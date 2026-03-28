Perú

Alerta en Perú por llegada del ‘Niño Godzilla’: prevén lluvias extremas, inundaciones y sequías en los próximos meses

Jorge Vizcarra, Director de Hidrografía y Navegación, explicó que el término se utiliza para describir episodios de El Niño especialmente intensos

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Las autoridades peruanas han declarado alerta máxima ante la posible llegada del 'Niño Godzilla', un fenómeno climatológico de intensidad extrema. Este evento podría traer lluvias torrenciales, inundaciones, sequías y un peligroso calentamiento del mar, poniendo en riesgo a miles de ciudadanos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que el fenómeno climatológico ya ha dejado treinta y tres mil doscientos cuatro damnificados, además de 218 mil 359 afectados y 84 fallecidos. Los registros oficiales advierten que los próximos meses podrían presentar un escenario aún más severo por la persistencia de lluvias intensas, inundaciones, sequías y el calentamiento inusual del mar en diversas regiones del país, lo cual es conocido como el fenómeno ‘Niño Godzilla’

Miles de afectados y 84 víctimas mortales, el saldo provisional del Niño Godzilla| Andina
Miles de afectados y 84 víctimas mortales, el saldo provisional del Niño Godzilla| Andina

Enrique Vásquez, jefe del INDECI, detalló que la emergencia se ha concentrado en zonas como Áncash, Huánuco, Pasco y Cusco, donde las precipitaciones han causado deslizamientos y daños severos.

“Se estima que las lluvias se pueden incrementar en esta última semana de marzo y la primera semana de abril. Habría un incremento; igual estamos tomando todas las previsiones con la finalidad de reducir los riesgos”, señaló a Panamericana.

Miles de afectados y 84 víctimas mortales, el saldo provisional del Niño Godzilla
Miles de afectados y 84 víctimas mortales, el saldo provisional del Niño Godzilla| Andina

¿Por qué se llama ‘Niño Godzilla’?

El término ‘Niño Godzilla’ se emplea para un tipo de fenómeno climático muy fuerte y poco común. Imagina que normalmente, durante El Niño, el agua del océano Pacífico se calienta más de lo normal y eso ya puede causar bastantes problemas, como lluvias muy fuertes o sequías en diferentes partes del mundo.

Pero cuando ese calentamiento y sus efectos son mucho más intensos de lo habitual, los científicos lo llaman ‘Niño Godzilla’, como si fuera una versión gigante del fenómeno clásico.

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Jorge Vizcarra, Director de Hidrografía y Navegación, da más detalles.

“‘El Niño Godzilla’ es un término que se le da cuando son fenómenos muy extremos del Niño. El fenómeno de El Niño se ha presentado con lluvias intermitentes en el norte, pero de gran intensidad”, señaló el especialista.

Los informes técnicos señalan que el mar presenta temperaturas superiores a lo habitual, lo que agrava el riesgo de precipitaciones y desbordes en áreas costeras y andinas.

Impacto de El Niño en otoño

El otoño de 2026 en Perú se presenta bajo el dominio de un Niño Costero en desarrollo, fenómeno que incide directamente en el comportamiento climático de la zona litoral. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que la costa norte, que abarca Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, será la más afectada, con temperaturas consistentemente por encima de los valores históricos para la temporada.

Lambayeque - Lluvias - Inundación - El Niño Costero - Perú - 24 febrero
Foto: Andina

Por su parte, la costa centro y sur, incluyendo regiones como Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, también experimentarán condiciones más cálidas, con registros que fluctuarán entre lo normal y valores superiores.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”, con previsiones que apuntan a la persistencia del fenómeno hasta diciembre. Aunque la magnitud se mantiene en el rango débil, existe la posibilidad de que, durante los próximos meses, el evento alcance una intensidad moderada. El pronóstico incluye cambios notorios en la rutina climática diaria de la costa, con madrugadas y primeras horas de la mañana marcadas por neblina y cielos nublados.

En Lima Metropolitana, el impacto será palpable. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 25 °C en distritos cercanos al litoral, y entre 16 °C y 27 °C en los más alejados del mar. No se descarta que, especialmente en las primeras semanas de otoño, se registren picos superiores a los 29 °C.

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