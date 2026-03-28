Fuerza Popular sancionada: JNE confirma multa de más de 160 mil soles y recorte del financiamiento público

FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, anuncia la lista de candidatos al Congreso del partido en Lima, Perú, el 5 de febrero de 2026. REUTERS/Gerardo Marin/Foto de archivo

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la sanción contra el partido político Fuerza Popular de Keiko Fujimori por usar dinero del financiamiento público directo para fines diferentes señalados en la ley.

La sanción consiste en una multa de 33 UIT, equivalente a 163.350 soles (UIT de 2023, año en que se cometió la infracción) y la pérdida del 10% del financiamiento público directo.

Esta pena fue impuesta a finales de 2025 por el jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Fuerza Popular, a través de su representante Martha Chávez apeló; sin embargo, el JNE rechazó el recurso y ratificó la resolución.

JNE confirma sanción a Fuerza Popular

Malgasto de dinero

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE había detectado que en el segundo semestre de 2023 Fuerza Popular habría usado dinero del financiamiento público directo para comprar polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos, máquina 360° plataforma giratoria, vales de pavo y dos canastas navideñas.

Fuerza Popular quiso hacer pasar los vales de pavo y las canastas como gastos de funcionamiento ordinario cuando el Reglamento permite pagar con dinero público sueldos.

“Por tanto, es posible concluir que estos gastos escapan de la utilización que ha circunscrito la norma, recayendo en infracción muy grave de acuerdo con el numeral 7 del literal c del artículo 36 de la LOP”, se lee en la resolución del JNE.

Por otro lado, el fujimorismo pretendió justificar la compra de polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos, máquina 360° plataforma giratoria como para de actividades de difusión. Alegaron que tenían la potestad de elegir qué estrategia usar. Sin embargo, el JNE asevera que “la norma es clara, concreta y precisa en establecer que la difusión debe estar dirigida a informar a los afiliados y a la ciudadanía en general sobre las actividades de formación”.

Composición: Infobae Perú

Los magistrados advierten que los elementos adquiridos no detallan “fecha, hora, lugar, tema, ponentes, entre otros, sobre la actividad de formación, capacitación e investigación a realizarse”. “Todo lo contrario, tales gastos observados estarían relacionados a la entrega de artículos/obsequios en retribución o compensación de la asistencia del evento; en otras palabras, no constituyen en estricto una promoción previa que informe o difunda la realización del mismo”, afirman.

Por ello, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decide rechazar el recurso de apelación de Fuerza Popular y confirmar la sanción impuesta por la ONPE.

“Con la K de Killers"

Cientos de asistentes que abandonaban el recinto del concierto de The Killers el lunes por la noche compartieron en redes sociales imágenes de, al menos, tres simpatizantes fujimoristas repartiendo artículos promocionales a pocos metros del parque John Lennon, en el distrito de San Miguel.

Las prendas y botellas impresas hacían explícito el apoyo a la postulación de ‘Miki’ Torres al Senado. Dos mujeres —según se observa en videos publicados en plataformas sociales— ofrecían las prendas con la frase: “Polos gratis con la K de Killers”, en una referencia tanto al símbolo de la banda estadounidense como al emblema de Fuerza Popular.