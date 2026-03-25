Debate presidencial: así quedan los grupos, y ternas entre candidatos en la tercera fecha rumbo a las elecciones 2026

Debate electoral: conoce cómo quedaron los grupos y enfrentamientos entre postulantes el 25 de marzo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El tercer día del debate presidencial se realizará el miércoles 25 de marzo con la participación de 12 candidatos que buscan llegar al Gobierno en las elecciones 2026. La jornada se desarrollará desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Este encuentro forma parte de la primera jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que dividió el proceso en seis fechas debido a la participación de 36 organizaciones políticas. En cada día intervienen 12 postulantes agrupados bajo un formato que incluye exposición, réplica e interacción directa.

Temas y estructura del debate

En esta tercera fecha, los candidatos abordarán dos ejes principales:

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Integridad pública y lucha contra la corrupción

El debate se desarrollará en cuatro bloques. Los bloques 1 y 3 contemplan exposiciones con réplicas en ternas, mientras que el bloque 2 corresponde a preguntas ciudadanas y el bloque 4 al mensaje final.

Bloque 1: seguridad ciudadana y enfrentamientos

En el primer bloque, los candidatos debatirán en grupos de tres, generando enfrentamientos directos (vs.):

Grupo 1: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) vs. Paul Jaimes (Progresemos) vs. Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Grupo 2: Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) vs. Roberto Chiabra (Unidad Nacional) vs. Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

Grupo 3: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) vs. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) vs. Mesías Guevara (Partido Morado)

Grupo 4: Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) vs. Rafael Belaunde (Libertad Popular) vs. Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Cada candidato contará con un minuto para exponer sus propuestas y luego enfrentará las réplicas de sus contrincantes dentro de la misma terna.

Debate electoral: conoce cómo quedaron los grupos y enfrentamientos entre postulantes el 25 de marzo. (Foto: X/@JNE)

Bloque 2: pregunta ciudadana

El segundo bloque estará destinado a la participación ciudadana. En este segmento, los candidatos responderán una pregunta sorteada el mismo día sobre temas distintos a los ejes centrales, como salud o economía. Cada intervención tendrá un tiempo de un minuto.

El orden de participación será el siguiente:

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Paul Jaimes (Progresemos)

Bloque 3: integridad pública y enfrentamientos (vs.)

En el tercer bloque, los candidatos vuelven a medirse en ternas, esta vez sobre corrupción:

Grupo 1: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) vs. Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero) vs. Mesías Guevara (Partido Morado)

Grupo 2: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) vs. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) vs. Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Grupo 3: Paul Jaimes (Progresemos) vs. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) vs. Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Grupo 4: Rosario Fernández (Un Camino Diferente) vs. Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) vs. Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

La dinámica será similar al primer bloque, con exposiciones iniciales y réplicas entre los integrantes de cada grupo.

Tercera fecha del debate presidencial: estos son los cruces (vs.) entre candidatos y sus bloques. (Foto: X/ @JNE)

Bloque 4 y continuidad del proceso

El debate concluirá con el bloque 4, en el que cada candidato tendrá un minuto para su mensaje final. El orden establecido es:

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Paul Jaimes (Progresemos)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

Tras esta tercera fecha, el proceso continuará con la segunda jornada de debates los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, donde se abordarán temas como empleo, educación, innovación y desarrollo, completando así el cronograma electoral rumbo a las elecciones 2026.