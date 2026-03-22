Perú

Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga empatan en primer lugar, mientras Jorge Nieto sube al quinto puesto

Según Datum, la diferencia entre Fujimori y López Aliaga es de apenas 0,2 %. En total, la cifra de ciudadanos que prefieren no votar o no saben por quién hacerlo es 35.8 %

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Elecciones 2026: Keiko Fujimori y
Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga empatan en primer lugar, mientras Jorge Nieto sube al quinto puesto. (Foto: Composición - Infobae)

La última encuesta nacional de Datum sobre las preferencias de los peruanos en la elección del próximo presidente del Perú revela un empate técnico entre Keiko Fujimori (11,9 %), que vuelve al primer lugar, y Rafael López Aliaga (11,7 %), que presenta una ligera caída que lo deja en segundo puesto por apenas un margen de 0,2 %.

Según lo mostrado por el estudio publicado por El Comercio, la diferencia entre ambos está dentro del margen de error de la muestra, conformada por 1.500 personas entrevistadas a nivel nacional. Por su parte, la encuesta detalla que Alfonso López Chau, de Ahora Nación, se ubica en tercer lugar con 6,5 %. Más atrás figura Carlos Álvarez, de País para Todos, quien alcanza 5,0%.

En quinta posición de la encuesta aparece Jorge Nieto, exministro y candidato del partido Buen Gobierno, con 4,6 % de la preferencia entre los electores, una cifra que está cerca del doble de lo que obtuvo hace solo una semana. Según el estudio de la misma encuestadora, revelado en Cuarto Poder el domingo 15 de marzo, para ese entonces Nieto alcanzaba el 2,5 %.

El candidato Jorge Nieto subió
El candidato Jorge Nieto subió al quinto lugar de las preferencias de los electores, según la encuesta de Datum publicada en El Comercio.

Radiografía de la intención de voto y cambios en las preferencias

El estudio también muestra el desempeño de otros postulantes, como César Acuña (Alianza para el Progreso) con 3,6%, Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) con 2,5%, y Ricardo Belmont (Obras) con 2,4%. Figuran además Yonhy Lescano (Cooperación Popular) con 2,3%, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 2,0%, y George Forsyth (Somos Perú) con 1,7%. Mario Vizcarra (Perú Primero) registra 1,2%. Otros candidatos suman en conjunto 8,7%.

El reporte de la encuesta, citado por El Comercio, destaca que 17,7% de los electores opta por señalar “ninguno, blanco o viciado”. Además, 18,1% declara no saber aún por quién votar

Las cifras también revelan que el candidato de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, ha caído en sus preferencias a la mitad en menos de una semana. Mientras que para el 15 de marzo se encontraba en quinto lugar con 5,1 %, para el 22 de marzo Grozo cayó al séptimo lugar con 2,5 % luego de las revelaciones sobre sus encuentros con Zamir Villaverde.

El voto indeciso y las preferencias regionales

El análisis por género evidencia diferencias en la preferencia electoral: Keiko Fujimori capta apoyo entre mujeres (13,3%), mientras que Rafael López Aliaga lidera entre los hombres (13,9%). La distribución por regiones muestra que ambos candidatos concentran sus votos en Lima y Callao, donde alcanzan 14,4% y 19,1% respectivamente. En contraste, la presencia de ambos desciende en el norte, centro y sur del país.

Keiko Fujimori y Rafael López
Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga presentan un empate técnico en primer lugar de las preferencias, según encuensta de Datum

Por zonas, el respaldo a Fujimori y López Aliaga se mantiene más sólido en áreas urbanas (12,2% y 12,3%). En el ámbito rural, la preferencia por ambos disminuye, situándose en 10,7% para Fujimori y 8,7% para López Aliaga.

La encuesta, realizada con tarjeta y a nivel nacional, señala la inclusión de otras figuras políticas con menores niveles de apoyo. Entre ellos se encuentran José Luna, Fernando Olivera, Roberto Chiabra, Vladimir Cerrón, Paul Jaimes, Rosario Fernández, Marisol Pérez, Ronald Atencio y otros, todos con registros inferiores al 1,2%.

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