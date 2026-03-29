Perú

Otoño desafía los registros: calor extremo y temperaturas de “de moderada intensidad” golpean la costa peruana

El Senamhi activa alerta amarilla por máximas inusuales en el litoral, mientras el fenómeno ‘Niño Godzilla’ y el calentamiento del mar anticipan semanas de radiación UV y ráfagas de viento en varias regiones

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Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.
Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 12 de marzo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta amarilla para la costa peruana por temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados centígrados durante este otoño. Según los reportes del organismo, la advertencia se dirige a regiones como Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

La entidad detalló que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), lo que implica riesgos adicionales para la salud de los habitantes de la franja costera.

El pronóstico señala también ráfagas de viento de hasta 35 km/h, especialmente en horas de la tarde. Las máximas previstas para el domingo y lunes alcanzarán entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, 30 °C a 32 °C en la costa centro y 30 °C a 35 °C en la costa sur.

La ola de calor afecta tanto la rutina diaria como las actividades productivas en el litoral. Según el Senamhi, Lima Metropolitana experimentará temperaturas entre 17 °C y 25 °C en los distritos cercanos al mar y hasta 27 °C en los más alejados, con posibilidad de picos superiores durante las primeras semanas de la estación.

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

‘Niño Godzilla’ y calentamiento del mar

El inusual comportamiento térmico en la costa peruana se vincula directamente al desarrollo del fenómeno ‘Niño Costero’ y a la presencia de un evento extremo conocido como ‘Niño Godzilla’.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que, en lo que va del año, el fenómeno climatológico causó más de 33 mil damnificados, 218 mil afectados y 84 fallecidos en todo el país.

Especialistas explican que el término ‘Niño Godzilla’ se usa para describir episodios de calentamiento oceánico de intensidad poco común, donde la temperatura del mar supera ampliamente los promedios históricos y altera el ciclo habitual de lluvias, sequías e inundaciones en la región. Zonas como Áncash, Huánuco, Pasco y Cusco ya han sufrido los efectos de lluvias intensas y deslizamientos.

En Lima Metropolitana, el impacto será palpable. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 25 °C en distritos cercanos al litoral, y entre 16 °C y 27 °C en los más alejados del mar. No se descarta que, especialmente en las primeras semanas de otoño, se registren picos superiores a los 29 °C.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene la “Alerta de El Niño Costero” con previsiones que extienden el fenómeno hasta diciembre. Si bien la magnitud actual se mantiene débil, los modelos no descartan que el evento adquiera fuerza moderada en los próximos meses, lo que podría modificar aún más la rutina climática.

Durante el otoño, la costa norte será la más expuesta a registros superiores a los habituales, mientras que el centro y sur también mostrarán temperaturas por encima de la media.

El Senamhi sugiere a la población adoptar medidas de protección contra la radiación solar y permanecer atentos a los comunicados oficiales. Las autoridades monitorean la evolución del fenómeno para anticipar posibles variaciones y mitigar los efectos en la salud pública, la infraestructura y las actividades económicas del litoral peruano.

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