Construcción crece 15,6% en enero, su mayor avance desde 2008, y acumula diez meses de expansión

Sector construcción inicia 2026 con fuerte crecimiento y consolida su recuperación. (Foto: Agencia Andina)

El sector construcción inició el 2026 con un desempeño destacado al registrar un crecimiento de 15,6% en enero, el más alto desde 2008, y acumular 10 meses consecutivos de expansión, según informó la Cámara Peruana de la Construcción durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 99. Este resultado confirma una recuperación sostenida del rubro, tras un periodo de desaceleración en años previos.

El vicepresidente ejecutivo del gremio, Guido Valdivia, señaló que el dinamismo responde principalmente al mayor consumo de cemento y a la reactivación progresiva de obras. En esa línea, destacó que el sector viene mostrando indicadores positivos de manera continua, lo que refuerza las expectativas de crecimiento para los próximos meses.

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Proyecciones positivas y aporte a la economía

Para febrero, CAPECO estima una expansión de 13,3%, lo que permitiría alcanzar un crecimiento de 14,5% en el primer bimestre del año, el mejor resultado para ese periodo desde 2021. Este desempeño, además, contribuiría a que la economía peruana registre su mayor expansión en los últimos siete años.

En paralelo, el Banco Central de Reserva del Perú elevó su proyección de crecimiento del sector construcción de 2,5% a 6,0% para el 2026. Asimismo, se reportó una mejora en las expectativas de inversión privada, que pasaron de 5% a 9,5%, lo que refuerza el escenario de recuperación económica.

Construccion - sector inmobiliario - obreros

Impulso de la obra pública y Obras por Impuestos

Otro de los factores que explican el crecimiento del sector es el avance en la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). Según el gremio, la adjudicación de iniciativas bajo este mecanismo se cuadruplicó en el inicio del año en comparación con el 2025.

De mantenerse esta tendencia, se podrían superar los 7.300 millones de soles adjudicados al cierre del 2026, lo que representaría un incremento de 41,1%. Este mecanismo se consolida así como una herramienta clave para dinamizar la inversión en infraestructura y acelerar la ejecución de proyectos.

Obreros de construcción se ven favorecidos por el crecimiento del desarrollo en el sector inmobiliario. Créditos: CAPECO

Comportamiento mixto de la inversión pública

En cuanto a la inversión pública, se observa un comportamiento diferenciado entre los distintos niveles de gobierno. A febrero de 2026, la ejecución de los gobiernos regionales creció 36,8% y la de las municipalidades 17,6% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando niveles récord para un inicio de año.

Sin embargo, el gobierno nacional registró una caída de 14,4% en su nivel de inversión durante el mismo periodo. Este contraste evidencia una recuperación parcial del gasto público, con avances importantes en los niveles subnacionales, pero con rezagos en la ejecución a nivel central.

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Riesgos políticos y fiscales

A pesar del contexto favorable, CAPECO advirtió sobre riesgos asociados al entorno político y fiscal. El gremio señaló que la aprobación de normas con impacto en el gasto público, impulsadas desde el Congreso, podría afectar la sostenibilidad fiscal y generar incertidumbre en los inversionistas.

Estas medidas incluyen beneficios laborales y aumentos en el sector público que, según el gremio, reducirían el espacio fiscal disponible para la inversión y podrían debilitar la confianza en la economía. En ese sentido, se planteó la necesidad de mantener reglas fiscales claras y evitar compromisos de gasto de largo plazo sin financiamiento sostenible.

Capeco prevé recuperación de sector construcción en segundo bimestre.

Obstáculos estructurales

El informe también alertó sobre las dificultades persistentes en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Actualmente, se estima que existen obras paralizadas por cerca de 68 mil millones de soles, lo que refleja limitaciones en el modelo de inversión pública.

Proyectos emblemáticos como la Línea 2 del Metro de Lima, la Nueva Carretera Central y el Anillo Vial Periférico continúan enfrentando problemas relacionados con la disponibilidad de terrenos e interferencias con servicios públicos. Estas trabas, según CAPECO, limitan el impacto de las inversiones en la competitividad y el desarrollo del país.