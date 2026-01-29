Perú

Sector construcción anota su mayor crecimiento desde 2021 y cerró 2025 con alza de 6,5%

Impulsado por la inversión privada, el rubro superó las proyecciones del mercado en un contexto económico adverso, aunque persisten alertas sobre la ejecución de la obra pública, el empleo y las reglas de contratación estatal

Guardar
Desde el arranque del año,
Desde el arranque del año, los empresarios del sector mostraron un mayor optimismo que el de los analistas oficiales, una percepción que finalmente se confirmó al cierre del ejercicio. Foto: ComexPerú

El sector construcción culminó el 2025 con una expansión de 6,5%, el registro más alto desde 2021 y por encima de las estimaciones iniciales del mercado. Así lo consigna el Informe Económico N° 97 de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que resalta un mejor desempeño del previsto en un entorno económico complejo.

De acuerdo con el gremio, el resultado estuvo impulsado principalmente por la inversión privada, más que por el avance de la obra pública. “El desempeño de 2025 confirma la capacidad de resiliencia del sector, que logró crecer en un contexto adverso, principalmente gracias al empuje de la inversión privada y no por la obra pública”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

Resultado anual y perspectivas: contraste con el PBI

Desde inicios de año, los empresarios del rubro mantuvieron una visión más favorable que la de los analistas oficiales, expectativa que terminó validándose con el cierre del ejercicio. Sin embargo, Capeco advirtió que el desempeño del sector construcción en 2026 estará condicionado por la gestión de la obra pública, las políticas de vivienda social y, especialmente, por el comportamiento de la inversión privada en un año marcado por el proceso electoral.

En noviembre, el sector construcción lideró el crecimiento sectorial con un avance de 9,8%, superando a otras actividades que registraron retrocesos. Si bien el resultado quedó por debajo de la proyección inicial de 12,5% debido al menor dinamismo de la obra pública, contrastó con el PBI nacional, que apenas creció 1,5%, uno de los niveles más bajos de los últimos cinco años.

En noviembre, la construcción encabezó
En noviembre, la construcción encabezó la expansión entre los sectores, con un crecimiento de 9,8%, por encima de otras actividades que mostraron caídas. Foto: Andina

El sector acumuló siete meses consecutivos de expansión y, para diciembre, se estimó un crecimiento de 10,6%, impulsado por el aumento sostenido del consumo de cemento, pese a la fuerte contracción de la inversión pública.

Ejecución de la obra pública, inversión privada y minería

Aunque la ejecución presupuestal de la obra pública alcanzó un récord histórico de 82,5%, Capeco identificó persistentes ineficiencias. Cerca de 12.400 millones de soles no se ejecutaron y el nivel nacional fue el único que mostró una reducción absoluta frente al 2024, a pesar de contar con un mayor presupuesto.

Entre los factores positivos del año destacó el desempeño del mecanismo de obras por impuestos, con adjudicaciones que superaron los S/ 5.000 millones. A ello se sumó el repunte de la inversión minera, que creció cerca de 23% entre enero y noviembre de 2025, aportando dinamismo al sector construcción.

Empleo, señales de alerta y evolución de los costos

En Lima Metropolitana, el empleo total aumentó 5,9%, uno de los mejores resultados de los últimos cuatro años. No obstante, el empleo en el sector construcción mostró estancamiento e incluso una ligera caída en el último trimestre, tanto en el ámbito formal como informal, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento alcanzado.

El sector sumó siete meses
El sector sumó siete meses seguidos de crecimiento y, para diciembre, se proyectó una expansión de 10,6%. Foto: difusión

El índice de precios de los materiales de construcción acumuló siete meses consecutivos de descenso y se ubicó en niveles similares a los del 2023. Aun así, los precios se mantienen más de 22% por encima de los registrados en marzo de 2020. La reducción fue más pronunciada en el acero, influida por factores internacionales, mientras que el precio del cemento se mantuvo estable durante el 2025.

Distorsiones en la contratación pública

El informe también advierte la persistencia de distorsiones en la normativa de contratación pública que afectan la competitividad de las empresas locales. Cepaco ha señalado que determinadas reglas han favorecido a compañías extranjeras, en especial a conglomerados estatales, generando condiciones desiguales de competencia.

Si bien se corrigió la exigencia de cartas de respaldo financiero que discriminaba a las firmas peruanas, la modificación se aplicó después de que importantes proyectos fueran adjudicados sin competencia equitativa. Persisten, además, asimetrías en la aplicación de normas sobre grupos económicos, en el cómputo de experiencia y capital, y en el uso indebido de consorcios.

“Las correcciones necesarias son técnicamente simples y viables. No se trata de esperar nuevos escándalos, sino de corregir a tiempo distorsiones que ya han sido identificadas y denunciadas”, enfatizó Guido Valdivia.

Temas Relacionados

Sector construccióncapecoperu-economia

Más Noticias

Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprenden al continuar viviendo juntos pese a investigación por agresión

La aún pareja sigue compartiendo el mismo domicilio, pese a la denuncia por agresión y a las diligencias pendientes, según imágenes que reavivan el debate público

Samahara Lobatón y Bryan Torres

Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”

El histórico del ‘cacique’ cuestionó la forma en que el club gestionó la despedida del ex capitán y dejó una reflexión que generó debate en el fútbol chileno

Claudio Borghi y su duro

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

De 63 años, el profesional brasileño contó con una propuesta de un conjunto africano que formará parte de la Copa del Mundo 2026, pero la desestimó para priorizar el contacto de la ‘bicolor’

Mano Menezes rechazó dirigir a

Exjefe del INPE lamenta “show” en extradición de ‘El Monstruo’: “Se le ha dado demasiada publicidad”

Germán Small Arana criticó la exposición mediática y el despliegue policial durante la llegada de Erick Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay

Exjefe del INPE lamenta “show”

Elecciones 2026: sería unos 2.482 venezolanos nacionalizados votarán de forma obligatoria tras ser incorporados al padrón electoral

El dato refleja no solo un cambio administrativo, sino también una transformación social vinculada a los procesos de migración y ciudadanía

Elecciones 2026: sería unos 2.482
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Eres miembro de mesa? Pago,

¿Eres miembro de mesa? Pago, beneficios, multas y otros datos que necesitas saber de cara a las Elecciones 2026

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

Rafael López Aliaga propone otorgar DNI a fetos: “Desde el vientre de su madre son ciudadanos”

Defensor del Pueblo busca que el TC se tumbe el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

¿Por qué ‘El Monstruo’ tiene defensa pública? Gobierno responde a las críticas por asignarle un abogado

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro revela su buena

Xiomy Kanashiro revela su buena relación con la mamá de Jefferson Farfán: “Ella sabe lo mucho que la quiero”

Gabriel Meneses y Sirena Ortiz no esconden su amor y emocionan al hacer el tag de los novios

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

Xiomy Kanashiro afirma ella sí trabaja y defiende su emprendimiento: “me saco la ‘michi’ y puedo pagarme lo que quiera”

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

DEPORTES

Mano Menezes rechazó dirigir a

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

Presentación de Mano Menezes como nuevo técnico de Perú EN VIVO: sigue las incidencias de la conferencia

Doble baja en Alianza Lima con Jesús Castillo y Josué Estrada fuera del inicio de la Liga 1 y la ronda previa de la Copa Libertadores

Oliver Sonne, oficializado como nuevo futbolista del Sparta Praga de la Chance Liga por los próximos seis meses

Marcio Valverde apunta contra Hernán Barcos y cuestiona argolla en FC Cajamarca: “Si lo hacía un peruano, lo matan”