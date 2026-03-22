Aún puedes postular a la ONPE: organismo abre 5.675 vacantes para las Elecciones Generales 2026

Las plazas contemplan un pago de S/ 1.150 y se presentan como una alternativa para quienes desean sumar experiencia en el desarrollo de procesos electorales. Foto: X

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene abierta una convocatoria laboral para cubrir 5.675 plazas bajo la modalidad de locación de servicios, en el marco de la organización de las Elecciones Generales 2026. La oferta está dirigida a estudiantes técnicos y universitarios de todas las carreras, con labores presenciales en Lima.

Las posiciones ofrecen una remuneración de S/ 1.150 y representan una oportunidad para quienes buscan adquirir experiencia en procesos electorales. La postulación estará habilitada según cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) o hasta que se completen las vacantes disponibles.

Perfil requerido y condiciones del puesto

Uno de los cargos disponibles es el de Responsable de Centro de Acopio, para el cual se solicita contar con estudios técnicos o universitarios con al menos un ciclo aprobado. Además, se requiere una experiencia mínima de seis meses en el sector público o privado, o participación previa en un proceso electoral.

En cuanto a la capacitación, los postulantes deben acreditar conocimientos en informática o computación. El trabajo se desarrollará de manera presencial y el periodo de contratación está previsto del 31/03/2026 al 14/04/2026, bajo la modalidad de locación de servicios, con honorarios de S/ 1.150,00.

El proceso de postulación se activará de acuerdo con cada ODPE y permanecerá abierto hasta cubrir la totalidad de las plazas disponibles. Foto: difusión

Funciones durante el proceso electoral

Entre las principales responsabilidades del puesto se encuentra participar en reuniones de reforzamiento y jornadas de capacitación, así como colaborar en la organización y ejecución de actividades dirigidas a actores electorales. También deberán encargarse de capacitar a dichos actores y apoyar en tareas de difusión del proceso.

Asimismo, el personal seleccionado tendrá a su cargo el acondicionamiento y señalización del centro de acopio, además de apoyar en la recepción y revisión del material electoral en los locales de votación. Durante la jornada electoral, deberán reportar el desarrollo de las actividades y administrar el centro asignado, entre otras funciones relacionadas con el proceso en curso.

Proceso de postulación

Para postular, los interesados deben ingresar al portal oficial de la ONPE y registrarse en el sistema de convocatorias. Luego, deberán completar sus datos personales y cargar su currículum vitae en formato PDF, incluyendo información sobre formación académica, experiencia y capacitaciones.

Cabe precisar que la experiencia laboral será considerada a partir de la formación académica presentada. El proceso estará disponible de acuerdo con cada ODPE o hasta que se cubran todas las plazas ofertadas.

Respecto a la capacitación, se exige que los postulantes cuenten con conocimientos acreditados en informática o computación. Foto: Flickr

¿Cómo emitir tu voto presidencial en las Elecciones 2026?

La ONPE elaboró una guía con el fin de reducir errores al momento de votar, sobre todo ante el uso de una cédula de gran formato —44 cm de ancho por 42 cm de alto— que, por primera vez, reúne cinco procesos electorales en un solo documento. En este formato, cada ciudadano deberá consignar su elección presidencial y, además, seleccionar a senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino en columnas separadas.

Como primer paso, se recomienda consultar con anticipación el local de votación asignado mediante la plataforma virtual de la ONPE. El día de la elección, el votante debe mostrar su DNI al miembro de mesa, quien le entregará la cédula firmada y doblada. No es necesario entregar el documento en mano; basta con exhibirlo y mencionar el número de orden junto con los apellidos.

Dentro de la cabina, el elector encontrará una cédula dividida en cinco columnas. En la correspondiente a presidente y vicepresidentes, deberá colocar una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro que contenga el símbolo, la imagen o el nombre del candidato elegido. Solo se admite una marca por columna; de lo contrario, el voto en esa sección será anulado, sin afectar las demás elecciones.

En el caso del voto preferencial para senadores, diputados y Parlamento Andino, se permite escribir uno o dos números de candidatos, siempre que pertenezcan a la misma organización política seleccionada. Si se combinan números de distintas agrupaciones o se realizan marcas fuera del recuadro, el voto quedará invalidado únicamente en la columna correspondiente.