Perú

Manolo Rojas y su último programa en radio este 27 de marzo: la historia de las ánimas que compartió en ‘Los Chistosos’

El comediante participó con total normalidad en ‘Los Chistosos horas antes de su fallecimiento, acompañado por sus compañeros Daniel Marquina y Hernán Vidaurre

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Así fue el último programa de Manolo Rojas: el relato de las ánimas que dejó al aire. RPP/ Los Chistosos.

La partida de Manolo Rojas ha dejado una profunda sensación de incredulidad, especialmente por las circunstancias en las que se dio su último día al aire. Horas antes de confirmarse su fallecimiento, el comediante se encontraba cumpliendo con su rutina habitual en la radio, haciendo lo que mejor sabía: hacer reír. A las 4 de la tarde, como cada jornada, participaba en el programa Los Chistosos a través de RPP, acompañado por Daniel Marquina y Hernán Vidaurre.

El programa transcurría con total normalidad. Fiel a su estilo, Manolo comentaba la coyuntura política, en este caso el debate 2026, utilizando el humor como herramienta para analizar la realidad. Su capacidad para transformar temas complejos en situaciones cómicas era una de sus principales virtudes, y esa tarde no fue la excepción. Entre risas, ocurrencias y comentarios espontáneos, el espacio mantenía la dinámica que durante años lo convirtió en uno de los favoritos del público.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

Sin embargo, hubo un momento que hoy adquiere un significado especial. Durante la emisión, el comediante decidió compartir una historia, aparentemente anecdótica, pero que con el paso de las horas ha sido interpretada por muchos como un relato cargado de simbolismo. Con su característico tono narrativo, comenzó diciendo: “De que una señora a las cuatro de la mañana se levantó porque estaba pasando la procesión, salió a ver y se comenzó a persignar todo. Y una señora le entregó, le dijo: ‘¿Puede guardarme estas velas? Mañana paso por mis velas’”.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

La historia, que captó de inmediato la atención de sus compañeros, continuó con un giro inesperado. “Y la señora le guardó las velas. Al día siguiente, abrió el paquete de las velas de curiosidad…”, relataba Manolo, generando suspenso en el estudio. Fue entonces cuando Daniel Marquina intervino, anticipando la sorpresa con un claro: “No”, como reacción a lo que intuía vendría a continuación.

El desenlace llegó con una frase que dejó una mezcla de asombro y humor en el ambiente: “Y eran unos huesos”, dijo Manolo Rojas, manteniendo el tono de relato que combinaba lo inquietante con lo anecdótico. La conversación continuó con la intervención de Marquina: “¡Ay! Doctor, ¿usted conocía esa historia o no?”, a lo que otro de los presentes respondió: “Bueno, recién la conozco”.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

Su despedida

Lejos de cerrar el relato ahí, Manolo añadió un elemento final que le daba sentido a toda la historia: “Se llama la procesión de las ánimas, porque toda esa gente de esa procesión eran ánimas que pasaron a esa hora”. La narración, que en otro contexto podría haber sido solo una anécdota más dentro del programa, hoy resuena de manera distinta tras conocerse su fallecimiento.

Este episodio, ocurrido durante su último programa, refleja la esencia de Manolo Rojas: un artista capaz de mezclar humor, tradición y misterio en una misma historia, manteniendo siempre la atención del público. Su talento para contar historias, para improvisar y para generar reacciones inmediatas en sus compañeros y oyentes fue una de las claves de su éxito.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

La naturalidad con la que se desarrolló el programa ese día contrasta con la noticia que llegaría horas después. Nada hacía presagiar que ese sería uno de sus últimos momentos al aire. La rutina, las bromas y las historias continuaban como siempre, demostrando su compromiso con el trabajo y con su audiencia.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

Manolo Rojas fallece a los 63 años

Hoy, ese último programa se convierte en un recuerdo significativo. No solo por lo que se dijo, sino por lo que representa: el cierre de una etapa marcada por la constancia, la dedicación y el amor por el humor. Hoy, el Perú no solo despide a un artista, sino a una voz que acompañó, que hizo reír y que dejó huella. Y aunque su partida deja un vacío, su recuerdo seguirá presente en cada historia, en cada imitación y en cada risa que provocó.

Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.
Manolo Rojas y su inquietante historia de “las ánimas” en su último programa. Captura: Los Chistosos.

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