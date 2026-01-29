Sector construcción anota su mayor crecimiento desde 2021 y cerró 2025 con alza de 6,5%

Desde el arranque del año, los empresarios del sector mostraron un mayor optimismo que el de los analistas oficiales, una percepción que finalmente se confirmó al cierre del ejercicio. Foto: ComexPerú

El sector construcción culminó el 2025 con una expansión de 6,5%, el registro más alto desde 2021 y por encima de las estimaciones iniciales del mercado. Así lo consigna el Informe Económico N° 97 de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que resalta un mejor desempeño del previsto en un entorno económico complejo.

De acuerdo con el gremio, el resultado estuvo impulsado principalmente por la inversión privada, más que por el avance de la obra pública. “El desempeño de 2025 confirma la capacidad de resiliencia del sector, que logró crecer en un contexto adverso, principalmente gracias al empuje de la inversión privada y no por la obra pública”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

Resultado anual y perspectivas: contraste con el PBI

Desde inicios de año, los empresarios del rubro mantuvieron una visión más favorable que la de los analistas oficiales, expectativa que terminó validándose con el cierre del ejercicio. Sin embargo, Capeco advirtió que el desempeño del sector construcción en 2026 estará condicionado por la gestión de la obra pública, las políticas de vivienda social y, especialmente, por el comportamiento de la inversión privada en un año marcado por el proceso electoral.

En noviembre, el sector construcción lideró el crecimiento sectorial con un avance de 9,8%, superando a otras actividades que registraron retrocesos. Si bien el resultado quedó por debajo de la proyección inicial de 12,5% debido al menor dinamismo de la obra pública, contrastó con el PBI nacional, que apenas creció 1,5%, uno de los niveles más bajos de los últimos cinco años.

En noviembre, la construcción encabezó la expansión entre los sectores, con un crecimiento de 9,8%, por encima de otras actividades que mostraron caídas. Foto: Andina

El sector acumuló siete meses consecutivos de expansión y, para diciembre, se estimó un crecimiento de 10,6%, impulsado por el aumento sostenido del consumo de cemento, pese a la fuerte contracción de la inversión pública.

Ejecución de la obra pública, inversión privada y minería

Aunque la ejecución presupuestal de la obra pública alcanzó un récord histórico de 82,5%, Capeco identificó persistentes ineficiencias. Cerca de 12.400 millones de soles no se ejecutaron y el nivel nacional fue el único que mostró una reducción absoluta frente al 2024, a pesar de contar con un mayor presupuesto.

Entre los factores positivos del año destacó el desempeño del mecanismo de obras por impuestos, con adjudicaciones que superaron los S/ 5.000 millones. A ello se sumó el repunte de la inversión minera, que creció cerca de 23% entre enero y noviembre de 2025, aportando dinamismo al sector construcción.

Empleo, señales de alerta y evolución de los costos

En Lima Metropolitana, el empleo total aumentó 5,9%, uno de los mejores resultados de los últimos cuatro años. No obstante, el empleo en el sector construcción mostró estancamiento e incluso una ligera caída en el último trimestre, tanto en el ámbito formal como informal, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento alcanzado.

El sector sumó siete meses seguidos de crecimiento y, para diciembre, se proyectó una expansión de 10,6%. Foto: difusión

El índice de precios de los materiales de construcción acumuló siete meses consecutivos de descenso y se ubicó en niveles similares a los del 2023. Aun así, los precios se mantienen más de 22% por encima de los registrados en marzo de 2020. La reducción fue más pronunciada en el acero, influida por factores internacionales, mientras que el precio del cemento se mantuvo estable durante el 2025.

Distorsiones en la contratación pública

El informe también advierte la persistencia de distorsiones en la normativa de contratación pública que afectan la competitividad de las empresas locales. Cepaco ha señalado que determinadas reglas han favorecido a compañías extranjeras, en especial a conglomerados estatales, generando condiciones desiguales de competencia.

Si bien se corrigió la exigencia de cartas de respaldo financiero que discriminaba a las firmas peruanas, la modificación se aplicó después de que importantes proyectos fueran adjudicados sin competencia equitativa. Persisten, además, asimetrías en la aplicación de normas sobre grupos económicos, en el cómputo de experiencia y capital, y en el uso indebido de consorcios.

“Las correcciones necesarias son técnicamente simples y viables. No se trata de esperar nuevos escándalos, sino de corregir a tiempo distorsiones que ya han sido identificadas y denunciadas”, enfatizó Guido Valdivia.