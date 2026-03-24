Perú

Alfonso López Chau a José Williams: “¿Por qué cobra dos sueldos? Renuncie a uno. ¿Qué corona tienen los militares?”

El aspirante de Ahora Nación puso en el centro del debate presidencial la controversia por el doble ingreso del legislador, quien defendió la legalidad de percibir pensión y salario

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Durante el Debate Presidencial 2026, el candidato Pablo López Chau de Ahora Nación cuestiona la ética de su rival, José Williams Zapata, por recibir dos pagos del Estado. Williams Zapata responde enérgicamente, explicando la diferencia entre una pensión de retiro militar y una remuneración como congresista.

El candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, cuestionó este lunes a su adversario de Avanza País, José Williams, por el cobro de dos sueldos durante su intervención en el debate presidencial.

“Nos hubiera gustado (que) en (este bloque sobre) lucha contra la corrupción y la ética (explicara) por qué él cobra dos sueldos. Que renuncie a uno de sus sueldos. Eso es lo ético. Si no, ¿qué corona tienen los militares? ¿Por qué no les pasa lo mismo a los profesores universitarios y a los rectores, que también cobren doble sueldo?”, planteó.

Williams, legislador, militar retirado y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2006, respondió a la acusación al señalar la diferencia entre pensión y remuneración.

“Me llama la atención que el señor López Chau, siendo economista, no sepa que una cosa es pensión y otra cosa es remuneración. La pensión se la gana uno desde el primer mes de subteniente en que aporta. Y el salario es lo que gana en el trabajo. Son cientos de militares y policías que están escuchando en este momento y que le están diciendo que no tienen derecho a cobrar pensión”, afirmó.

El intercambio se desarrolló en
El intercambio se desarrolló en presencia de Alex Gonzáles, del Partido Demócrata Verde, durante el bloque sobre corrupción y ética

Tanto Williams como López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), participaron en el bloque junto a Alex Gonzáles, representante del Partido Demócrata Verde.

En las primeras tres sesiones del intercambio de planes se trata la seguridad ciudadana, principal preocupación de la población ante el auge de la criminalidad asociada a mafias que extorsionan y exigen pagos bajo amenaza.

Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas el próximo 12 de abril para elegir a sus autoridades nacionales, incluyendo la Presidencia, en un contexto de crisis y cambios constantes, con ocho mandatarios en una década.

Otras intervenciones

Fernando Olivera, candidato del Frente de la Esperanza, protagonizó otro incidente en el debate al calificar a Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, como “organización criminal” y mencionar presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes (familia liberteña que era investigada por la Policía Antidrogas y la Fiscalía), de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”, afirmó en una parte de su intervención.

Durante el debate presidencial del 2021, el candidato Fernando Olivera arremete contra César Acuña, acusándolo directamente de liderar una organización criminal llamada 'Alianza para el Progreso'.

Olivera sumó que Acuña utiliza la Universidad César Vallejo (UCV), de la cual es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero. “Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”, puntualizó.

Añadió que, durante su periodo como gobernador de La Libertad, la delincuencia incrementó con organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, que actualmente mantienen “sometido” al norte del país.

“Usted tiene que explicar cómo esas bandas han crecido durante su gobierno y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto relacionada con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna malhabida, que, de hecho, va a ser investigada y sancionada. Usted terminará condenado”, concluyó mientras mostraba una imagen.

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