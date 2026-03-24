Perú

Tomás Gálvez minimiza el caso Cuellos Blancos : “Lo de los ‘hermanitos’ fue una invención”

Para el nuevo fiscal de la Nación, solo magistrados de la Corte del Callao habría integrado la organización criminal

Guardar
César Hinostroza y Tomás Gálvez
César Hinostroza y Tomás Gálvez han sido involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: composición/captura Justicia TV/Fiscalía de la Nación

El flamante fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, intentó minimiza el megacaso de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto en su primera entrevista tras ser elegido como titular del Ministerio Público para el periodo 2026-2029.

En entrevista con Ahora y en la Hora, Gálvez reveló que el fiscal supremo Luis Arce Córdova no votó por él, situación que demostraría que no existe afinidad entre ellos por haber sido involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Es que yo siempre he dicho que eso de los hermanitos en Fiscalía Suprema y en Corte Suprema, eso fue una invención”, declaró.

Y agregó: “Yo nunca he dicho que Los Cuellos Blancos del Puerto no existan. Lo que yo he dicho y lo reafirmo es que hablar de Cuellos Blancos eso fue una invención, eso nunca existió. Se imputaba que Carlos Arce, Tomás Gálvez, Hinostroza y Rodríguez Monteza todos eran los hermanitos de la Suprema, eso nunca sucedió“.

Según Tomás Gálvez, Los Cuellos Blancos del Puerto existieron solo en la Corte Superior del Callao. “Se han sometido a colaboración eficaz y están presos”, apuntó.

“Y eso no lo afirmo yo, sino que eso ya está en condenas. En la colaboración eficaz de Walter Ríos, que se supone fue corroborada porque le dieron su beneficio, él reconoció a 92 personas que participaron en Los Cuellos Blancos del Puerto. 92 personas. A mí ni me menciona porque yo nunca me reuní con él. Igual con el doctor Arce, nunca tuve contacto con él”, añadió.

Votos revelados

El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue elegido para encabezar el Ministerio Público hasta 2029, tras recibir tres votos de la Junta de Fiscales Supremos en la sesión extraordinaria del 23 de marzo, según declaraciones del propio Gálvez a Ahora y en la Hora de Willax. Su juramentación está fijada para el 27 de marzo, fecha en la que iniciará un periodo de 3 años, renovable por 2 años adicionales.

Junta de Fiscales Supremos, de
Junta de Fiscales Supremos, de izquierda a derecha: Patricia Benavides, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena. Foto: Ministerio Público

De acuerdo con Gálvez, la votación se inclinó a su favor con los respaldos de Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y el suyo propio. Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena optaron por respaldar la candidatura de este último.

Previo a su designación formal, Gálvez ocupó el cargo de Fiscal de la Nación interino desde septiembre de 2025, tras la salida de Espinoza, periodo en el que encabezó medidas cuestionadas como la desactivación de los equipos especiales Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.

Nueva ley orgánica

Tomás Gálvez reveló que el próximo 31 de marzo sustentará el proyecto de la nueva ley orgánica del Ministerio Público en la Comisión de Constitución del Congreso.

Esto a pesar de las críticas de fiscales provinciales anticorrupción y contra el crimen organizado, que han advertido que la propuesta comprometería la independencia y estabilidad de los magistrados. El principal argumento de los fiscales es que el proyecto permitiría la reubicación de fiscales a especialidades distintas, bajo el criterio de “necesidad de servicio debidamente comprobada y motivada”, lo que, a su juicio, elevaría la vulnerabilidad frente a presiones internas y externas en el ejercicio de sus funciones.

Temas Relacionados

Tomás GálvezLos Cuellos Blancos del Puertoperu-politica

Más Noticias

César Acuña anuncia querella por difamación contra Fernando Olivera por acusaciones durante el debate presidencial

El candidato del Frente de la Esperanza afirmó que Acuña lideraba una organización criminal y tenía vínculos con el narcotráfico

César Acuña anuncia querella por

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Hoy, doce candidatos expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción

Debate presidencial Perú 2026 EN

‘La Manada’ anuncia su retiro temporal tras recientes polémicas de Laura Spoya y Mario Irivarren: “Se ha generado una crisis”

Laura Spoya y Gerardo Pe salieron en vivo este martes 24 de marzo para anunciar que se ausentarán por unos días del stream

‘La Manada’ anuncia su retiro

Este es el perfil de Marisol Pérez Tello, la candidata presidencial del partido Primero La Gente

La candidata de centro ya ha estado en el Ejecutivo, como ministra de Justicia y Derechos Humanos de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora tienta el sillón presidencial, pero en medio de controversias en su partido

Este es el perfil de

Multan con S/16.500 a conductora por realizar taxi informal y ahora pide a la ATU anular sanción: “No tengo para pagar”

Janet Vargas, conductora sancionada por brindar un servicio de taxi informal en Lurín, pidió a la ATU reconsiderar la multa, al alegar que depende de este trabajo para sostener a su familia y saldar la deuda del vehículo

Multan con S/16.500 a conductora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña anuncia querella por

César Acuña anuncia querella por difamación contra Fernando Olivera por acusaciones durante el debate presidencial

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo

Este es el perfil de Marisol Pérez Tello, la candidata presidencial del partido Primero La Gente

Presidente José María Balcázar entrenó boxeo con alcalde Franco Vidal en transmisión por Kick: “Los codos pegados a las costillas”

Fuerza Popular apelará decisión del PJ para no pagar 17 millones de soles por lista de electores

ENTRETENIMIENTO

‘La Manada’ anuncia su retiro

‘La Manada’ anuncia su retiro temporal tras recientes polémicas de Laura Spoya y Mario Irivarren: “Se ha generado una crisis”

Del Barrio Producciones adaptará ‘Señora del Destino’ y otras dos telenovelas brasileñas tras alianza entre Globo y América TV

Dónde ver Hannah Montana en Perú en 2026, el especial con Miley Cyrus por los 20 aniversario de la serie

Onelia Molina agradece a Magaly Medina por ampay de Mario Irivarren: “Yo lo tenía en un pedestal”

Norberto Vélez llega por primera vez a Lima con ‘Desde la loma Fest’: fecha, lugar, entradas y más

DEPORTES

Carlos Bustos criticó que árbitro

Carlos Bustos criticó que árbitro le avise a Pablo Guede que controle a Paolo Guerrero: “Los intereses están demasiado en juego”

Con el Perú vs Senegal, la programación de los amistosos de selecciones Conmebol: partidos, horarios y canales TV por fecha FIFA

Así serán los cruces de semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: Universitario, Regatas, Géminis y Atenea definirán los últimos clasificados

Jefferson Farfán y Hernán Barcos coinciden en que “Miguel Cornejo fue el último ‘10′ clásico y diferente” con el que jugaron en Perú

Perú vs Senegal: los canales que transmitirán el debut de Mano Menezes en amistoso por fecha FIFA 2026