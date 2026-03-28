Perú

Indeci extiende la alerta por ‘El Niño Costero’ hasta diciembre de 2026: prevén temperaturas y lluvias fuera de lo normal

El Instituto Nacional de Defensa Civil y el ENFEN anuncian que la vigilancia se mantendrá durante todo el año por la persistencia del fenómeno en la costa peruana

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Lambayeque - Lluvias - Inundación - El Niño Costero - Perú - 24 febrero
Foto: Andina

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en coordinación con el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), informó que el estado de alerta por ‘El Niño Costero’ se mantendrá hasta diciembre de 2026.

Según el comunicado oficial ENFEN N° 06-2026, publicado el 27 de marzo, persiste la probabilidad de que este evento climático continúe a lo largo del año, con una magnitud débil, aunque no se descarta que alcance un nivel moderado entre mayo y julio.

El análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas realizado por ENFEN señala que, hasta junio de 2026, la región Pacífico central permanecerá en condición neutral, pero podría desarrollar características de El Niño débil a partir de julio.

Este escenario ha llevado a las autoridades a sostener la alerta y a recomendar acciones preventivas tanto a nivel institucional como comunitario.

Entre los principales pronósticos para el periodo abril-junio, se prevén lluvias de normal a superior en la costa norte, con mayor incidencia en abril, y temperaturas del aire por encima de los valores habituales en toda la franja costera del país.

El informe hidrológico indica que los caudales en la Región Hidrográfica del Pacífico oscilarán entre valores normales y superiores a lo normal, especialmente en la zona norte, lo que podría impactar en la dinámica de los ríos y en los sistemas de abastecimiento de agua.

Escenario climático para 2026: clima neutral y lluvias en aumento en la costa norte pese a ausencia de El Niño Coster. (Foto: Agencia Andina)
Escenario climático para 2026: clima neutral y lluvias en aumento en la costa. (Foto: Agencia Andina)

Impacto y recomendaciones para el 2026

El ENFEN también incluyó en su informe una evaluación de los recursos pesqueros. Se prevé la presencia sostenida del bonito y otras especies indicadoras de aguas cálidas a lo largo del litoral peruano en las próximas semanas.

Esta persistencia de especies cálidas suele asociarse a cambios en la temperatura superficial del mar y puede modificar la disponibilidad de ciertos productos marinos, afectando tanto a la pesca industrial como artesanal.

Ante la continuidad del estado de alerta, las autoridades recomiendan a los tomadores de decisiones y responsables de gestión del riesgo adoptar medidas enfocadas en la reducción de riesgos de desastres y en la preparación ante posibles emergencias.

Se insta a mantener un seguimiento constante de los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales emitidos por canales oficiales, para ajustar los planes de respuesta ante cualquier variación en el comportamiento del fenómeno.

El ENFEN y el Indeci subrayan la importancia de que la población se mantenga informada exclusivamente a través de sus canales oficiales, donde se publicarán actualizaciones periódicas sobre la evolución de ‘El Niño Costero’.

El próximo comunicado oficial está previsto para el jueves 16 de abril de 2026, en el que se brindarán nuevas proyecciones y recomendaciones basadas en el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras.

La persistencia del fenómeno hasta finales de año obliga a las autoridades y a la ciudadanía a no bajar la guardia. En este contexto, la preparación y la información se convierten en herramientas fundamentales para mitigar el impacto de El Niño Costero sobre las zonas vulnerables de la costa peruana, en un año donde los escenarios climáticos mantienen un comportamiento impredecible y requieren una vigilancia continua.

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