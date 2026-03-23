Rafael López Aliaga afirma sin pruebas que habrá un “tremendo fraude” electoral y tilda a la ONPE de “porquería”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, denunció sin pruebas un presunto fraude en las próximas elecciones generales del 12 de abril y criticó duramente a la ONPE durante un mitin en Puente Piedra

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo, sin presentar pruebas, que está en curso “un tremendo fraude” para las elecciones generales del 12 de abril y arremetió contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a la que calificó como “porquería”.

El exalcalde de Lima encabezó un mitin en el distrito de Puente Piedra el mismo día en que una encuesta de Datum lo ubica en un empate técnico con 11,7 %, ligeramente por debajo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (11,9 %).

“Quiero decirles que está en marcha un fraude grande, un tremendo fraude. Y lo veo en la encuesta de porquería de Datum de hoy. Esto no tiene nombre. ¿Qué cosa quieren hacer? Lo mismo que hicieron hace años: ponerme número ocho a cinco días. Ya los conozco. Antes era novato; ahora ya no”, declaró.

El candidato sugirió que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) pretende influir en los resultados de los sondeos mediante una “trafa con toda la porquería de gente que está en la ONPE, y van manipulando; ya los conocemos, lo han hecho una vez y lo van a querer hacer”, expresó.

El exalcalde de Lima cuestionó los resultados de una encuesta de Datum que lo coloca en empate técnico con Keiko Fujimori y acusó a la ONPE de manipulación, insinuando una alianza para favorecer a su rival política

Seguidamente, pidió a sus simpatizantes organizarse, vigilar el conteo de votos, obtener una copia del acta, tomarle una foto y enviarla al centro de cómputo del partido para contar con un “propio registro” de resultados. “Tenemos que ganar en primera vuelta acá. Pero necesito que cada uno, acá en Puente Piedra, (...) Tienen que sacar la garra, la fiereza, (...) vamos a tener nuestra propia lista ganadora este 12 de octubre”, señaló.

En otro tramo de su discurso, el candidato también criticó a la familia Miró Quesada, propietaria del grupo El Comercio, responsable de difundir el reciente sondeo.

“Esa familia me da asco, se lo vuelvo a decir, solamente ven la mermelada (...) ya están quebrados, (...) son tan desesperados, tan miserables, que para no quebrar pactan: tú me das mermelada y yo te apoyo. Y como a mí me conocen, que no le doy nada y nunca le voy a dar, lo voy a comprar cuando estén recontraquebrados”, sostuvo. La ONPE no se ha pronunciado hasta el momento.

Pedido fujimorista

Hace cinco años, el expresidente Pedro Castillo superó a la lideresa de Fuerza Popular por una diferencia de solo 44.000 votos, lo que la llevó a denunciar un “fraude” sin pruebas sólidas e iniciar una campaña para revertir los resultados.

López Aliaga instó a sus seguidores a organizarse para vigilar el conteo de votos, registrar los resultados de las mesas y enviar la información al partido, con el objetivo de “tener un propio registro” de los comicios

Esta iniciativa fue rechazada por la comunidad internacional, que respaldó los informes de los observadores de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La semana pasada, el organismo electoral informó que un juzgado declaró fundada la demanda de hábeas data de Fuerza Popular, lo que le permitirá acceder a las listas de electores de la segunda vuelta de 2021.

“El fallo dispone que la ONPE entregue al partido político las listas de los electores de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, suprimiendo la información correspondiente a la fotografía, la firma manuscrita y la huella dactilar de dichos ciudadanos”, detalló.

El pedido de Fuerza Popular incluye las listas electorales de mesas donde votaron 18.856.802 ciudadanos en junio de 2021. La ONPE entregará estos registros en formato digital a la brevedad, mientras que las copias físicas, que suman unas 2,5 millones de páginas, deberán certificarse.