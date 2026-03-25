Onelia Molina expone a Said Palao y asegura presunta infidelidad en su despedida de soltero con pruebas: “Existen videos”

La exchica reality sorprendió al hablar de situaciones que habrían ocurrido en un viaje, dejando entrever que existirían pruebas que podrían cambiar la percepción sobre la historia. ATV/ Magaly TV La Firme.

Un nuevo capítulo se abrió tras el ampay de Magaly TV La Firme, que dejó al descubierto a los llamados ‘Los 4 Fantásticos’ —Mario Irivarren, Francho Sierralta, Said Palao y Patricio Parodi— durante una despedida de soltero en Argentina, un episodio que no solo provocó la ruptura de una relación, sino que también desató una crisis en el vínculo entre Said y la empresaria Alejandra Baigorria.

Ahora, la historia vuelve a encenderse luego de que Onelia Molina decidiera hablar públicamente tras terminar su relación con Mario, con una serie de declaraciones que han generado controversia y reavivado las dudas sobre la estabilidad de la pareja. Lo que parecía un tema cerrado resurge con más fuerza, impulsado por testimonios, sospechas y la posible existencia de pruebas que aún no han sido reveladas.

Todo se desató tras una conversación que la exchica reality sostuvo con un reportero del programa televisivo conducido por Magaly Medina, donde no dudó en compartir información que, según afirma, conoce de primera mano. En ese diálogo, Onelia dejó entrever que la relación entre la empresaria y el chico reality estaría atravesando un momento especialmente delicado, marcado por la incertidumbre y la búsqueda de respuestas.

Onelia Molina revela detalles que comprometen a Said Palao: “Hay videos de lo que hizo en su despedida”. Captura: Magaly TV La Firme.

La entrevista de Onelia Molina

De acuerdo con su testimonio, uno de los episodios más sensibles se remonta a la despedida de soltero de Said Palao, un evento que hoy vuelve a ser cuestionado. “En el Airbnb pasaron cosas y la despedida de Said también... no es la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que existan registros que respalden estas versiones.

Onelia Molina revela detalles que comprometen a Said Palao: “Hay videos de lo que hizo en su despedida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Según lo relatado, la información no provendría únicamente de rumores, sino de personas que habrían estado presentes en ese viaje. En particular, se mencionó a una figura clave en esta historia: una influencer extranjera vinculada al entorno del exchico reality Diego Rodríguez, quien habría compartido estos hallazgos.

Pero más allá de las acusaciones, lo que realmente ha captado la atención es el impacto emocional que esta situación estaría generando en Alejandra Baigorria. Onelia fue enfática al describir el estado actual de la empresaria, quien —según su versión— estaría decidida a conocer toda la verdad, incluso si eso implica tomar medidas extremas. “Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada por pagar todo para que le digan”, comentó, evidenciando el nivel de preocupación que rodea el caso.

La insistencia por obtener respuestas no se quedaría solo en palabras. Onelia también reveló que Baigorria estaría considerando viajar al extranjero con tal de confirmar lo ocurrido. “Yo quiero viajar a Argentina y pagarles lo que sea”, indicó que le habría dicho la empresaria, una declaración que refleja no solo la gravedad de la situación, sino también la urgencia por esclarecer los hechos.

Onelia Molina revela detalles que comprometen a Said Palao: “Hay videos de lo que hizo en su despedida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina afirma que hace esto para ayudar a Alejandra Baigorria

En medio de esta controversia, Onelia también quiso dejar clara su postura. Lejos de presentarse como una figura que busca generar conflicto, aseguró que su intención es ayudar a la empresaria a tomar decisiones informadas. “Si estoy haciendo eso es para ayudar a Alejandra... ella está desesperada, quiere que le diga todo lo que sé”, expresó, subrayando que ya habría conversado directamente con ella sobre estos temas.

Incluso, la exchica reality señaló que no dudó en aconsejarla, invitándola a priorizar su bienestar emocional. Aunque no profundizó en los detalles de esa conversación, dejó entrever que la situación es compleja y que, pese a todo, existiría la posibilidad de que la relación haya continuado tras los hechos mencionados.

Mientras tanto, el silencio de Said Palao frente a estas acusaciones añade un elemento adicional de expectativa. La falta de una respuesta directa deja espacio para interpretaciones y mantiene la atención del público centrada en lo que pueda ocurrir en los próximos días.

Por su parte, Alejandra Baigorria se encuentra en una posición especialmente vulnerable, enfrentando no solo la presión mediática, sino también la necesidad de tomar decisiones personales en medio de la incertidumbre. La búsqueda de la verdad, según lo descrito por Onelia, se ha convertido en una prioridad que podría definir el futuro de su relación.

Onelia Molina revela detalles que comprometen a Said Palao: “Hay videos de lo que hizo en su despedida”. Captura: Magaly TV La Firme.