Perú

Minsa crea grupo multisectorial para enfrentar problemas en abastecimiento de medicamentos contra el cáncer

Un nuevo equipo técnico fue formado para estudiar y proponer respuestas frente a los problemas de abastecimiento en centros de salud, priorizando soluciones que garanticen el acceso a tratamientos para enfermedades graves como el cáncer

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Minsa buscará indemnización millonaria y sanciones contra empresas del “Cártel de INS Medicamentos”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El Ministerio de Salud del Perú creó un grupo multisectorial para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Ministerio de Salud del Perú creó un grupo de trabajo multisectorial para evaluar y proponer soluciones frente a los problemas de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, con énfasis en tratamientos contra el cáncer.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 280-2026/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano, y responde a la necesidad de mejorar el acceso oportuno a terapias esenciales para pacientes oncológicos en el país.

Medicamentos se deben vender con receta médica. (Foto: Minsa)
El nuevo grupo de trabajo prioriza el acceso a tratamientos oncológicos como parte de la estrategia para mejorar la atención a pacientes con cáncer. (Foto: Minsa)

¿Quiénes integran el grupo?

El equipo técnico estará conformado por representantes del Minsa, el Seguro Integral de Salud (SIS), el EsSalud, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), así como de las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Este grupo tendrá como principal tarea analizar la cadena de suministro y plantear medidas que permitan mejorar la disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud, especialmente aquellos vinculados al tratamiento del cáncer.

Minsa - Ministerio de Salud - Medicamentos - Almacén - Perú - 10 agosto
El grupo técnico analizará la cadena de suministro y propondrá soluciones para optimizar la disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud. Composición: Infobae Perú

Plazo y funciones

El grupo de trabajo tendrá una vigencia de 90 días calendario desde su instalación. Durante ese periodo, deberá elaborar un informe final con recomendaciones dirigidas al titular del Minsa.

La Secretaría Técnica estará a cargo de Cenares, entidad que brindará soporte técnico y administrativo para el desarrollo de las actividades.

Según lo establecido, el equipo desarrollará sus funciones sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

Crisis por desabastecimiento y fallas estructurales

La creación de este grupo multisectorial se produce en un contexto marcado por problemas recurrentes en el abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud público, que han afectado la continuidad de tratamientos, especialmente en enfermedades de alta complejidad como el cáncer.

Crisis de medicamentos en los hospitales públicos en Perú. (Foto: Andina)
El desabastecimiento de fármacos esenciales en Perú ha sido atribuido a fallas estructurales y deficiencias en la gestión del abastecimiento estratégico. (Foto: Andina)

En diciembre de 2025, el exviceministro de Salud Augusto Tarazona advirtió sobre la escasez de fármacos esenciales como el tacrolimus —utilizado en pacientes trasplantados— y atribuyó esta situación a deficiencias en la gestión del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Según señaló, la alta rotación de directores en esta entidad durante gestiones anteriores habría afectado la planificación y compra de medicamentos.

El exfuncionario también sostuvo que el problema responde a fallas estructurales, como una programación basada en consumos históricos insuficientes y la fragmentación entre las instituciones del sector salud, lo que dificulta una respuesta coordinada.

“La situación ya había sido advertida en 2024 por la Contraloría, que reportó una escasez generalizada de medicamentos en establecimientos de salud a nivel nacional, incluyendo tratamientos para cáncer, diabetes y VIH, afectando la atención de miles de pacientes.”

En ese escenario, especialistas coinciden en que el principal desafío no es solo presupuestal, sino de gestión, articulación institucional y planificación logística, factores que ahora busca abordar el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Salud.

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