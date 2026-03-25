Perú

Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez por despedida de Said Palao en Colombia: “Ellos llevaron chicas al Airbnb”

Según Onelia Molina, la influencer contaría con todas las pruebas y habría compartido videos hallados en el iPad de su expareja, lo que desencadenó el fin de su relación

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La influencer mexicana habría accedido a información privada que la llevó a descubrir hechos que hoy vuelven a ser comentados. ATV/ Magaly TV La Firme.

La historia sumó un nuevo giro la noche del 24 de marzo, cuando en Magaly TV La Firme se difundieron declaraciones de Onelia Molina que reabren un episodio que muchos creían cerrado. A partir de un testimonio recogido por el equipo del programa, salieron a la luz detalles que apuntan a lo ocurrido durante una despedida de soltero vinculada a Said Palao, un tema que ahora vuelve con más fuerza debido a la posible existencia de videos, nombres y pruebas que no habían sido expuestas públicamente.

Fue Magaly Medina quien introdujo el informe dejando claro que no se trataba de un viaje cualquiera. “Pero ahora, acá hay cosas importantes que dice esta chica, Onelia Molina, lo que le cuenta a mi investigador”, señaló, antes de precisar que, según la versión recogida, el contexto de ese viaje distaría mucho de ser una celebración convencional. “Este viaje de la despedida de Said no fue un viaje santurrón… no fue una despedida de que vamos a una ciudad bonita, vamos a salir por la noche a tomar entre cuatro o seis amigos”, remarcó.

Según lo expuesto, la influencer mexicana —Tammy Parra— habría descubierto material comprometedor al revisar dispositivos de su entonces pareja, Diego Rodríguez. “Ella tenía la forma de abrir… porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo y vio videos y vio todo y por eso le termina”, explicó la conductora, subrayando que este hallazgo habría sido determinante para el fin de esa relación.

Tammy Parra rompe su silencio
Tammy Parra rompe su silencio y revela cómo encontró pruebas en un iPad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Noelia Molina sabe los nombres de las chicas en Argentina

Este punto no solo introduce la existencia de contenido digital, sino que además plantea que la información proviene de un acceso directo y no de versiones indirectas. “Por eso esta chica… tiene todo, las pruebas necesarias”, añadió, reforzando la idea de que el caso estaría respaldado por evidencia.

Según el mismo relato, esta información habría sido compartida con la integrante de Esto es Guerra, quien decidió transmitirla al equipo del programa. En ese intercambio, se menciona también otro episodio ocurrido en Medellín, que seguiría un patrón similar. “Mira mamita, también esto pasó en la despedida de soltero cuando ellos se fueron a Medellín”, habría sido el mensaje que recibió, de acuerdo con lo contado.

Al tomar la palabra, Onelia aportó detalles que intensificaron la polémica. “Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín. Son literal chicas de compañía… en Medellín estuvieron todas sus cosas… lo mismo en un Airbnb”, afirmó, describiendo un escenario que, según su versión, no sería aislado.

Tammy Parra rompe su silencio
Tammy Parra rompe su silencio y revela cómo encontró pruebas en un iPad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Noelia Molina revela que ya sabía de ‘las despedidas de soltero’

Además, sostuvo que estos hechos ya habían sido comentados anteriormente en círculos cercanos. “A mí ya me habían dicho esto… ahora la chica dice que si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas como siempre”, señaló, sugiriendo que existiría un antecedente que ahora vuelve a salir a la luz con mayor detalle.

La modelo también aseguró contar con información específica sobre las personas involucradas. “Tengo ahí los nombres de las chicas… a ver si les puedes hablar, escribir”, indicó, abriendo la posibilidad de que el caso pueda ampliarse si más testimonios salen a la luz.

Tammy Parra rompe su silencio
Tammy Parra rompe su silencio y revela cómo encontró pruebas en un iPad. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina confiesa que llmaron a la chicas de Argentina, pero que fueron bloqueados

Desde el programa, sin embargo, confirmaron que contactar a estas personas no ha sido sencillo. “Hemos logrado encontrar a varias de esas chicas, pero ninguna quiere hablar… una de ellas bloqueó a mi reportero en cuanto le escribió”, explicó Magaly Medina, evidenciando la dificultad para obtener declaraciones directas.

Pese a ello, la conductora insistió en que la base del caso se sostiene en el hallazgo inicial. “La chica abrió la información en su iPad y encontró todo”, reiteró, apuntando nuevamente a la existencia de material que, hasta ahora, no ha sido mostrado públicamente. Para la conductora, este tipo de situaciones responde a una dinámica que se repite. “La misma modalidad, despedida de soltero, Airbnb, otra ciudad, otro país”, comentó.

Tammy Parra rompe su silencio
Tammy Parra rompe su silencio y revela cómo encontró pruebas en un iPad. Captura: Magaly Tv La Firme.

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