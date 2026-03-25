Perú

Tomás Gálvez cuestiona Debate Presidencial 2026 por preguntas sobre la Fiscalía: “Metieron su propia agenda”

El Fiscal de la Nación arremetió contra la organización del primer foro electoral, asegurando que los aspirantes a la presidencia carecen de competencias para discutir la reestructuración del Ministerio Público

Guardar
Tomás Gálvez desactivó cuatro equipos
Tomás Gálvez desactivó cuatro equipos especiales del Ministerio Público. | Fiscalía

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, cuestionó la pertinencia de las preguntas formuladas sobre la Fiscalía en el primer Debate Presidencial 2026, asegurando que los entrevistadores “metieron su propia agenda” y plantearon temas que corresponden exclusivamente al ámbito del Ministerio Público, no a la competencia de los candidatos políticos.

Eso nada tenía que ver con el debate. ¿Por qué? Porque eso no es competencia de los políticos. Eso es competencia del Ministerio Público, en primer lugar, y eso lo has contestado tú. En segundo lugar, si es que no han contestado es porque no podían contestar. ¿Por qué? Porque no es su función eso. No tienen formación en eso tampoco y no lo necesitan. Entonces, esa pregunta ha estado fuera de todo contexto”, mencionó en entrevista con Milagros Leiva.

Gálvez calificó la interrogante sobre la desactivación de equipos especiales como una “pregunta con trampa” y enfatizó que los aspirantes presidenciales no tienen por qué dominar aspectos técnicos de la administración de justicia ni del funcionamiento del Ministerio Público. “Los políticos no saben gran cosa de la administración de justicia y menos del Ministerio Público. No saben cuáles son los problemas reales”, puntualizó.

Once candidatos a la Presidencia
Once candidatos a la Presidencia de la República se reunieron en la primera fecha del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, presentando sus propuestas para las elecciones de 2026. (JNE)

En ese sentido, el fiscal de la nación recalcó que las reformas y reestructuraciones dentro del Ministerio Público son responsabilidad exclusiva de la entidad. Recordó que la institución ha elaborado un proyecto de nueva ley orgánica, que ya fue presentado al Congreso y será sustentado el 31 de marzo.

“Ahí estamos abordando todos los problemas y resolviendo todos los problemas, porque lo ha hecho gente que conoce, más o menos treinta y cinco fiscales, diez representantes de las entidades vinculadas a la administración de justicia, siete representantes de universidades públicas y privadas, juristas y abogados en ejercicio, las personas que más conocen al respecto. Es más, desde el Colegio de Abogados, el representante ha sido Ronald Gamarra, que al comienzo estuvo un poco hostil, después él mismo se convenció de la bondad del proyecto”, detalló.

Respecto a la presión política sobre el Ministerio Público, Gálvez coincidió en que la injerencia de actores externos ha sido perjudicial para la independencia institucional. Criticó tanto a periodistas como a políticos por presuntamente intentar influir o desinformar sobre la labor de la Fiscalía. “Mira el nivel de ignorancia. Les digo a estos señores que lean algo, que se formen en algo. Ellos generan corriente de opinión, que no tergiversen las cosas para que la opinión no sea tergiversada. Esta gente lamentablemente es dañina y que se hagan una autocrítica”, manifestó.

Durante la entrevista, se abordaron también los antecedentes y cuestionamientos en torno a la figura de Gálvez, en particular su presunta vinculación con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”. El fiscal negó cualquier relación con el caso y aseguró que no existen investigaciones vigentes en su contra. “Yo no tengo ninguna vinculación con los cuellos blancos. Me pusieron ahí para sacarme porque necesitaban el cargo. Que dice que tengo denuncias, que tengo procesos... Yo no tengo absolutamente ninguna denuncia en este momento”, sostuvo.

Temas Relacionados

Tomás GálvezJNEDebate Presidencial 2026Elecciones 2026Eleccioner Perú 2026

Más Noticias

¿Cómo ahorrar en combustible en Lima? Estos son los precios más bajos de gasolina y diésel este martes 24 de marzo

El costo de los carburantes cambia diariamente en la capital peruana debido a factores internos y externos

¿Cómo ahorrar en combustible en

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Hoy, once candidatos expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción

Debate presidencial Perú 2026 EN

La emoción de Guillermo Dávila: así será su íntimo reencuentro con el público peruano en el Día de la Madre

El cantante venezolano volverá a pisar el escenario del Centro de Convenciones Bolívar los días 8 y 9 de mayo, listo para homenajear con sus clásicos románticos a un público que no lo olvida

La emoción de Guillermo Dávila:

Debate presidencial: así quedan los grupos, y ternas entre candidatos en la tercera fecha rumbo a las elecciones 2026

Los postulantes debatirán sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, con espacios de exposición, réplica e interacción directa

Debate presidencial: así quedan los

Trastornos del sueño en adultos mayores aumentan caídas, deterioro cognitivo y demencia, advierten expertos del Minsa

El médico especialista en geriatría del Servicio de Neurología del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia advierte que el insomnio, los despertares frecuentes y la apnea obstructiva están afectando seriamente la salud física y mental de los adultos mayores

Trastornos del sueño en adultos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial Perú 2026 EN

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Fiorella Molinelli a juicio oral por adenda de Chinchero: PJ ordena enjuiciamiento y fiscalía pide 10 años de cárcel

Solo 3 partidos de 35 mencionan el aborto terapéutico en sus planes y la única respuesta para el embarazo infantil es un “bono”

A meses del 28 de julio, José Balcázar afirma que redujo inseguridad mientras extorsión ya golpea a más de 6 millones de peruanos

Fernando Olivera desafía a César Acuña: No se retractará pese a amenazas de demanda

ENTRETENIMIENTO

La emoción de Guillermo Dávila:

La emoción de Guillermo Dávila: así será su íntimo reencuentro con el público peruano en el Día de la Madre

Said Palao y todo lo que perdería si Alejandra Baigorria decide terminar con su matrimonio: la diferencia patrimonial sale a la luz

Dónde ver Hannah Montana en Perú en 2026, el especial con Miley Cyrus por los 20 aniversario de la serie

Onelia Molina revela que Said Palao “hizo de las suyas” en Colombia con guerreritos: “Eran chicas de compañía”

Melanie Martínez anuncia denuncia contra Karla Tarazona y advierte sobre audios inéditos: “Son muy delicados”

DEPORTES

Flavia Montes respalda el compromiso

Flavia Montes respalda el compromiso de la San Martín y rechaza críticas: “¿No te das cuenta que Fernanda Tomé se tira al piso?”

Juan Pablo Varillas no admite sorpresas ante promesa brasileña e inicia firme su camino en el Challenger 100 de Sao Paulo 2026

Erick Noriega analiza con criterio el nivel de Senegal, primer reto de Perú con Mano Menezes: “Es un rival muy fuerte”

Piero Quispe se quedó sin DT en Sydney FC: despidieron a Ufuk Talay y Patrick Kisnorbo será su reemplazo

Universitario pide sanción contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés: jugadores podrían quedar fuera del clásico con Alianza Lima