'La Granja VIP' recibe fuertes críticas luego de confirmarse que Samahara Lobatón vio a sus hijos, pese al aislamiento del reality

La Granja VIP recibe críticas tras revelarse que Samahara Lobatón vio a sus hijos pese al aislamiento del reality show.

El programa enfrenta cuestionamientos de espectadores y participantes luego de que Ethel Pozo confirmara que Samahara Lobatón tuvo un encuentro con sus hijos durante la competencia. La decisión, tomada por la producción por razones de empatía, generó debate sobre el cumplimiento de las reglas y el supuesto trato especial hacia la hija de Melissa Klug.

La polémica sacude a ‘La Granja VIP’ tras la confirmación pública de que Lobatón, participante del reality, pudo ver a sus hijos durante media hora a pesar de las normas estrictas de aislamiento que rigen el formato. La noticia, confirmada en vivo por Pozo, generó una ola de críticas en redes sociales y dentro del propio elenco del programa, donde varios concursantes consideran injusto el beneficio otorgado a la influencer.

El encuentro con sus hijos y la justificación de la producción

Ethel Pozo, conductora del reality, rompió el silencio y explicó que la visita de los hijos de Samahara ocurrió el último fin de semana bajo la estricta supervisión del equipo de producción.

“Hoy vamos a ser muy claros. Hemos llegado muy temprano al estudio donde emitimos ‘La Granja VIP’ y se nos ha comunicado, a los que damos la cara, que efectivamente eso se dio. Samahara Lobatón sí vio a sus hijos durante 30 minutos, el sábado pasado. Eso sucedió bajo la estricta mirada del equipo de producción de este reality”, detalló Pozo.

Ethel Pozo admite que participantes de 'La Granja VIP' como Samahara Lobatón y Patty Lorena rompieron el aislamiento, generando un fuerte debate sobre la validez y credibilidad del reality show. Video: TikTok @josepastord

La conductora justificó la excepción señalando que Samahara acababa de dar a luz hace cinco meses y que su bebé, además, había estado en UCI durante dos semanas: “Ella necesitaba saber, para poder seguir trabajando, que su bebé estaba bien. Por eso se le permitió verlo durante 30 minutos”.

El argumento de la producción fue la empatía ante la situación personal de la participante, aunque Ethel dejó claro que la medida no se repetirá: “No volverá Samahara Lobatón a ver a sus hijos. Desde ahora todos deberán cumplir las reglas sin excepción”.

Reacciones de los concursantes y críticas en redes sociales

La decisión no solo generó debate en el público, sino también entre los participantes del reality. Pamela López y Yiddá Eslava manifestaron su incomodidad y reclamaron que Samahara tendría contacto diario con sus hijos, mientras a ellas se les negó la posibilidad de comunicarse con los suyos.

“Yo me voy, no me parece justo, yo necesito al menos una llamada para saber que están bien”, reclamó Pamela López. Yiddá, por su parte, recordó que también pidió esa opción y le fue negada: “Eso cruza el límite, ya es demasiado”.

En un giro inesperado, Ethel Pozo confirma que Samahara Lobatón pudo reencontrarse con sus hijos en 'La Granja VIP'. El emotivo momento, que duró 30 minutos, se vivió bajo estricta vigilancia del equipo de producción, desatando diversas reacciones y dudas sobre las reglas del reality. Video: TikTok @josepastord

Ambas participantes sugirieron que Samahara recibía información del exterior, lo que generaba una desventaja para el resto: “Ella sabe todo lo de afuera, nosotros no sabemos nada, estamos en completa desventaja”, expresó Pamela López.

Además, Yiddá puso en duda la sinceridad de las lágrimas de Samahara frente a cámaras, insinuando que, si tenía contacto con sus hijos, no tenía sentido mostrarse tan afectada. En redes sociales, la noticia motivó duras críticas contra la producción, a la que acusaron de perder credibilidad y de romper el principio de igualdad entre concursantes.

El tiktoker José Pastor opinó: “Si ella tiene un bebé y va a entrar a un reality de convivencia… no puede salir nada del exterior, ni ver ni nada… Para mí, ya perdió credibilidad. Ya se sabe quién va a ganar el reality”.

El rechazo y las voces del público

Los comentarios tras la revelación muestran una profunda división entre quienes entienden la decisión por el contexto familiar de Samahara y quienes consideran que se rompió el formato. Mensajes como “Es un bebé de 5 meses. Más empatía” o “como dijo, tiene su bebé de 5 meses, una de más de 1 año, son pequeños” buscan justificar la medida por la reciente maternidad de la participante.

Pablo Heredia, Yiddá Eslava y Mónica Torres conversan sobre el reciente ingreso de Melissa Klug a 'La Granja VIP' y cómo sus palabras han influido positivamente en Samahara Lobatón, haciéndola calmar su actitud en el reality. Video: TikTok Panamericana TV

Sin embargo, otros cuestionan duramente el trato especial: “Entonces no hubiera ingresado si tiene responsabilidades más importantes”, “Entonces se quedaba en casa con sus hijos”, “Y Pamela también es madre”.

El malestar se hizo visible con frases como: “Definitivamente esto no es un verdadero reality show, no hay punto de comparación con la granja de México”, “Quita credibilidad el formato”, “Les quedó grande el proyecto”, “Los estaba viendo, pero lo dejé de ver por el extremadamente favoritismo a Samahara”, y “¡Ya délen el premio a Samahara! Tremendo favoritismo”.

Algunos usuarios, sin embargo, compararon la situación con otros realities internacionales, señalando que en ‘La casa de los famosos’ también se han permitido salidas por temas de salud. Aun así, el consenso general entre los comentarios fue de decepción, señalando que la igualdad de condiciones quedó en entredicho y anticipando que el desenlace del programa estará marcado por la polémica.

Frente a la controversia, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi insistieron en que no habrá más excepciones y que la decisión se comunicó a todo el elenco para evitar nuevos cuestionamientos. “Hoy al terminar el programa el equipo de producción hablará con Samahara y con todos los granjeros, para ser muy claros en esto. Recordemos algo: en este reality show no hay favoritos, quien decide es usted que está mirando el programa”, enfatizó Pozo.