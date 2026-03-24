Solo el 9% de los miembros de mesa están capacitados a 20 días de las elecciones, indicó ONPE

A solo 20 días de las elecciones generales, surge la preocupación por la baja tasa de capacitación entre los miembros de mesa, con apenas un 9% del total entrenado. | Video: Panamericana

A veinte días de las elecciones generales, solo el 9% de los 834 mil 994 miembros de mesa ha recibido capacitación, lo que plantea dudas sobre la fluidez del proceso electoral, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El bajo nivel de preparación amenaza con generar complicaciones durante la jornada de votación y el escrutinio de los votos.

De acuerdo con información proporcionada por la ONPE, apenas 77 mil miembros han completado la capacitación, una cifra que representa una minoría frente al universo de ciudadanos designados para cumplir este rol. Varios ciudadanos expresan preocupación por la inexperiencia de quienes estarán a cargo de las mesas.

“No van a saber qué hacer y va a ser un caos, va a ser terrible. Y de por sí, cuando hay una elección y eres miembro de mesa te quedas hasta las once o doce de la noche. No habrá cierre porque no están capacitados”, advirtió una electora a Panamericana Noticias.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales advierte sobre el riesgo de retrasos y problemas logísticos por la falta de formación de la mayoría de los responsables de mesa| Andina

ONPE visita a miembros de mesa para su capacitación

Con el objetivo de revertir la situación, la ONPE intensifica las acciones de formación. Según Cledy Gutiérrez, especialista en capacitación de la entidad, se han implementado estrategias para facilitar el acceso a los contenidos formativos, tanto de forma presencial como virtual.

“Para facilitar estas imposibilidades que puedan tener los miembros de mesa, una de las estrategias de capacitación es la capacitación virtual. Para eso tienen que ingresar a capacitate.onpe.gob.pe”, explicó Gutiérrez.

El organismo electoral ha optado por una campaña directa, visitando a los miembros de mesa en sus domicilios para entregarles materiales orientadores sobre el proceso. Una ciudadana relató que personal de la ONPE acudió a su casa para informarle sobre la capacitación y entregarle dos manuales, uno enfocado en el elector y otro en el miembro de mesa.

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

La preocupación se centra en el tiempo que podría demorar el conteo de votos si la capacitación no se incrementa. Cledy Gutiérrez advirtió que el escrutinio podría prolongarse hasta la medianoche o, en el peor de los casos, finalizar al día siguiente, dependiendo del nivel de preparación de los responsables de las mesas.

Para quienes no puedan asistir a cursos presenciales, la capacitación virtual continúa disponible. Además, ha programado dos jornadas de formación para los días domingo 29 de marzo y 5 de abril, en todas las oficinas descentralizadas del organismo.

Material electoral para peruanos en el exterior pasa control de calidad y será enviado a consulados. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo capacitarse de manera virtual como miembro de mesa?

Los miembros de mesa deben capacitarse de manera virtual, disponible del 26 de febrero al 11 de abril a través de la plataforma ONPEduca.

Pasos para capacitarse virtualmente:

Ingresar a la plataforma: Acceder a la web oficial Acceder a la web oficial capacitate.onpe.gob.pe o directamente a ONPEduca. Registrarse: Completar el registro con los datos personales requeridos, incluyendo número de DNI y correo electrónico. Seleccionar la capacitación: Elegir el módulo destinado a miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Desarrollar los contenidos: Revisar los materiales sobre instalación de mesa, proceso de sufragio y escrutinio. Cada sección cuenta con recursos interactivos, videos y guías descargables. Evaluación final: Rendir una breve evaluación para verificar la comprensión de los temas abordados. Descargar constancia: Una vez aprobada la capacitación, el sistema permite descargar una constancia digital de participación.