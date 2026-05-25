Debate técnico: postura de Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular) y Sinesio López (Juntos por el Perú) sobre reforma del Estado

Sinesio López Jiménez de Juntos por el Perú interviene en el debate técnico del JNE sobre la Reforma del Estado de cara a la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera ronda del debate técnico rumbo al balotaje de este domingo presentó un intercambio de propuestas sobre la reforma del Estado entre Vladimiro Huaroc (Fuerza Popular) y Sinesio López (Juntos por el Perú).

López, sociólogo y analista político, abrió su intervención afirmando que desde 2016 el país vive “un régimen parlamentarista y no un régimen presidencialista”, debido a la “gran inestabilidad política e ingobernabilidad”, en el que han pasado ocho presidentes, “dos elegidos por el pueblo y seis designados por el Parlamento”.

Huaroc, expresidente del Gobierno Regional de Junín, optó por dirigirse a los ciudadanos. “Te hablo a ti, madre, que esperas meses para una consulta médica para tu hijo. Te hablo a ti, joven, que estudias y trabajas esperando oportunidades. Te hablo a ti, agricultor, que madrugas todos los días esperando una ayuda para progresar”, señaló.

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Para el representante fujimorista, el caos no solo se expresa en la política, sino también en “un trámite eterno, una obra paralizada, una inversión que se detiene, una oportunidad que se pierde”.

Vladimiro Huaroc de Fuerza Popular en su participación en el bloque Reforma del Estado en el debate presidencial. JNE TV

López sostuvo que el Parlamento concentra el poder de forma inconstitucional. “El Congreso ha concentrado todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía, y solamente falta el Poder Judicial para hacer no ya un régimen autoritario, sino una dictadura parlamentaria”, dijo.

Amplió su argumento al afirmar que “la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional e incluso la Defensoría del Pueblo son apéndices del Congreso”.

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Huaroc, en cambio, propuso crear un centro de gestión estratégica en el Ejecutivo para articular las instituciones públicas y facilitar la coordinación entre ministerios, regiones y municipios. “No podemos seguir permitiendo que los ciudadanos pasen siete días a la semana pensando cómo ganarse la vida y cómo organizar los trámites frente a un Estado ineficiente”, planteó.

Al abordar las reformas estructurales para reducir la corrupción, ambos mostraron enfoques diferentes. López aseguró que este abuso de poder inicia “con la captura del Estado por ciertos elementos poderosos y luego continúa” por todo el aparato institucional. “Lo que más preocupa no es tanto la corrupción, sino la impunidad”, apuntó.

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Añadió que el 50% de los parlamentarios han sido acusados de algún delito y que desde el Congreso se han impulsado las llamadas leyes pro-crimen, disposiciones que han generado fuerte controversia por limitar las facultades de investigación del Ministerio Público, reducir los plazos de colaboración eficaz y entorpecer los allanamientos.

Huaroc coincidió en el diagnóstico general, aunque propuso una salida distinta. “La corrupción es un cáncer que atraviesa todas las instituciones y la sociedad nacional. Necesitamos una profunda reforma institucional, una campaña nacional para que estudiantes, jóvenes, campesinos, madres y padres se comprometan con un cambio de actitud”.

Ante la pregunta contra la corrupción, Sinesio López (Juntos por el Perú) hace referencia a las leyes procrimen. JNE

En el segmento sobre modernización del Estado, López sostuvo que el aparato público está “desigualmente distribuido en el territorio”, con concentración en la costa y escasa presencia en la sierra y la selva.

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Pidió, en ese sentido, una descentralización real y un Estado capaz de garantizar “bienes públicos de calidad para todos”: educación, salud, seguridad y justicia igualitaria. Consideró que el Estado peruano “no genera un nosotros en la población” porque no cumple esa función integradora.

Huaroc propuso digitalizar el programa de gobierno de Fuerza Popular. “Tiene que haber una articulación entre los niveles más altos y los más pequeños del país. Los trámites de un ciudadano tienen que estar sincronizados en los tres niveles. No puede ser posible que alguien de un distrito tenga que esperar semanas para cualquier trámite”, avanzó.

López consideró que el Estado se evalúa por procedimientos legales y no por resultados. Sostuvo que, si se midiera por logros, “todas las políticas públicas resultarían desaprobadas” debido a la inestabilidad política. “¿Qué hacemos con gabinetes que duran apenas meses? Apenas tienen tiempo para calentar el asiento, pero no para producir resultados”, cuestionó.

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Huaroc cerró con un mensaje directo al electorado: “Este 7 de junio tenemos que elegir entre el caos o el orden. Necesitamos un Estado moderno, que funcione, que esté próximo y cercano”, señaló.