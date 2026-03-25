Tomás Gálvez cuestiona Debate Presidencial 2026 por preguntas sobre la Fiscalía: “Metieron su propia agenda”

Tomás Gálvez desactivó cuatro equipos especiales del Ministerio Público. | Fiscalía

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, cuestionó la pertinencia de las preguntas formuladas sobre la Fiscalía en el primer Debate Presidencial 2026, asegurando que los entrevistadores “metieron su propia agenda” y plantearon temas que corresponden exclusivamente al ámbito del Ministerio Público, no a la competencia de los candidatos políticos.

“Eso nada tenía que ver con el debate. ¿Por qué? Porque eso no es competencia de los políticos. Eso es competencia del Ministerio Público, en primer lugar, y eso lo has contestado tú. En segundo lugar, si es que no han contestado es porque no podían contestar. ¿Por qué? Porque no es su función eso. No tienen formación en eso tampoco y no lo necesitan. Entonces, esa pregunta ha estado fuera de todo contexto”, mencionó en entrevista con Milagros Leiva.

Gálvez calificó la interrogante sobre la desactivación de equipos especiales como una “pregunta con trampa” y enfatizó que los aspirantes presidenciales no tienen por qué dominar aspectos técnicos de la administración de justicia ni del funcionamiento del Ministerio Público. “Los políticos no saben gran cosa de la administración de justicia y menos del Ministerio Público. No saben cuáles son los problemas reales”, puntualizó.

Once candidatos a la Presidencia de la República se reunieron en la primera fecha del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, presentando sus propuestas para las elecciones de 2026. (JNE)

En ese sentido, el fiscal de la nación recalcó que las reformas y reestructuraciones dentro del Ministerio Público son responsabilidad exclusiva de la entidad. Recordó que la institución ha elaborado un proyecto de nueva ley orgánica, que ya fue presentado al Congreso y será sustentado el 31 de marzo.

“Ahí estamos abordando todos los problemas y resolviendo todos los problemas, porque lo ha hecho gente que conoce, más o menos treinta y cinco fiscales, diez representantes de las entidades vinculadas a la administración de justicia, siete representantes de universidades públicas y privadas, juristas y abogados en ejercicio, las personas que más conocen al respecto. Es más, desde el Colegio de Abogados, el representante ha sido Ronald Gamarra, que al comienzo estuvo un poco hostil, después él mismo se convenció de la bondad del proyecto”, detalló.

Respecto a la presión política sobre el Ministerio Público, Gálvez coincidió en que la injerencia de actores externos ha sido perjudicial para la independencia institucional. Criticó tanto a periodistas como a políticos por presuntamente intentar influir o desinformar sobre la labor de la Fiscalía. “Mira el nivel de ignorancia. Les digo a estos señores que lean algo, que se formen en algo. Ellos generan corriente de opinión, que no tergiversen las cosas para que la opinión no sea tergiversada. Esta gente lamentablemente es dañina y que se hagan una autocrítica”, manifestó.

Durante la entrevista, se abordaron también los antecedentes y cuestionamientos en torno a la figura de Gálvez, en particular su presunta vinculación con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”. El fiscal negó cualquier relación con el caso y aseguró que no existen investigaciones vigentes en su contra. “Yo no tengo ninguna vinculación con los cuellos blancos. Me pusieron ahí para sacarme porque necesitaban el cargo. Que dice que tengo denuncias, que tengo procesos... Yo no tengo absolutamente ninguna denuncia en este momento”, sostuvo.