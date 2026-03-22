Perú

¿Cuál es estado de salud del presidente José María Balcazar? Presidencia aclara situación del mandatario

El Ejecutivo rechaza versiones sobre una supuesta hospitalización e insiste en que el jefe de Estado cumple su agenda con normalidad

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El estado de salud del presidente José María Balcázar se convirtió en tema de discusión pública tras la difusión de versiones sobre una posible recaída médica, la cual lo imposibilitaría para seguir ejerciendo el cargo que ostenta desde el último 18 de febrero.

Diversos medios y usuarios en redes sociales señalaron que el mandatario habría enfrentado complicaciones relacionadas con una neumonía aguda y afecciones cardíacas, situación que dio pie a especulaciones sobre su capacidad para ejercer el cargo.

Ante esta ola de informaciones, desde la Presidencia de la República emitieron un comunicado oficial para aclarar el panorama y desmentir cualquier afectación grave.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Lúcido y activo

Antes del comunicado, el presidente Balcázar ya había respondido directamente a los rumores sobre su salud. Durante una entrevista en la emisora Exitosa, afirmó sentirse en plenitud de facultades y señaló que no ha experimentado complicaciones recientes.

“Me han creado unas situaciones de que estoy enfermo. La verdad es que estuve enfermo hace mucho tiempo como todo el mundo con una enfermedad, pero yo estoy actualmente lúcido, aquí el público me puede ver y constatar. Estoy razonando muy bien y cada vez me siento mejor”, declaró el mandatario.

Balcázar, quien ostenta el récord como la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en la historia de Perú, atribuyó las versiones sobre su salud a sus adversarios políticos. En diálogo con el diario El Comercio, comentó que espera sobrepasar los 100 años y afirmó no haber recibido atenciones médicas en las últimas semanas. Además, destacó su afición a la lectura y la cultura como factores que contribuyen a mantener su agudeza intelectual.

Presidencia niega hospitalización

La Presidencia de la República reaccionó a los rumores con un comunicado oficial, publicado este sábado 21 de marzo, en el que descartó categóricamente que el presidente José María Balcázar haya sido hospitalizado o que su estado de salud se encuentre comprometido.

“Desde la Presidencia de la República desmentimos las informaciones que vienen circulando en redes sociales, en las que se afirma que la salud del presidente de la República, José María Balcázar, se encuentra en una grave situación. El presidente Balcázar se encuentra trabajando con total normalidad y continuará cumpliendo con las actividades de su agenda oficial”, se lee en el pronunciamiento.

Presidencia del Perú.
Presidencia del Perú.

Piden claridad

El comunicado surgió luego de que distintos actores políticos y medios locales solicitaran claridad sobre el tema. El legislador Eduardo Salhuana, extitular del Congreso, pidió una confirmación oficial debido a antecedentes médicos del mandatario que se remontan a su etapa como congresista, cuando debió recibir licencia por problemas pulmonares y cardíacos.

El secretario de Perú Libre, Richard Rojas, confirmó previamente que Balcázar sufrió un episodio de neumonía hace más de seis meses, pero remarcó que la recuperación fue total y descartó que actualmente existan complicaciones graves. Señaló además que la única molestia reciente habría sido provocada por el aire acondicionado en sus oficinas.

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