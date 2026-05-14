Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 14 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,99 soles, lo que representa una disminución del -0,23% en comparación con el precio de cierre anterior de 4 soles. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,36%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 4,03%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual se sitúa en 3,49%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 7,39%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.