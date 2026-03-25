Alejandra Baigorria está ‘desesperada’ por saber si Said Palao le fue infiel: “Quiere pruebas, hablar con las chicas en Argentina”

La empresaria incluso evaluaría viajar al extranjero para confirmar lo ocurrido. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica en la farándula peruana suma un nuevo episodio tras las recientes declaraciones de Onelia Molina, quien decidió hablar abiertamente sobre el momento que atraviesa Alejandra Baigorria en medio de las dudas que rodean su relación con Said Palao. Lo que comenzó como un rumor tras ampay de Magaly Medina, hoy se transforma en una historia más compleja, marcada por la incertidumbre, la búsqueda de pruebas y un evidente impacto emocional que, según el testimonio de la exchica reality, mantiene a la empresaria en una situación límite.

Durante una conversación con el programa Magaly TV La Firme, Onelia no solo confirmó que existe un clima de tensión alrededor de la pareja, sino que además describió con detalle el estado emocional de Alejandra, dejando entrever que la necesidad de conocer la verdad se ha convertido en una prioridad absoluta.

“Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar todo para que le digan”, sostuvo, en una frase que rápidamente generó repercusión por el nivel de angustia que refleja.

Alejandra Baigorria busca pruebas contra Said: Onelia revela su estado emocional. Captura: Magaly Tv La Firme.

Alejandra Baigorria está cegada

El relato no se detuvo ahí. La exchica reality profundizó en la forma en que esta incertidumbre estaría afectando a la empresaria, sugiriendo que la búsqueda de respuestas ha escalado a un punto en el que ya no se trata solo de sospechas, sino de una necesidad urgente de confirmación. “Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, quiere una prueba, besos, imágenes fuertes”, afirmó, evidenciando que Alejandra no estaría dispuesta a quedarse con versiones incompletas o ambiguas.

En ese contexto, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la posibilidad de que Baigorria esté dispuesta a ir más allá para esclarecer lo ocurrido. Según Onelia, la empresaria incluso habría considerado viajar fuera del país con tal de obtener respuestas directas. “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”, aseguró que le dijo, una declaración que no solo refleja determinación, sino también el nivel de urgencia que rodea el caso.

Alejandra Baigorria busca pruebas contra Said: Onelia revela su estado emocional. Captura: Magaly Tv La Firme.

Said Palao habría sido infiel a Alejandra Baigorria en su despedida de soltero

Estas versiones se enmarcan en un escenario donde los hechos que hoy generan controversia no serían recientes. De acuerdo con lo señalado, existirían antecedentes que vuelven a salir a la luz, lo que incrementa las dudas y complica aún más la situación. En particular, se mencionó un viaje previo a Colombia junto a amigos, donde —según esta versión— ya se habrían registrado episodios similares que ahora cobran relevancia.

Sin embargo, uno de los puntos más delicados de las declaraciones está relacionado con la despedida de soltero de Said Palao, un evento que vuelve a ser cuestionado y que, según Onelia, habría incluido situaciones comprometedoras. “En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, afirmó, sugiriendo la existencia de material que podría respaldar lo ocurrido.

Alejandra Baigorria busca pruebas contra Said: Onelia revela su estado emocional. Captura: Magaly Tv La Firme.

Onelia Molina afirma que habló con Alejandra Baigorria

La mención de videos y posibles pruebas ha sido clave para que la polémica escale, ya que introduce un elemento concreto que podría confirmar o desmentir las versiones. Hasta el momento, ese material no ha sido mostrado públicamente, pero su sola existencia ha sido suficiente para reavivar el debate y mantener la atención del público.

En medio de este escenario, Onelia también quiso dejar en claro su rol en esta historia. Lejos de presentarse como una figura que busca generar conflicto, aseguró que su intención es ayudar a la empresaria a enfrentar la situación con mayor claridad. “Si estoy haciendo eso es para ayudar a Alejandra... ella ya habló conmigo, está desesperada, quiere que le diga todo lo que sé”, expresó, dejando en evidencia que ambas ya habrían tenido conversaciones directas sobre el tema.

Alejandra Baigorria busca pruebas contra Said: Onelia revela su estado emocional. Composición Infobae / Carol Ruiz.