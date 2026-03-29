Perú

Estado de emergencia en frontera Perú-Ecuador: Gobierno interviene Tumbes, despliega fuerzas y restringe derechos ante ola de inseguridad

El Ejecutivo decretó el estado de emergencia en la provincia fronteriza de Zarumilla por 60 días, suspendiendo garantías constitucionales y reforzando el control migratorio junto a la Policía y las Fuerzas Armada

Guardar
Foto del archivo de la frontera de Ecuador y Perú, a lado derecho, una imagen acoplada de las Fuerzas Armadas del Perú
Frontera de Ecuador y Perú, está ubicado en Huaquillas-Aguas Verdes, en Tumbes. Créditos: Infobae Perú / Agencia Andina.

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, ubicada en el departamento de Tumbes, por un periodo de 60 días, en un intento por frenar la escalada de inseguridad ciudadana y delitos en la zona fronteriza con Ecuador.

Según informó El Peruano, la medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 045-2026-PCM, autoriza el despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) respaldada por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para recuperar el control del orden interno.

El estado de emergencia implica la suspensión de derechos fundamentales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, así como la libertad y la seguridad personales. Esta decisión se fundamenta en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.

El Ejecutivo busca fortalecer las acciones contra la criminalidad mediante intervenciones policiales y militares, usando herramientas como inteligencia, mapas del delito y estadísticas para determinar los puntos críticos de intervención.

La nueva disposición legal detalla que el personal de la PNP debe actuar bajo los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza, mientras que las FF. AA. se regirán por el Decreto Legislativo N° 1095, que establece parámetros para su intervención en apoyo a la policía.

La aplicación de estos protocolos, según la norma, apunta a garantizar el respeto a los derechos humanos durante las operaciones.

La Policía redobló refuerzos y realizó un corredor para salvaguardar la seguridad de los extranjeros que abandonan el Perú por la zona fronteriza de Tumbes. La mayoría pretende instalarse en Ecuador.
Foto: Agencia Andina.

Refuerzo del control migratorio

En paralelo a la declaratoria de emergencia, la Superintendencia Nacional de Migraciones intensificó el control en la frontera entre Perú y Ecuador.

Según reportó El PeruanoValeria Morales, directora de Operaciones de Migraciones, supervisó los trabajos en el Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF) de Tumbes y Huaquillas para verificar el funcionamiento del control migratorio, especialmente ante el aumento de desplazamientos por Semana Santa y las elecciones presidenciales.

Durante la inspección, Morales revisó los ambientes de contingencia operativa y coordinó con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la PNP para mejorar las instalaciones y asegurar la presencia institucional en zonas estratégicas como Aguas Verdes y el Puente Internacional Perú-Ecuador.

Parte de las acciones incluyó un operativo conjunto en la Panamericana Norte, donde se intervino a más de 160 personas extranjeras en situación migratoria irregular.

En el marco de la emergencia, las fuerzas del orden aplicarán el Protocolo de actuación conjunta del Estado, diseñado para garantizar un trato digno y proteger a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad durante detenciones y operativos.

El Ejecutivo subrayó que estos procedimientos buscan evitar cualquier abuso y asegurar el respeto a los derechos humanos.

Financiamiento y proyección de las operaciones

El Decreto Supremo N° 045-2026-PCM establece que las acciones previstas durante el estado de emergencia en Zarumilla se financiarán con cargo al presupuesto de los organismos involucrados, además de asignaciones adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es que el despliegue de recursos permita sostener la capacidad operativa y logística para enfrentar los desafíos en materia de seguridad ciudadana y control migratorio.

La declaratoria responde a una demanda social por mayor seguridad en la frontera norte del país y marca un precedente en el uso combinado de fuerzas policiales, militares y entes migratorios para blindar la región ante amenazas de delincuencia y migración irregular.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, se mantiene el compromiso de promover una migración regular, segura y ordenada, en línea con los estándares legales y de derechos humanos.

Temas Relacionados

Estado de emergenciaTumbesFrontera Perú-Ecuadorperu-noticias

Más Noticias

Semana Santa: Sutran estima movilización de más de 1.3 millones de usuarios en transporte terrestre

El incremento de viajes durante el feriado largo impulsará miles de salidas desde terminales autorizados, mientras la Sutran ejecuta un plan nacional de fiscalización para reforzar la seguridad y combatir el transporte informal

Semana Santa: Sutran estima movilización de más de 1.3 millones de usuarios en transporte terrestre

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

El sábado por la noche, en el Gran Teatro Nacional, se realizó el velorio del recordado cómico Manolo Rojas. Familiares decidieron llevar los restos del cómico a Huaral para luego retornarlo a Lima

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El costo de los carburantes cambia todos los días en la capital de Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marisol Pérez Tello estará frente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el próximo debate y revela qué les dirá

Marisol Pérez Tello estará frente a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el próximo debate y revela qué les dirá

Magistrados alertan riesgos en proyecto de ley del Ministerio Público impulsado por Tomás Gálvez

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela que le entregó su sombrero: “Gracias por cuidarlo”

ONPE: Estas son las planchas presidenciales que cumplieron con presentar su primer reporte de gastos

ENTRETENIMIENTO

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

Último adiós a Manolo Rojas: Féretro del fallecido actor cómico llega al cementerio de Huachipa

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

Christian Cueva propone S/18 mil de pensión para sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en conciliación

Alejandra Baigorria explota contra usuarios que le recuerdan ampay de Said Palao en live: “Aquí están los moralistas”

Wendy Sulca es criticada por despedida a Manolo Rojas: se equivocó en su nombre y usó escena de su muerte en ficción

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda: partido amistoso en Auckland por fecha FIFA 2026

Narrador brasileño hizo insólita comparación tras gol errado de Alex Valera en Perú vs Senegal: “Paolo Guerrero jamás fallaría así”