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Pati Lorena humilla a Pamela López en ‘La Granja VIP’ tras ser nominada: “Pamela, franco, no quiero responderte”

La exproductora sorprendió al rechazar el careo y lanzó una frase con doble sentido que incomodó a la pareja de Paul Michael ante las cámaras, mientras Melissa Klug y Samahara Lobatón reaccionaron con risas.

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Pati Lorena hizo referencia a ámela Franco cuando encaraba a Pamela López. La Granja VIP
Pati Lorena hizo referencia a ámela Franco cuando encaraba a Pamela López. La Granja VIP

En la más reciente edición de ‘La Granja VIP’, la tensión se apoderó del set durante la ronda de nominaciones, cuando Pamela López eligió a Pati Lorena como candidata para abandonar la competencia. El motivo, explicado por la propia Pamela, apuntó a un episodio personal que consideró doloroso y que, según sus palabras, fue expuesto por su compañera de reality.

“Durante la semana, la señora se metió con algo bastante doloroso de mi vida, lo cual a mí me costó muchísimo poder resurgir como el ave fénix. Hizo un comentario que no solamente me atacó a mí, sino a muchas mujeres del Perú, que también pasaron una situación igual o peor que la mía. Básicamente por eso”, argumentó Pamela ante la conductora Ethel Pozo y el resto del grupo.

El momento alcanzó uno de sus puntos más álgidos cuando Pati Lorena, al ejercer su derecho a réplica, se dirigió a Pamela López con tono seco y contundente: “Pamela. Franco, franco, yo no quiero responderte nada”. El juego de palabras, aludiendo a la conocida rivalidad entre Pamela López y Pamela Franco, impactó de inmediato en el ambiente y dejó en claro la incomodidad de la situación. La pareja de Paul Michael se quedó en silencio tras la intervención de Lorena, mientras otras participantes, como Melissa Klug y Samahara Lobatón, no disimularon sus risas ante la escena.

Momento incómodo en ‘La Granja VIP’

La referencia de Pati Lorena a “Pamela Franco” no fue casual. El vínculo de Pamela López con el futbolista Christian Cueva ha sido tema recurrente en la farándula peruana, especialmente tras la ruptura expuesta públicamente y el posterior inicio de una nueva relación con la cantante de cumbia. El comentario de Lorena reavivó viejas heridas y expuso ante cámaras uno de los capítulos más difíciles de la vida de López, quien prefirió no continuar la discusión.

El público pudo observar cómo la dinámica del programa, centrada en las nominaciones y enfrentamientos directos, sirve de escenario para que afloren conflictos y resentimientos entre las participantes. La actitud de Pati Lorena, exproductora del círculo de Gisela Valcárcel, fue calificada por algunos como humillante y calculada, ya que evitó cualquier justificación y optó por desestimar a Pamela López con una frase lapidaria y cargada de doble sentido.

La producción del programa no intervino y permitió que la escena se desarrollara sin cortes, dejando en evidencia la estrategia de ‘La Granja VIP’ de potenciar el drama y la confrontación en busca de captar la atención de la audiencia.

La exproductora sorprendió al rechazar el careo y lanzó una frase con doble sentido que incomodó a la pareja de Paul Michael ante las cámaras, mientras Melissa Klug y Samahara Lobatón reaccionaron con risas. La Granja VIP / Panamericana TV

Miguel Vergara es uno de los cuatro nominados

La última gala de nominaciones en ‘La Granja VIP’ dejó momentos de alta tensión y movimientos estratégicos que definieron a los nuevos sentenciados de la semana. Uno de los episodios más comentados fue el voto de Pati Lorena contra Gabriela Herrera, a quien señaló como integrante del “otro bando”. La modelo prefirió no responder en el momento, pero luego emitió su voto contra Pati, alimentando las especulaciones sobre la existencia de alianzas y el inicio de las estrategias del autodenominado “team víboras”.

Las tensiones aumentaron con los votos de Cri Cri y Paul Michael en contra de Pati Lorena. Cri Cri la calificó como una “lava cabezas”, mientras que Paul Michael, pareja de Pamela López, la acusó de ser una influencia negativa y recordó insultos recibidos, causando que Pati lo llamara “hipócrita” ante todos los presentes.

Los nominados de la última fueron Miguel Vergara y Pati Lorena, quienes se suman a Samahara Lobatón y Mark Vito. Este jueves 26 de marzo, uno de ellos podrá salvarse en el juego de salvación y obtener el poder de la traición. La Granja VIP/ Panamericana TV

Miguel Vergara, por su parte, fue el otro gran señalado de la noche, acumulando votos de Pablo Heredia, Renato Rossini, Mónica Torres, Samahara Lobatón, Yidda Eslava, Melissa Klug y Diego Chávarri. Todos coincidieron en que Miguel había manifestado su incomodidad dentro del programa. El propio Miguel señaló que prefería irse por su “paz mental”.

“Siento que no encajo acá”, dijo entre lágrimas.

Al cierre de la gala, los nominados fueron Miguel Vergara y Pati Lorena, quienes se suman a Samahara Lobatón y Mark Vito. Este jueves 26 de marzo, uno de ellos podrá salvarse en el juego de salvación y obtener el poder de la traición.

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