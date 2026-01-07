¿Por qué se llama Tumbes? Conoce el origen e historia del nombre de esta región del Perú

Tumbes conmemora su aniversario este 7 de enero con el único feriado regional de inicios de año, celebrando su papel en la independencia del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Hoy, miércoles 7 de enero, Tumbes conmemora 205 años como la primera ciudad del Perú en declarar su independencia, una efeméride que resalta la importancia histórica y cultural de esta región ubicada en el extremo noroeste del país. Sin em bargo, pocos conocen el orígen del nombre de esta histórica región que marcó el inicio del camino hacia la libertad y vivir como una nación independiente.

Origen y significado del nombre Tumbes

El nombre de Tumbes está profundamente ligado a sus antiguos habitantes, los Tumpis, célebres navegantes y comerciantes costeros que habitaron la zona antes de la llegada de los españoles.

La mayoría de fuentes coinciden en que la denominación de la ciudad proviene de este grupo preincaico, aunque también existen teorías alternativas. Entre ellas, se menciona la relación con la pasiflora local conocida como “tumbo”, la figura legendaria del cacique Tumba y su padre Quitumbe, o el “tumpi” o “tumbi”, bastón ceremonial que usaban los gobernantes de la zona.

Zorritos, la playa de Tumbes que combina mar cálido, pesca artesanal y pozos termales. (Foto: Difusión)

Otras interpretaciones vinculan el nombre al “tumi”, cuchillo ritual empleado para trabajar con conchas marinas, lo que habría influido en la denominación dada por los incas a los habitantes originales.

Un hito en la historia nacional

En el contexto de la llegada de los españoles, la región de Tumbes fue escenario de sucesos trascendentales. En 1532, Francisco Pizarro arribó al territorio y colocó la primera cruz cristiana en lo que se denominó “Caleta de La Cruz”, marcando el inicio de la presencia española en un punto estratégico del litoral peruano. Este hecho reforzó el carácter singular de Tumbes en la historia nacional.

(Andina)

El 7 de enero de 1821, Tumbes se convirtió en la primera ciudad peruana en proclamar su independencia, consolidando su identidad y rindiendo homenaje a los Tumpis, sus fundadores. Este acto pionero le otorga un lugar especial en la memoria colectiva del país y en la construcción de la nación.

Geografía privilegiada y diversidad natural

Situada en una ubicación estratégica, Tumbes limita al norte y oeste con el Océano Pacífico, al este con Ecuador y al sur con Piura. La región es reconocida por su clima cálido y tropical, influido por la Corriente de Humboldt durante parte del año y con una temperatura promedio anual de 25,3 ℃. En verano, las máximas pueden alcanzar 35 ℃, mientras que en invierno la temperatura mínima desciende a 20 ℃. Durante episodios del Fenómeno del Niño, las lluvias se intensifican y las temperaturas pueden superar los 40 ℃ en el interior del departamento.

Fundada en 1821, Tumbes representa el carácter fronterizo del Perú, combinando historia colonial, ecosistemas de manglar y una economía ligada al comercio y al turismo costero. (Andina)

El territorio de Tumbes se distingue por su alta biodiversidad y variedad de paisajes, que van desde playas emblemáticas como Punta Sal, Puerto Pizarro y Zorritos, hasta áreas protegidas de gran valor ecológico como el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, el Parque Nacional Cerros de Amotape y la Reserva Nacional de Tumbes. Estas zonas, conformadas por manglares, bosques tropicales y una fauna diversa, consolidan a la región como un destino turístico de referencia nacional.

Gastronomía: sabor a mar y tradición

La cocina tumbesina es reconocida por su marcada influencia marina. Destacan platos como el ceviche de conchas negras, el arroz con mariscos, la jalea, la parihuela, el chilcano y especialidades tradicionales como el cocotal de cangrejos y langostinos, el sanguito de conchas negras y el seco de cabrito. La riqueza de los productos del mar y la tradición costera se reflejan en la variedad y el sabor de su oferta gastronómica, considerada un gran atractivo para los visitantes.

Identidad cultural y legado histórico

El folclore de Tumbes incorpora expresiones artísticas como la Danza de la Pava, versión local del tondero en ritmo de vals peruano, así como cumananas, valses y los populares “San Juanitos”. La celebración de la independencia y otras festividades refuerzan el sentido de pertenencia y el orgullo regional.

El 25 de noviembre de 1942, Tumbes fue reconocida oficialmente como departamento mediante la Ley N° 9667, consolidando su estatus administrativo y reafirmando su herencia histórica y cultural.

A 205 años de su independencia, Tumbes mantiene viva la memoria de los Tumpis, exhibiendo su legado ancestral, su riqueza natural y su vibrante identidad ante el país y el mundo.