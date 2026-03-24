“La ministra de Odebrecht” vs. “el defensor de leyes procrimen”: El feroz cruce entre Marisol Pérez Tello y José Luna en el debate presidencial 2026

Durante el Debate Presidencial 2026, la candidata Marisol Pérez Tello acusó directamente a José Luna Gálvez de apoyar leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado. Luna negó las acusaciones, pero fue interpelado por la moderadora sobre una norma específica que recorta los plazos de interceptaciones telefónicas.

El debate presidencial 2026 inició con un cruce directo entre Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez, quienes se acusaron mutuamente de favorecer intereses contrarios a la lucha contra el crimen organizado. “La ministra de Odebrecht” y “el defensor de leyes procrimen” fueron los apodos que marcaron un intercambio cargado de reproches, alusiones personales y acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad política, dejando poco espacio para las propuestas.

Desde el inicio, Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) buscó personalizar la responsabilidad del Congreso en el avance del crimen organizado: “No es justo que vivas con miedo, que no sepas si regresarás a tu casa o regresará la persona que amas. Y hay un responsable de esa incertidumbre y es el Congreso de la República, que ha legislado en contra de nosotros, en contra de la gente. Hoy el rostro de esa norma tiene un nombre y es la extorsión”, afirmó.

En el Debate Presidencial 2026, la candidata Marisol Pérez Tello se dirige a los ciudadanos abordando el tema de la seguridad. Acusa al Congreso de ser responsable de la incertidumbre y el miedo, y promete gobernar con una ley dura para combatir la criminalidad.

En esa línea, acusó directamente a Luna de haber apoyado “las llamadas leyes procrimen”, señalando: “¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que harán algo cuando tengan el poder o mantendrán esos privilegios? Quieren gobernar desde el miedo. Nosotros gobernaremos desde la ley y desde la libertad. Ley que es dura, pero que es la ley y que se aplicará con todo rigor”.

Durante su turno, el representante de Podemos Perú se defendió, negando su participación en leyes ‘procrimen’, y apuntó contra su contrincante: “Nosotros no hemos presentado ninguna ley pro crimen, pero la señora sí es la ministra de Odebrecht. Y las leyes pro crimen empezaron con ella porque se llevaron más de quinientos millones los señores de Odebrecht”, replicó.

Durante el debate presidencial del JNE, el candidato de Podemos Perú, José Luna Gálvez, lanza una dura acusación contra su contendora, vinculándola directamente con el caso Odebrecht y las 'leyes pro crimen'.

Acompañado en el escenario por el exministro Daniel Urresti —a quien anunció como futuro ministro del Interior—, centró su propuesta en un “shock de inversión en seguridad ciudadana”: “Cinco mil millones por año y lograremos erradicar esta lacra (…) recortar el cincuenta por ciento del presupuesto del Congreso para ir directamente a seguridad ciudadana”.

La confrontación continuó cuando la moderación pidió a Pérez Tello precisar por qué vinculaba el incremento de la criminalidad a la acción del Parlamento. “Esas leyes pro crimen han sido aprobadas por el Parlamento y por muchos de los que están acá representados. En particular, el señor Luna ha votado a favor del impedimento de incautar explosivos a los reinfos suspendidos, de la Ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado. Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, dígame qué cosa lo es”, sentenció.

José Luna Gálvez de Podemos Perú y Marisol Pérez Tello debaten sus estrategias contra la criminalidad. Mientras Luna aboga por un "shock de inversión" de 5 mil millones y más policías, Pérez Tello propone derogar normas que favorecen la impunidad y fortalecer las instituciones de justicia.

Luna negó en reiteradas ocasiones haber impulsado normas que favorezcan la impunidad. Mencionó que, en su lugar, su labor se centró en leyes “a favor del AFP, ONP, FONAVI, la ley contra la usura bancaria, la ley contra farmacias buitre, ciento cuarenta leyes para ayudar a la población”. “El término de seguridad depende del Ejecutivo (…) el papel no va a parar a los asesinos”, insistió, intentando trasladar la discusión al ámbito de la gestión gubernamental.

“Su voto ha sido a favor de toda esa legislación…”

En línea con lo expresado por la exministra de Justicia, la periodista Claudia Chiroque mencionó el recuento del portal Convoca, el cual corroboró el respaldo del líder de Podemos Perú a esta clase de leyes hasta en doce veces. Pérez Tello exigió una explicación: “Explíquenos cómo ayuda esa ley, que usted defendió, a la lucha contra el crimen organizado”.

“Usted está equivocada, yo no he defendido ninguna ley ni participo en ello. Yo, mi preocupación es cómo ayudar a la población con ciento cuarenta leyes. Yo he luchado contra la banca, yo he luchado con la usura bancaria”, reiteró el parlamentario.

La candidata, sin ceder terreno, remató: “Su voto ha sido a favor de toda esa legislación que no permite perseguir el crimen organizado. Lamentablemente, la política hoy se vende y se compra y no hay escrúpulos en quienes legislan y eso tiene que cambiar”.

En el marco del Debate Presidencial 2026, la candidata Marisol Pérez Tello de Rodríguez se pronuncia enérgicamente sobre la seguridad ciudadana, criticando la legislación que considera favorable al crimen organizado y exhortando a la población a generar un cambio a través de su voto.

“Daniel Urresti no es inocente”

El debate subió de tono con la referencia al exministro Daniel Urresti. Al ser interpelado sobre la incorporación del exministro a un eventual gabinete, Luna defendió su inocencia: “El general Urresti es inocente de acuerdo al Tribunal Constitucional y punto. Ahora a lo que nos estamos enfrentando es a los asesinos, a los culpables, a los que están matando gente”.

Pérez Tello respondió de inmediato: “El señor Urresti fue sentenciado. Utilizaron una norma de prescripción. Jamás se dijo que fuera inocente. Y la historia lo juzgará. Una vez que se derogen esas normas, implementaremos una policía honesta e incorruptible, para que de la mano con un Ministerio Público y un Poder Judicial autónomos, entren a la cárcel y no salgan hasta cumplir su condena”.

En el Debate Presidencial 2026, el candidato de Podemos Perú, José Luna Gálvez, presenta su plan de seguridad ciudadana, anunciando al general Daniel Urresti como su futuro Ministro del Interior para liderar la lucha contra la extorsión y el sicariato.

El cierre: promesas y advertencias

En los minutos finales, Pérez Tello marcó distancia: “Mi gobierno garantiza libertad, ley, justicia y no impunidad. Se acabaron las leyes procrimen y los que están acá, que las han aprobado y son responsables”. Luna, por su parte, defendió su historial parlamentario: “Le entregamos un plan, el plan Urresti, apenas llegó el presidente Castillo, con un shock de inversión de cinco mil millones para dotar de policías a Investigaciones del Perú (…) No ejecutó nada e inmediatamente toda la bancada renunció”.