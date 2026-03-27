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Miguel Vergara conmueve al pedir su salida de ‘La Granja VIP’ entre lágrimas: “Mi paz mental es mejor que la plata”

El actor sorprendió al revelar que su bienestar emocional está por encima de cualquier premio, desatando un momento emotivo y reflexivo en la nominación que dejó a todos en la casa conmovidos y en silencio

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Revive el tenso momento en 'La Granja VIP' cuando Pablo nomina a su compañero Miguel Vergara. La razón detrás de su voto deja a todos sorprendidos: el propio Miguel le pidió ser nominado porque siente que no encaja en el reality. Video: TikTok @heylinaluz

La última gala de nominaciones de ‘La Granja VIP’ estuvo marcada por la emotiva confesión de Miguel Vergara, quien, visiblemente afectado, pidió ser nominado para abandonar el reality. El actor y excapataz del programa no ocultó su malestar ante cámaras y, quebrado por la presión y el desgaste emocional de la competencia, optó por priorizar su bienestar mental por encima del premio económico.

El actor sorprendió al pedir abiertamente a sus compañeros que lo nominen, asegurando que la convivencia y el ambiente del reality han afectado su salud emocional. Entre lágrimas, declaró que prefiere irse antes que continuar por el dinero. Su decisión generó un momento de reflexión y tensión en la última asamblea de nominación.

El pedido de Miguel: “No encajo acá, mi paz mental es lo más hermoso que existe”

Durante la asamblea de nominación, Ethel Pozo consultó a Vergara por qué sus compañeros lo estaban nominando en bloque. Miguel no dudó en sincerarse ante todos y, entre lágrimas, explicó: “Sí, es a pedido mío. Yo ya me quiero ir. No me siento bien. La convivencia, las energías de todas las personas no me suman a mí. Y mi paz mental es mejor que la plata. La plata se hace acá o afuera y la paz mental es lo más hermoso que existe. Eso es”.

La escena se volvió aún más conmovedora cuando Pablo Heredia, al momento de nominar, reafirmó que lo hacía a pedido del propio Miguel: “Esta nominación va a alguien que, bueno, me lo ha pedido. Es una persona que últimamente no se ha sentido muy cómodo. Así que le voy a dar esa posibilidad de que esté nominado, que es Miguel”.

El participante Miguel Vergara, visiblemente afectado, rompe en llanto y solicita ser nominado para que pueda dejar 'La Granja VIP', explicando que necesita priorizar su salud mental por encima del premio económico del reality. Video: TikTok @riclatorrez

Yaco Eskenazi, conductor del reality, intentó tranquilizar al actor y le preguntó por qué sentía que no encajaba. Miguel respondió con voz entrecortada: “No encajo, no encajo nada más. Por favor”. La insistencia de sus compañeros por retenerlo no modificó su decisión, y Vergara remarcó que prefería ser eliminado que continuar en un ambiente que le resultaba hostil.

En conversaciones privadas dentro de la granja, el actor ahondó en su malestar y reconoció sentirse “estresado” y “con depresión”, llegando a suplicar a sus compañeras que lo nominen: “Yo ya me quiero ir. Es más, yo quiero que este sábado me voten. Quiero que me eliminen este sábado. Estoy desesperado”.

Aclaró que no era un tema de maltrato, sino que la dinámica grupal y la presión de la competencia superaron su capacidad de adaptación: “A todos los quiero, les he agarrado cariño, ¿me entiendes? Pero son energías que no, con todo respeto, no me competen. Nunca he dormido con la luz prendida. Yo duermo con la luz apagada”.

Nominaciones, alianzas y tensiones: así se vive la recta final en La Granja VIP

La asamblea también estuvo marcada por un ambiente de tensión y estrategias cruzadas. Además de Miguel Vergara, Pati Lorena fue nominada tras recibir votos de Pamela López, Cri Cri y Paul Michael, quienes la acusaron de ser una influencia negativa y de atacar a sus compañeros con comentarios personales.

Miguel Vergara llega a su límite en La Granja VIP. En una sincera conversación, confiesa sentirse estresado y con depresión, pidiendo a sus compañeros que lo nominen para ser eliminado. Video: TikTok @allcenter1121

Pamela López, en particular, la responsabilizó de tocar un tema doloroso relacionado con su vida y su expareja, Christian Cueva. La respuesta de Pati fue contundente, eludiendo el careo con una frase que aludió a la rivalidad entre Pamela López y Pamela Franco: “Pamela, franco, franco, no quiero responderte nada”.

La actitud de Pati Lorena fue calificada por algunos como humillante y calculada, ya que evitó cualquier justificación y optó por desestimar el enfrentamiento. Melissa Klug y Samahara Lobatón no disimularon sus risas ante la escena, mientras que el resto de los concursantes tomó nota de la creciente división en la casa.

Junto a Miguel Vergara y Pati Lorena, quedaron en riesgo de eliminación Samahara Lobatón y Mark Vito, quienes deberán enfrentarse en el juego de salvación. Uno de ellos podrá asegurar su permanencia y obtener el poder de la traición, cambiando el curso de la competencia.

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