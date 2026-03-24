Perú

Callao: Pasajero baleado caminó herido hasta el hospital tras brutal ataque a combis en la avenida Argentina

Dos atacantes en moto dispararon al menos diez veces contra unidades llenas de usuarios en Plaza Unión, dejando cinco lesionados y escenas de pánico. Tras el atentado, delincuentes enviaron mensajes intimidatorios a transportistas exigiendo pagos para permitirles seguir operando

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// Video: Latina Noticias

La inseguridad ciudadana en Lima vuelve a golpear al transporte público. Un violento ataque armado contra varias combis de la ruta B dejó al menos cinco heridos en plena avenida Argentina, una zona altamente transitada del Cercado de Lima. El hecho ocurrió durante la noche, cuando decenas de pasajeros abordaban unidades para retornar a sus viviendas o iniciar su jornada laboral en dirección al Callao.

Las escenas de pánico quedaron registradas en cámaras de seguridad: dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon sin control contra los vehículos y las personas. En medio del caos, uno de los pasajeros heridos descendió de la unidad y, pese a estar sangrando, logró caminar por su cuenta hasta un hospital cercano. El episodio ha encendido nuevamente las alertas por los constantes ataques al transporte público vinculados a redes de extorsión en Lima y Callao.

Ataque armado en la avenida Argentina deja cinco heridos y escenas de terror

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El atentado se produjo en el paradero inicial de las combis de la ruta B, a pocos metros de Plaza Unión y de una estación del Metropolitano, en una zona con intenso movimiento comercial y peatonal. De acuerdo con los reportes, al menos seis unidades estaban detenidas recogiendo pasajeros cuando los atacantes aparecieron por un carril contiguo y realizaron cerca de diez disparos.

Las imágenes captadas por videovigilancia muestran los fogonazos de las armas y cómo, en cuestión de segundos, los pasajeros huyen desesperados al escuchar los impactos. Algunos se lanzaron fuera de las unidades, mientras otros se cubrieron detrás de estructuras cercanas. Comerciantes de la zona también se resguardaron ante el riesgo de ser alcanzados por las balas.

Como consecuencia del ataque, cinco personas resultaron heridas, entre ellas una cobradora. Los impactos alcanzaron a pasajeros que se encontraban tanto dentro como fuera de las combis. En el lugar aún se podían observar rastros de los proyectiles en paredes y estructuras, evidencia de la violencia con la que actuaron los agresores.

Uno de los heridos presentaba lesiones en el rostro, siendo uno de los casos más delicados. Otros resultaron con impactos en el hombro y diferentes partes del cuerpo. La cercanía de centros médicos permitió que fueran trasladados rápidamente; sin embargo, el nivel de exposición al riesgo fue alto debido a la gran cantidad de personas presentes en ese momento.

Pasajero herido caminó por su cuenta y extorsionadores enviaron amenazas

Extorsionadores queman combi de empresa
Extorsionadores queman combi de empresa 505 en Santa Anita. (Captura: América Tv)

Entre los testimonios recogidos tras el ataque, destaca el caso de un pasajero que, pese a haber sido alcanzado por una bala, logró salir de la unidad y caminar por sus propios medios en busca de ayuda. Según relató su familiar, el hombre inicialmente sintió “el calor” del impacto, pero continuó avanzando en medio de la confusión, impulsado por la adrenalina.

El herido se dirigió hacia un hospital cercano, mientras otros afectados fueron trasladados por terceros. Algunos testigos indicaron que varias víctimas quedaron tendidas en el suelo tras el ataque, lo que generó mayor alarma entre los presentes.

Los lesionados fueron llevados principalmente al hospital Ramón Castilla, ubicado a pocos metros del lugar, mientras que la cobradora fue trasladada al hospital Arzobispo Loayza, donde posteriormente fue dada de alta. En tanto, otros pacientes continúan en evaluación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Minutos después del atentado, los presuntos responsables difundieron un mensaje dirigido a transportistas de la zona. En el texto, aseguran haber perpetrado el ataque como una advertencia y amenazan con futuras acciones violentas si no se alinean a sus exigencias. Este tipo de comunicaciones refuerza la hipótesis de un nuevo caso de extorsión a transportistas, modalidad delictiva que ha venido afectando a diversas rutas que operan entre Lima y Callao.

Transportistas consultados indicaron que esta no sería la primera vez que la ruta B es blanco de ataques similares. Incluso, se conoció que anteriormente un conductor de esta misma línea fue asesinado en circunstancias vinculadas a cobros ilegales.

Durante la mañana siguiente al atentado, no se observaron unidades de esta ruta circulando con normalidad en la zona, lo que refleja el impacto inmediato que generan estos hechos en la operatividad del servicio. No obstante, otras combis que cubren trayectos similares continuaban trabajando con relativa normalidad.

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