Así operaba la presunta red que simulaba trámites para exigir coimas en Cajamarca: detienen al alcalde y funcionarios

Detienen a alcalde distrital y secretaria en Celendín por recibir coima. Latina

En el marco de un operativo realizado la tarde del miércoles 25 de marzo, las autoridades de Cajamarca detuvieron a Santos Alejandro Delgado Díaz, alcalde del distrito de Miguel Iglesias, junto a la secretaria municipal Mirella Mendoza Bustamante y el gerente municipal Edson Ronald Mendoza Domínguez. De acuerdo con Latina Noticias, los tres funcionarios son investigados por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado solicitando y gestionando un pago ilícito de 200 mil soles a un empresario local.

La presunta organización, identificada como 'Los Pro 200 mil Soles de Miguel Iglesias’, habría implementado un esquema en el que los funcionarios municipales utilizaban su acceso a los sistemas informáticos para simular procedimientos administrativos legales.

La intervención policial desveló un mecanismo de fraude en el que las autoridades municipales manipulaban registros para canalizar pagos ilegales a sus cuentas| Latina Noticias

El operativo se ejecutó en dos puntos estratégicos de la provincia de Celendín y el distrito de Miguel Iglesias. Asimismo, se visualiza imágenes en las que se observa el traslado del alcalde a la dependencia policial, donde permanece bajo custodia en espera de que el Ministerio Público defina su situación legal. Edson Ronald Mendoza Domínguez y Mirella Mendoza Bustamante también fueron detenidos y trasladados para las diligencias respectivas.

La Policía y la Fiscalía ejecutaron una operación en Cajamarca, donde descubrieron un esquema que usaba documentos simulados para justificar pagos ilícitos| Latina Noticias

Modus operandi

Los implicados habrían elaborado una estrategia que consistía en manipular los sistemas informáticos de gestión pública de la municipalidad para simular procedimientos administrativos, con el objetivo de facilitar la obtención y el cobro ilícito del monto solicitado al empresario.

El alcalde, junto con la secretaria y el gerente municipal, fue trasladado a la comisaría de Celendín, donde permanece en custodia mientras se desarrollan las diligencias de ley y se recaban pruebas adicionales.

De acuerdo con las disposiciones fiscales por flagrancia delictiva, la investigación se centra en la presunta exigencia de 200 mil soles a un empresario local, hecho que habría ocurrido bajo el amparo de trámites administrativos simulados y documentación aparentemente legal.

Delitos más frecuentes

Cohecho: Cuando un funcionario público solicita, recibe u ofrece, de manera directa o indirecta, dinero, regalos o cualquier beneficio a cambio de realizar, omitir o retrasar actos inherentes a su cargo. Incluye el cohecho pasivo (funcionario que recibe soborno) y el cohecho activo (particular que da o promete el soborno).

Colusión: Situación en la que un funcionario se pone de acuerdo con un particular o empresa para defraudar al Estado. Generalmente ocurre en procesos de contratación pública, adquisiciones o servicios en los que se pactan condiciones irregulares para obtener beneficios ilícitos.

Peculado: Consiste en la apropiación, uso indebido o sustracción de dinero, bienes o recursos públicos por parte de un funcionario. El peculado puede ser por apropiación (cuando el funcionario se queda con los bienes del Estado) o por uso (cuando los utiliza para fines ajenos al servicio público).

Enriquecimiento ilícito: Cuando un funcionario presenta un aumento patrimonial que no puede justificar con sus ingresos legales durante el ejercicio de sus funciones. Este delito presume la obtención de recursos de origen ilegal o ilícito.

Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo: Se produce cuando un funcionario interviene en una contratación, adquisición o trámite en el que tiene interés personal, familiar o económico, buscando beneficiarse directa o indirectamente.

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