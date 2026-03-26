Alcalde de Cajamarca, su gerente y su secretaria son arrestados por acusación de solicitar coima de S/200 mil a un empresario

El alcalde y dos funcionarios de Miguel Iglesias, Cajamarca, fueron detenidos por presunta solicitud de soborno

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias (Cajamarca), Santos Delgado Díaz (41), fue detenido este miércoles junto al gerente municipal Ronald Mendoza Domínguez (47) y la secretaria Mirella Mendoza Bustamante (27), acusados de solicitar un soborno a un empresario responsable de una obra pública local.

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) realizó un operativo simultáneo en el cercado de Cajamarca, la provincia de Celendín y la misma jurisdicción, con el fin de desarticular esta presunta organización criminal, conocida como ‘Los Pro 200 Mil Soles de Miguel Iglesias’, en la que se vincula a los funcionarios.

Los tres implicados son señalados de haber exigido S/200.000 al empresario, aparentemente a cambio de favorecerlo en procedimientos administrativos de la municipalidad, motivo por el cual enfrentan cargos por cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado.

La PNP y el Ministerio Público continúan las diligencias para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad de los implicados.

El operativo policial buscó desarticular la supuesta banda ‘Los Pro 200 Mil Soles de Miguel Iglesias’

En su última publicación en Facebook, la comuna había informado sobre el avance del Complejo Deportivo de Césped Sintético en el centro poblado Pizón, señalando que se encuentra en la etapa final y que “abrirá sus puertas próximamente para fortalecer el deporte, la unión vecinal y el bienestar de toda la comunidad”.

Otros casos

En los últimos meses, varias municipalidades del país se han visto sacudidas por operativos policiales que han terminado con la detención de sus alcaldes, todos vinculados a presuntos actos de corrupción.

En Chao, región La Libertad, el alcalde Juan Carlos Soles Carbajal fue detenido en enero de este año como parte de un megaoperativo por su presunta integración a la organización criminal ‘Los perturbadores del Saber’, señalada de desviar fondos y direccionar obras públicas.

En Cangallo, Ayacucho, el alcalde Teófilo Núñez fue arrestado en noviembre de 2025 por supuestos nexos con una red criminal denominada ‘Los Sagaces de Gestión de Obras’, que operaba en la municipalidad y desviaba recursos destinados a proyectos locales.

En los últimos meses, alcaldes de otras regiones también han sido arrestados por corrupción, como Juan Carlos Soles Carbajal en Chao (La Libertad), Teófilo Núñez en Cangallo (Ayacucho), y Carlos Celestino Jayo Choque y Ulises Juan Sandoval Falcón en Paras y Pararca (Ayacucho)

Por su parte, Carlos Celestino Jayo Choque, alcalde de Paras, y Ulises Juan Sandoval Falcón, alcalde de Pararca, ambos en Ayacucho, fueron detenidos en julio de 2025 por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Gánsters del Sur’, acusados de colusión agravada vinculada a la adjudicación de obras.

Junto a ellos fueron arrestados seis exfuncionarios: Walter Pariona Nalvarte, Abel Condorpusa de la Cruz, Wilfredo Araujo Cusiatado, Cristian Villanueva Llimpe, James Velapatino Barrientos y Marco Palacios Cumpen, así como los empresarios Ulises del Castillo Jorge, Rocío Guisella Hugo Vizcardo, Lina Vriguith Olarte Torres, Augusto Pedro Geldres Alvarez y Kelvin Wilmer Tenorio Estrada.