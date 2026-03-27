Perú

Costa peruana registrará temperaturas de hasta 37 °C entre el 29 y 30 de marzo: Senamhi emite aviso para estas regiones

Aunque el otoño ya comenzó, la costa peruana seguirá registrando temperaturas propias del verano, impulsadas por la transición estacional y los efectos de El Niño costero

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Del 29 al 30 de marzo, la costa peruana experimentará un notable incremento de la temperatura diurna, con valores inusualmente altos para esta época del año. Aunque el otoño comenzó hace una semana, las condiciones se asemejarán nuevamente a días de verano

El otoño 2026 inició oficialmente el viernes 20 de marzo a las 9:46 horas, pero la franja costera mantiene temperaturas más cálidas de lo habitual. Este comportamiento, que se explica por la transición gradual entre verano y otoño y la influencia del fenómeno de El Niño costero —responsable de incrementar la temperatura del mar frente al litoral peruano— provoca que regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima registren valores superiores al promedio histórico.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió el Aviso N°112 de nivel amarillo, que indica la presencia de fenómenos meteorológicos considerados dentro de los parámetros habituales pero que, según la normativa vigente, exigen precauciones ante posibles riesgos asociados. La alerta advierte sobre el aumento de la temperatura diurna, escasa nubosidad y ráfagas de viento que pueden afectar actividades al aire libre. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento y protegerse del sol, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Incremento de temperatura diurna: pronóstico por día

El domingo 29 de marzo, la costa norte registrará temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C, mientras que la costa central y sur oscilarán entre 30 °C y 35 °C. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h durante la tarde, especialmente cerca de la costa.

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Para el lunes 30 de marzo, el patrón se mantendrá similar: la costa norte registrará máximas entre 31 °C y 37 °C, la costa central entre 30 °C y 32 °C y la costa sur entre 30 °C y 35 °C. La continuidad de estas temperaturas elevadas, propias de verano, requiere que la población extreme precauciones y esté atenta a la evolución meteorológica.

¿Cuánto durará el aviso y qué regiones están afectadas?

El aviso tendrá vigencia desde el domingo 29 de marzo a las 10:00 horas hasta el lunes 30 de marzo a las 23:59 horas, acumulando un periodo total de 37 horas. Las regiones afectadas incluyen Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

El nivel amarillo señala que los fenómenos, aunque normales para la zona, pueden representar riesgos. Por ello, la población debe tomar medidas de prevención y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar.

A pesar de haber iniciado el otoño, la costa peruana mantiene temperaturas elevadas típicas del verano. Este fenómeno se atribuye tanto al proceso transitorio entre estaciones como a la acción de El Niño costero. La presencia simultánea de calor y viento eleva la sensación térmica, por lo que se recomienda especial cuidado respecto a la exposición solar y la hidratación.

Recomendaciones del Senamhi durante el incremento de temperatura diurna

SENAMHI recomienda extremar las precauciones ante la exposición prolongada al sol y a las altas temperaturas, especialmente entre las 11:00 y 15:00 horas, cuando la radiación ultravioleta alcanza sus niveles más elevados. Se aconseja usar bloqueador solar de alto factor de protección, gorros o sombreros de ala ancha, gafas de sol y ropa ligera de colores claros y tejidos transpirables para reducir la absorción de calor.

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Es fundamental mantenerse hidratado, consumiendo agua de manera constante y evitando bebidas alcohólicas o azucaradas que puedan favorecer la deshidratación. También se recomienda limitar la realización de actividades físicas intensas al aire libre, planificar descansos frecuentes en lugares con sombra o ventilación, y evitar la exposición directa al sol, sobre todo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además, se sugiere estar atento a la evolución del evento a través de los canales oficiales de SENAMHI y medios de comunicación confiables. Durante desplazamientos o actividades en zonas costeras, es recomendable portar agua, buscar sombra periódicamente y protegerse del viento con ropa adecuada o elementos como sombrillas. Todo ello ayuda a prevenir golpes de calor, insolación o malestares relacionados con el calor intenso.

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