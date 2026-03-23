Perú

ONPE lanza más de 14 mil empleos temporales en todo el Perú por Elecciones 2026: sueldos de hasta S/ 1.150 y postulación abierta

Las vacantes están dirigidas a personas con secundaria, estudiantes técnicos y universitarios, con contratos de corta duración y pagos según funciones asignadas. El proceso es virtual y los cupos se cubrirán por orden de inscripción

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La ONPE aclaró el funcionamiento
La ONPE aclaró el funcionamiento de la franja electoral en las Elecciones 2026 y precisó que la selección de medios y el uso del presupuesto corresponde a los partidos, en medio de la polémica por asignaciones a Nativa Televisión. (Foto: ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha lanzado una masiva convocatoria laboral en el marco de las Elecciones Generales 2026, con miles de vacantes disponibles en distintas regiones del país. Se trata de una oportunidad clave para quienes buscan ingresos rápidos en periodos cortos, especialmente estudiantes, egresados y personas con secundaria completa.

En total, se han habilitado más de 5.600 plazas solo para responsables de centros de acopio, además de miles de puestos adicionales en funciones técnicas, operativas y de apoyo electoral. Los sueldos van desde los S/ 373 hasta S/ 1.150, dependiendo del cargo, con contratos bajo modalidad de locación de servicios y periodos que, en su mayoría, abarcan las semanas previas y posteriores a la jornada electoral.

¿Qué vacantes ofrece la ONPE para las Elecciones 2026?

Miembros de mesa reciben a
Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria incluye puestos para distintos niveles educativos, lo que amplía las posibilidades de postulación. A continuación, te detallamos las principales vacantes disponibles:

Para estudiantes técnicos y universitarios

  • Responsable de centro de acopio (5675 plazas)
    • Remuneración: S/ 1.150
    • Requisito: mínimo 1 ciclo aprobado
    • Experiencia: 6 meses
    • Función clave: organización, recepción de material electoral y supervisión del proceso
  • Responsable de línea de recepción (306 plazas)
    • Remuneración: S/ 1.150
    • Requisitos similares al puesto anterior
    • Función: recepción y organización de actas electorales en centros de cómputo

Para personas con secundaria completa

  • Auxiliar técnico de local de votación (2307 plazas)
    • Remuneración: S/ 1.000
    • Experiencia: 3 meses
    • Función: soporte técnico en equipos informáticos electorales
  • Técnico de transmisión de local de votación (2307 plazas)
    • Remuneración: S/ 1.000
    • Función: transmisión de resultados electorales desde los locales de votación
  • Operador de línea de recepción (2440 plazas)
    • Remuneración: S/ 900
    • Función: manejo y organización de actas en centros de cómputo
  • Auxiliar de centro de acopio (1358 plazas)
    • Remuneración: S/ 933
    • Lugar: a nivel nacional
    • Función: apoyo logístico en centros de acopio y locales de votación
  • Auxiliar para el repliegue de actas (2603 plazas)
    • Remuneración: S/ 373
    • Función: apoyo en el traslado y organización final del material electoral

Sueldos, contratos y fechas clave

ONPE: solo el 6% de
ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)

Todos los puestos ofrecidos por la ONPE se rigen bajo la modalidad de locación de servicios, lo que implica contratos temporales sin vínculo laboral directo, pero con pagos definidos por honorarios.

Los periodos de trabajo son cortos y estratégicos:

  • Desde el 31 de marzo hasta el 14 o 15 de abril de 2026, dependiendo del cargo
  • Coinciden con la fase operativa de las elecciones

En cuanto a los sueldos:

  • Los cargos mejor remunerados alcanzan los S/ 1.150
  • Los puestos técnicos rondan los S/ 900 a S/ 1.000
  • Los roles de apoyo pueden estar por debajo de los S/ 500, pero requieren menor especialización

Un punto importante es que muchas posiciones exigen capacitaciones en informática o computación, especialmente aquellas vinculadas al soporte técnico y transmisión de resultados.

¿Cómo postular a la ONPE en esta convocatoria?

El proceso de postulación es completamente virtual y sigue pasos sencillos, aunque exige atención en los detalles:

  1. Ingresar a la plataforma oficial de la ONPE (enlace “Postula aquí” de cada convocatoria)
  2. Registrarse con datos personales completos
  3. Cargar el CV documentado en formato PDF, incluyendo:
    1. Formación académica
    2. Experiencia laboral
    3. Certificados de capacitación (si aplica)

Es clave tener en cuenta que:

  • La experiencia se contabiliza desde la formación académica presentada
  • Cada puesto tiene bases específicas que deben revisarse antes de postular
  • Las vacantes pueden cerrarse antes de la fecha límite si se completan los cupos

Fechas límite de postulación

  • 28 de marzo de 2026: varios cargos técnicos
  • 29 de marzo de 2026: responsables y operadores
  • 31 de marzo de 2026: auxiliares de repliegue

Además, la disponibilidad depende de cada ODPE, por lo que el cierre puede variar según la demanda.

Esta convocatoria de la ONPE se posiciona como una de las más grandes del año en el sector público, impulsada por el proceso electoral. La diversidad de puestos y requisitos permite que miles de peruanos puedan acceder a una experiencia laboral temporal, con ingresos inmediatos y participación directa en uno de los eventos democráticos más importantes del país.

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