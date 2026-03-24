“Le mintió al país”: Lescano, Álvarez y López Chau protagonizan tensos enfrentamientos en pleno debate presidencial 2026

Fotografía: JNE / Debate Presidencial 2026

El segundo bloque del debate presidencial 2026 elevó rápidamente la tensión política. Los candidatos Carlos Álvarez de País Para Todos, Yonhy Lescano de Cooperación Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación, no solo expusieron propuestas en materia de seguridad y gobernabilidad, sino que también protagonizaron duros cruces personales que marcaron el tono del intercambio.

Desde el inicio, el eje central giró en torno a la crisis de inseguridad, la calidad de los gobernantes y la lucha contra la corrupción, con planteamientos que fueron desde reformas institucionales hasta medidas extremas como la pena de muerte.

Seguridad ciudadana y crisis institucional

El candidato Yonhy Lescano detalla sus propuestas para luchar contra la inseguridad. Plantea la colaboración entre la policía, las Fuerzas Armadas, las rondas campesinas y el serenazgo, además de asegurar que los delincuentes capturados trabajen en la cárcel.

Yonhy Lescano abrió su participación señalando que el principal problema del Perú es la calidad de sus autoridades, cuestionando directamente a presidentes y congresistas de los últimos años. “Fíjense en el comportamiento, conducta y trayectoria que tienen los candidatos”, advirtió, al tiempo que criticó a quienes —según dijo— “han faltado a la verdad o cometido delitos”.

En materia de seguridad, planteó una reorganización de la Policía Nacional, que incluya la salida de malos elementos y el fortalecimiento de efectivos que cumplan su labor. Además, propuso incorporar a las Fuerzas Armadas, comités de autodefensa, rondas campesinas y serenazgo en la lucha contra la criminalidad. También insistió en medidas inmediatas contra delincuentes capturados, señalando que no deberían ser liberados rápidamente.

Revive el contundente mensaje de Carlos Álvarez sobre la lucha contra la criminalidad. El candidato expone la angustia diaria de los ciudadanos y propone la pena de muerte como solución definitiva para los delincuentes que aterrorizan al país.

Por su parte, Carlos Álvarez centró su discurso en el impacto diario de la violencia. Aseguró que en las tres horas de la duración del debate, “un peruano morirá” y que decenas de compatriotas estarían cerrando sus negocios por extorsión. Citó casos como el de transportistas y pequeños comerciantes afectados, enfatizando que “a los peruanos los asesinan por trabajar”.

Entre sus propuestas más polémicas destacó la pena de muerte para sicarios en flagrancia, así como la intención de retirar al Perú del Pacto de San José. Además, planteó medidas como la construcción de megapenales sin beneficios penitenciarios y una ofensiva directa contra las finanzas de las organizaciones criminales. Sin embargo, varios de sus planteamientos no fueron desarrollados en detalle durante su intervención.

En tanto, Alfonso López Chau apostó por un enfoque distinto, priorizando la investigación, ciencia y tecnología como herramientas para combatir las raíces de la criminalidad. También subrayó la necesidad de una recuperación moral en el ejercicio del poder, señalando que “si el presidente es corrupto, todos lo son”.

Asimismo, defendió la meritocracia como eje para reformar instituciones como la Policía Nacional, tomando como referencia modelos técnicos como el del Banco Central de Reserva, donde —según indicó— se privilegia la capacidad profesional por encima de intereses políticos.

Cruces, acusaciones y ataques personales marcan el tono

Durante el bloque de seguridad ciudadana, el candidato Pablo López Chau de Ahora Nación acusó directamente a Yonhy Lescano de mentir. "Mientras yo protegía a los estudiantes en la UNI, él cobraba su cheque de asesor del Congreso", afirmó.

El debate escaló cuando Yonhy Lescano lanzó acusaciones directas contra Alfonso López-Chau, cuestionando su pasado y señalando que habría sido sentenciado por asalto y robo, lo que —según afirmó— no fue informado al electorado. “Le mintió al país”, sostuvo, poniendo en duda su credibilidad.

También arremetió contra Carlos Álvarez, al mencionar su presunta vinculación con contenidos de comedia difundidos durante el régimen de Alberto Fujimori, lo que generó uno de los momentos más tensos del bloque. En concreto, expresó que en su trayectoria como comediante, la secretaria de Vladimiro Montesinos le llevaba a Álvarez videos para ridiculizar a los contrincantes de Fujimori a cambio de dinero.

En un acalorado segmento del Debate Presidencial 2026, los candidatos Yonhy Lescano, Pablo López Chau y Carlos Álvarez cruzan fuertes acusaciones personales y políticas mientras exponen sus planes para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana en el país.

López-Chau rechazó las acusaciones y respondió que, de ser ciertas, no podría estar participando en el debate. Además, acusó a Lescano de mentir reiteradamente. También aprovechó para criticar la trayectoria política de su contendor: “Mientras yo protegía a los estudiantes en la UNI, él cobraba su cheque de asesor del Congreso”, afirmó.

El intercambio se tornó aún más confrontacional cuando ambos candidatos se interrumpieron mutuamente, evidenciando la falta de consenso incluso en temas clave como la lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional.

En el cierre del bloque, Carlos Álvarez retomó sus propuestas de mano dura, insistiendo en la construcción de cárceles de máxima seguridad sin beneficios y en sanciones drásticas para funcionarios corruptos, incluyendo la llamada “muerte civil”.

Así, el segundo bloque dejó en evidencia no solo las diferencias en propuestas, sino también el alto nivel de confrontación entre los candidatos, anticipando un debate cada vez más polarizado en la carrera hacia las elecciones 2026.