Perú

Nuevas imágenes revelan el seguimiento previo al robo de lingotes de oro en la Costa Verde

El seguimiento se prolongó por varios kilómetros a lo largo de la Costa Verde. Los delincuentes esperaron el momento adecuado para intervenir, eligiendo una zona con menor congestión vehicular

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La mañana del domingo quedó marcada por un millonario robo de oro en la Costa Verde. Ahora, nuevas imágenes obtenidas por el centro de videovigilancia de San Miguel permiten reconstruir el seguimiento previo que realizaron los delincuentes antes de ejecutar el asalto.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana de San Miguel, Carlos Tinero, las cámaras captaron desde las 8:15 a.m. la presencia de los vehículos involucrados en el traslado del oro y el seguimiento por parte de los asaltantes. Tres autos fueron detectados por las primeras cámaras de acceso al distrito, específicamente en la zona de Costa 21, después de pasar el puente de Magdalena. Los delincuentes habrían utilizado al menos cuatro vehículos y varias motos lineales para cubrir la ruta y coordinar el ataque.

Las imágenes muestran cómo los autos afectados avanzan por la Costa Verde mientras son vigilados de cerca por los vehículos de los delincuentes, quienes nunca pierden contacto visual ni dejan de seguirlos en ningún momento.

Robo de oro en la
Robo de oro en la Costa Verde: cámaras exponen el accionar de una banda armada

Maniobra de interceptación y ataque

En las grabaciones se observa que, al acercarse a la rampa de subida a Escardó, los delincuentes ejecutan la maniobra final. Aprovechan la escasa congestión vehicular para cerrar el paso, interceptar y chocar los autos que trasladaban los lingotes. Instantes después, descienden al menos ocho sujetos, algunos con fusiles y chalecos antibalas, y reducen a los conductores.

Las cámaras también captan el uso de violencia extrema: uno de los conductores es tirado al suelo y golpeado en la cabeza. Los criminales revisan los autos, buscan las bolsas con oro y huyen rápidamente, cada uno en un vehículo distinto.

Uno de los autos que
Uno de los autos que transportaba el oro fue embestido por los asaltantes durante el ataque.

Ruta de escape registrada en video

El centro de monitoreo logró seguir a los asaltantes durante su fuga. Las imágenes muestran cómo las camionetas y motos toman la ruta de Gamarra y luego Escardó. En la intersección de Escardó con Manco Segundo, se observa que los vehículos involucrados pasan la luz roja y maniobran de forma temeraria para evadir a la policía.

El gerente Tineo explicó: “Suben por Gamarra, agarran Escardó. Se ve esa ruta, que luego de perpetrar el hecho, acceden a esas calles para escaparse. Se ven varios carros. Inclusive, hay un detalle en uno de los semáforos, con Manco Segundo, se ve que las camionetas se pasan la luz roja, hacen un movimiento para escapar, y detrás de ellos vienen motos, una moto al costado, motos atrás, otras camionetas”.

Cámaras captan que los vehículos
Cámaras captan que los vehículos de los asaltantes circularon en grupo y siguieron a las víctimas desde antes de llegar a San Miguel. Captura de video

Apoyo tecnológico y entrega de material a la policía

El sistema de videovigilancia de San Miguel, compuesto por más de 600 cámaras, permitió captar no solo el seguimiento previo, sino también la ruta de escape y los movimientos de los vehículos involucrados. Todo este material fue entregado a la Policía Nacional y a la división de investigación de robos de Dirincri para su análisis y para apoyar las investigaciones.

Imágenes captan el momento exacto en que un grupo de delincuentes armados intercepta a varios vehículos en la Costa Verde para robar un valioso cargamento de lingotes de oro. El violento ataque detuvo el tráfico y generó pánico en la concurrida vía. VIDEO: Difusión / Facebook

Las imágenes son cruciales para identificar las placas, características, y patrones de movimiento de los autos y motos utilizados. También permiten reconstruir el recorrido completo de los delincuentes antes y después del asalto.

Cabe señalar que las víctimas decidieron no presentar la denuncia, por lo que la División de Robos de la PNP, está actuando de oficio. Este hecho refuerza la hipótesis de que el oro robado es de origen ilícito.

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