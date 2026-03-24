Tomás Gálvez minimiza el caso Cuellos Blancos : “Lo de los ‘hermanitos’ fue una invención”

César Hinostroza y Tomás Gálvez han sido involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: composición/captura Justicia TV/Fiscalía de la Nación

El flamante fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, intentó minimiza el megacaso de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto en su primera entrevista tras ser elegido como titular del Ministerio Público para el periodo 2026-2029.

En entrevista con Ahora y en la Hora, Gálvez reveló que el fiscal supremo Luis Arce Córdova no votó por él, situación que demostraría que no existe afinidad entre ellos por haber sido involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Es que yo siempre he dicho que eso de los hermanitos en Fiscalía Suprema y en Corte Suprema, eso fue una invención”, declaró.

Y agregó: “Yo nunca he dicho que Los Cuellos Blancos del Puerto no existan. Lo que yo he dicho y lo reafirmo es que hablar de Cuellos Blancos eso fue una invención, eso nunca existió. Se imputaba que Carlos Arce, Tomás Gálvez, Hinostroza y Rodríguez Monteza todos eran los hermanitos de la Suprema, eso nunca sucedió“.

Según Tomás Gálvez, Los Cuellos Blancos del Puerto existieron solo en la Corte Superior del Callao. “Se han sometido a colaboración eficaz y están presos”, apuntó.

“Y eso no lo afirmo yo, sino que eso ya está en condenas. En la colaboración eficaz de Walter Ríos, que se supone fue corroborada porque le dieron su beneficio, él reconoció a 92 personas que participaron en Los Cuellos Blancos del Puerto. 92 personas. A mí ni me menciona porque yo nunca me reuní con él. Igual con el doctor Arce, nunca tuve contacto con él”, añadió.

Votos revelados

El nuevo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue elegido para encabezar el Ministerio Público hasta 2029, tras recibir tres votos de la Junta de Fiscales Supremos en la sesión extraordinaria del 23 de marzo, según declaraciones del propio Gálvez a Ahora y en la Hora de Willax. Su juramentación está fijada para el 27 de marzo, fecha en la que iniciará un periodo de 3 años, renovable por 2 años adicionales.

Junta de Fiscales Supremos, de izquierda a derecha: Patricia Benavides, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena. Foto: Ministerio Público

De acuerdo con Gálvez, la votación se inclinó a su favor con los respaldos de Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y el suyo propio. Luis Arce Córdova y Juan Carlos Villena optaron por respaldar la candidatura de este último.

Previo a su designación formal, Gálvez ocupó el cargo de Fiscal de la Nación interino desde septiembre de 2025, tras la salida de Espinoza, periodo en el que encabezó medidas cuestionadas como la desactivación de los equipos especiales Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto.

Nueva ley orgánica

Tomás Gálvez reveló que el próximo 31 de marzo sustentará el proyecto de la nueva ley orgánica del Ministerio Público en la Comisión de Constitución del Congreso.

Esto a pesar de las críticas de fiscales provinciales anticorrupción y contra el crimen organizado, que han advertido que la propuesta comprometería la independencia y estabilidad de los magistrados. El principal argumento de los fiscales es que el proyecto permitiría la reubicación de fiscales a especialidades distintas, bajo el criterio de “necesidad de servicio debidamente comprobada y motivada”, lo que, a su juicio, elevaría la vulnerabilidad frente a presiones internas y externas en el ejercicio de sus funciones.