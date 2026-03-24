“José María Balcázar, corrija este error”: Congresista de Perú Libre exige cambiar a la ministra de Educación, a quien denunció penalmente

María Esther Cuadros asumió el liderazgo del Ministerio de Educación en reemplazo de Erfurt Castillo Vera. | Presidencia

El nombramiento de María Esther Cuadros Espinoza como nueva ministra de Educación, oficializado este miércoles 18 de marzo mediante la Resolución Suprema N° 102-2026-PCM, desató el rechazo de un sector del parlamento. El congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) envió un oficio con carácter de “muy urgente” al presidente José María Balcázar solicitando la remoción inmediata de la funcionaria.

A través del documento, el legislador sostuvo que la designación no es solo un desacierto técnico, sino una “provocación” al magisterio nacional que podría derivar en conflictos sociales de gran escala. Montalvo recordó al mandatario que la actual ministra enfrenta una denuncia penal por abuso de autoridad y omisión de funciones. Esta acción legal fue interpuesta por el propio legislador ante el Ministerio Público, tras el desempeño de Cuadros como viceministra de Gestión Pedagógica durante el año 2025.

“El nombramiento de la ministra María Esther Cuadros Espinoza ha tomado una decisión sin el debido consenso, generando indignación y preocupación al magisterio nacional, lo que podría entenderse como una provocación política, aspecto que debe ser corregida de inmediato”, detalla el documento.

Asimismo, instó al mandatario a una revisión de la medida: “Llamo a la reflexión y corrija de manera urgente este error; el pueblo y el magisterio peruano esperan resultados positivos”.

Oficio enviado por Segundo Montalvo al presidente José María Balcázar.

La acusación se centra en la emisión de la Resolución Viceministerial 054-2025-MINEDU. Según el documento remitido a Palacio, la funcionaria habría emitido dicha norma a sabiendas de que contravenía la Ley 32238, una legislación de mayor rango que ya se encontraba en plena vigencia.

El sustento de la crítica técnica se enfoca en el proceso de reasignación y la unidad familiar de los maestros. El oficio señala que la gestión de Cuadros como viceministra no priorizó correctamente el orden de los desplazamientos interregionales frente a los regionales.

“A la Sra. María Esther Cuadros Espinoza la he denunciado penalmente por abuso de autoridad y omisión de funciones ante el Ministerio Público, en cumplimiento de mis funciones de fiscalización y control político. Esta mala funcionaria actuó atropellando los derechos de miles de docentes de nuestro país. La decisión tomada por la Sra. María Cuadros Espinoza constituyó un hecho gravísimo que no se puede pasar por alto”, mencionó.

Foto: Gobierno del Perú

Cuestiona salida de Erfur Castillo

El legislador también expresó la incertidumbre del sector ante el relevo del anterior ministro, Erfur Castillo Vera, cuya labor es destacada en el oficio enviado al Ejecutivo: “Hasta el momento, Sr. Presidente, los maestros no entienden por qué se decidió cambiar al ministro Erfur Castillo Vera, quien venía trabajando bien y, sobre todo, denotaba preocupación por resolver las demandas sociales del magisterio en su conjunto”.

Finalmente, el oficio concluye señalando que la infraestructura educativa del país presenta un “70% de colapso”, situación que requiere de planes concretos para no poner en riesgo la “integridad de la población estudiantil”. El Despacho Presidencial confirmó la recepción del documento la noche del miércoles 18 de marzo, quedando pendiente un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno.