Perú

Callao registra casi un asesinato al día durante estado de emergencia decretado por el presidente Balcázar

En un periodo de 16 días, el Callao registra aproximadamente 14 personas víctimas de asesinatos cometidos por parte de bandas criminales. Las víctimas más comunes siguen siendo los trabajadores del transporte urbano

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Callao camioneta recibe 52 balazos
Callao camioneta recibe 52 balazos y conductor muere en La Perla

El Callao enfrenta en 2026 una de las oleadas más graves de homicidios de su historia, pese a que su territorio forma parte de la declaratoria de emergencia decretada por el presidente José María Balcázar en un nuevo intento —uno más del Gobierno— por luchar contra el crimen en el puerto.

Ahora, incluso con mayor presencia policial, el Callao registra una cifra de asesinatos que está a poco de alcanzar un promedio diario. Según el especialista en datos, Juan Carbajal, entre el 1 de enero y el 15 de marzo se registraron 46 homicidios; mientras que solo en el periodo entre el 28 de febrero y el 15 de marzo se registraron 14 asesinatos, con un promedio de 0,875 víctimas por día.

Según La República, los registros actuales de asesinatos son incluso peores a los que se reportaron durante el estado de emergencia previo, decretado por el presidente José Jerí mientras estuvo a cargo de la Presidencia. Durante el tiempo que duró la medida, se contabilizaron 53 homicidios en 121 días. Los distritos de Cercado del Callao y Bellavista concentran la mayor incidencia de crímenes.

Un colectivero resultó herido tras
Un colectivero resultó herido tras un ataque a balazos en el distrito de Ventanilla, Callao. Captura de video

Bandas criminales y violencia armada en el Callao

El patrón delictivo se expresa en ataques armados que alteran la vida cotidiana. En la zona de Hijos de Ventanilla, una fiesta fue interrumpida por disparos y los agresores amenazaron con regresar, según testigos citados por La República. Horas después, en la avenida Pérez Salmón, sicarios asesinaron a un hombre en la vía pública; la ausencia de presencia policial obligó a los vecinos a intentar auxiliarlo, sin éxito.

El transporte público también ha sido un blanco recurrente de la inseguridad, en especial en casos vinculados al sicariato y a la extorsión. Solo en el distrito de Ventanilla, entre el 14 y el 16 de marzo, se perpetraron tres atentados contra conductores. Una combi con pasajeros fue atacada a tiros y una transportista resultó herida en Pachacútec; esta persona ya había sufrido un atentado similar cuatro meses antes. Asimismo, un colectivero fue asesinado en Ciudad del Deporte, cerca de la vivienda del alcalde.

Grupos como ‘Perú Unido’ y ‘Al-Qaeda’ fueron identificados por las autoridades y tendrían algún vínculo con amenazas extorsivas contra los trabajadores de transporte urbano, pues estarían exigiendo pagos diarios de entre ocho y 10 soles por vehículo a los transportistas, quienes operan en flotas de hasta cien unidades.

En un periodo de 16
En un periodo de 16 días, el Callao registra aproximadamente 14 personas víctimas de asesinatos cometidos por parte de bandas criminales. Las víctimas más comunes siguen siendo los trabajadores del transporte urbano - G4S

Miedo y respuesta insuficiente ante la ola de crímenes

La percepción de inseguridad afecta la vida cotidiana y genera sensación de desprotección. El 17 de marzo, un grupo de transportistas protestó en la avenida Faucett para denunciar la rutina de extorsiones y la falta de acción estatal. “Esto es el pan de cada día”, afirmó una manifestante, según La República.

El especialista en seguridad José Manuel Saavedra explicó al diario que la situación está vinculada con la ubicación estratégica del Callao, un puerto donde confluyen actividades de narcotráfico y ajustes de cuentas, agravados por la consolidación de redes delictivas y dificultades en el control territorial. Saavedra advirtió que la fragmentación institucional limita una respuesta efectiva ante el incremento de la violencia.

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