitud entre la respuesta observada sugiere que la predisposición genética y el entorno inmunitario personal son factores clave.

De este modo, el tratamiento suele ser complejo y no garantiza una recuperación total de la visión en todos los casos. Como primera medida, profesionales recetan gotas oftálmicas con esteroides, que buscan suprimir la actividad de las células inmunitarias responsables de la inflamación y reforzar la barrera hemato-ocular del ojo. En situaciones más graves o persistentes, los oftalmólogos pueden recurrir a la inyección directa de esteroides en el globo ocular, asegurando así una acción rápida y localizada.

A pesar de los esfuerzos terapéuticos, aproximadamente el 75 % de los pacientes experimentan alguna pérdida temporal de la visión y un 17 % sufren daños visuales permanentes. Además, las complicaciones como cataratas y glaucoma pueden aparecer como consecuencia tanto de la inflamación como de los propios tratamientos, incrementando el riesgo de ceguera irreversible.

El manejo requiere seguimiento continuo y, en muchos casos, los pacientes no logran suspender completamente los fármacos inmunosupresores, debiendo mantenerlos para evitar recaídas. Solo una minoría logra estabilizar la enfermedad sin pérdida visual significativa, a pesar de recibir atención especializada. Los elevados costos de los tratamientos y la carga emocional asociada a la posible pérdida de visión representan desafíos adicionales para quienes padecen esta afección.