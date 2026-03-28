Perú

Fuerza Popular sancionada: JNE confirma multa de más de 160 mil soles y recorte del financiamiento público

Por usar dinero público para comprar vales de pavo, canastas navideñas, polos, incluso una plataforma 360

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú, el 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marin/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú, el 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marin/Foto de archivo

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la sanción contra el partido político Fuerza Popular de Keiko Fujimori por usar dinero del financiamiento público directo para fines diferentes señalados en la ley.

La sanción consiste en una multa de 33 UIT, equivalente a 163.350 soles (UIT de 2023, año en que se cometió la infracción) y la pérdida del 10% del financiamiento público directo.

Esta pena fue impuesta a finales de 2025 por el jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Fuerza Popular, a través de su representante Martha Chávez apeló; sin embargo, el JNE rechazó el recurso y ratificó la resolución.

JNE confirma sanción a Fuerza Popular
JNE confirma sanción a Fuerza Popular

Malgasto de dinero

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE había detectado que en el segundo semestre de 2023 Fuerza Popular habría usado dinero del financiamiento público directo para comprar polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos, máquina 360° plataforma giratoria, vales de pavo y dos canastas navideñas.

Fuerza Popular quiso hacer pasar los vales de pavo y las canastas como gastos de funcionamiento ordinario cuando el Reglamento permite pagar con dinero público sueldos.

“Por tanto, es posible concluir que estos gastos escapan de la utilización que ha circunscrito la norma, recayendo en infracción muy grave de acuerdo con el numeral 7 del literal c del artículo 36 de la LOP”, se lee en la resolución del JNE.

Por otro lado, el fujimorismo pretendió justificar la compra de polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos, máquina 360° plataforma giratoria como para de actividades de difusión. Alegaron que tenían la potestad de elegir qué estrategia usar. Sin embargo, el JNE asevera que “la norma es clara, concreta y precisa en establecer que la difusión debe estar dirigida a informar a los afiliados y a la ciudadanía en general sobre las actividades de formación”.

keiko fujimori - fuerza popular - the killers - perú - 24 marzo
Composición: Infobae Perú

Los magistrados advierten que los elementos adquiridos no detallan “fecha, hora, lugar, tema, ponentes, entre otros, sobre la actividad de formación, capacitación e investigación a realizarse”. “Todo lo contrario, tales gastos observados estarían relacionados a la entrega de artículos/obsequios en retribución o compensación de la asistencia del evento; en otras palabras, no constituyen en estricto una promoción previa que informe o difunda la realización del mismo”, afirman.

Por ello, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decide rechazar el recurso de apelación de Fuerza Popular y confirmar la sanción impuesta por la ONPE.

“Con la K de Killers"

Cientos de asistentes que abandonaban el recinto del concierto de The Killers el lunes por la noche compartieron en redes sociales imágenes de, al menos, tres simpatizantes fujimoristas repartiendo artículos promocionales a pocos metros del parque John Lennon, en el distrito de San Miguel.

Las prendas y botellas impresas hacían explícito el apoyo a la postulación de ‘Miki’ Torres al Senado. Dos mujeres —según se observa en videos publicados en plataformas sociales— ofrecían las prendas con la frase: “Polos gratis con la K de Killers”, en una referencia tanto al símbolo de la banda estadounidense como al emblema de Fuerza Popular.

Temas Relacionados

Fuerza PopularJNEKeiko Fujimoriperu-politica

Más Noticias

Dónde ver Perú vs Senegal HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes se estrena en el banquillo de ‘la bicolor’ ante un rival de fuste, el controversial campeón africano. El Stade de France será el escenario del compromiso en la ‘Ciudad de la Luz’. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Perú vs Senegal HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Murió Manolo Rojas a los 63 años: últimas noticias del repentino fallecimiento del comediante en La Victoria

Tras desvanecerse en la puerta de su casa, sus familiares intentaron auxiliarlo y lo subieron a su camioneta, pero ya no presentaba signos vitales. El mundo del espectáculo peruano le rinde emotivos homenajes

Murió Manolo Rojas a los 63 años: últimas noticias del repentino fallecimiento del comediante en La Victoria

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La selección nacional tendrá su primera prueba en la era de Mano Menezes. Hay mucha expectativa por este encuentro internacional en París. Sigue todas las incidencias

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Senegal HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Conoce cuál será el primer once inicial de Mano Menezes, quien debuta en la ‘bicolor’, frente al cuadro africano, que no tendrá a Sadio Mané. Así jugarían ambas selecciones

Alineaciones de Perú vs Senegal HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Precio del pollo en Lima y Callao hoy: cuánto cuesta el kilo y por qué está subiendo en 2026

Aunque el pollo en centros de distribución se mantiene estable, el costo para el consumidor final sigue en aumento en distintos mercados de la capital

Precio del pollo en Lima y Callao hoy: cuánto cuesta el kilo y por qué está subiendo en 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Tomás Gálvez admite que busca suprimir la autonomía de los fiscales: “Miren el caso de José Domingo Pérez”

Tomás Gálvez: “Se ha perseguido a personas vinculadas a partidos, eso nos confronta y eso tiene que terminar”

Tomás Gálvez exige en vivo a José María Balcázar otorgar presupuesto al Ministerio Público: “Sino iremos cerrando”

ENTRETENIMIENTO

Murió Manolo Rojas a los 63 años: últimas noticias del repentino fallecimiento del comediante en La Victoria

Murió Manolo Rojas a los 63 años: últimas noticias del repentino fallecimiento del comediante en La Victoria

Manolo Rojas murió a los 63 años: Restos del comediante fueron trasladados a SJL

Manolo Rojas: colegas y amigos lo despiden con emotivos mensajes tras su fallecimiento

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas: “Su hijo lo encontró en la puerta, ya en el suelo”

Manolo Rojas y su último programa en radio este 27 de marzo: la historia de las ánimas que compartió en ‘Los Chistosos’

DEPORTES

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Senegal HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Senegal HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Senegal HOY: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026