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Gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: ¿Cómo votar para salvar a Shirley Arica, Samahara Lobatón o ‘La Mackyna’ del reality?

Descubre cómo votar para salvar a tu favorito y conoce todos los detalles de la noche más tensa del reality de convivencia.

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La gala de eliminación de
La gala de eliminación de ‘La Granja VIP Perú’ enfrenta a Shirley Arica, Samahara Lobatón y La Mackyna.

La tensión alcanza su punto máximo en ‘La Granja VIP Perú’ con la esperada gala de eliminación de este sábado 21 de marzo por la señal de Panamericana TV. Tres participantes —Shirley Arica, Samahara Lobatón y 'La Mackyna’— se juegan su permanencia en el reality, y solo el voto del público decidirá quién continúa y quién deberá abandonar la competencia.

El episodio promete emociones fuertes, sorpresas y cambios en las alianzas, marcando una de las noches más intensas de la temporada.

Una noche de traiciones y sorpresas

La dinámica de eliminación de esta semana estuvo marcada por un inesperado giro de alianzas. Pamela López, quien tenía el poder de salvar a un compañero, optó por favorecer a Pati Lorena, dejando fuera de peligro a la participante y sorprendiendo a todos en la granja.

La decisión dejó a Shirley Arica en la zona de riesgo, ya que heredó los votos acumulados de Pati y se sumó a la placa de nominados junto a Samahara Lobatón y La Mackyna.

La jugada de Pamela generó tensión y debate entre los concursantes, ya que todos participaron en la elección con los ojos vendados, sin saber hasta el final quién sería el gran traicionado de la jornada.

Shirley Arica fue traicionada por
Shirley Arica fue traicionada por Pamela López en La Granja VIP Perú. iG

¿Quiénes están en riesgo de eliminación esta semana?

Luego de la sorpresiva salvada, la lista de nominados quedó conformada por:

  • Shirley Arica
  • Samahara Lobatón
  • La Mackyna

Uno de ellos abandonará la granja esta noche, dependiendo exclusivamente del respaldo que logren obtener de sus seguidores.

Shirley Arica, Samahara Lobatón y
Shirley Arica, Samahara Lobatón y La Mackyna se juegan su permanencia en la gala de eliminación de ‘La Granja VIP Perú’. IG

¿Cómo votar para salvar a tu favorito en ‘La Granja VIP Perú’?

El destino de los nominados está en manos del público. Si quieres evitar que tu participante favorito abandone el reality, sigue estos pasos para votar:

  1. Ingresa a la cuenta oficial de Instagram: Busca @lagranjavipperu (verifica que tenga el check azul de cuenta verificada).
  2. Accede al link en la biografía: En la bio del perfil encontrarás el enlace directo a la plataforma de votación.
  3. Regístrate: Completa tus datos y un correo electrónico válido para participar.
  4. Vota por tu favorito: Selecciona a Shirley Arica, Samahara Lobatón o La Mackyna para salvarlos de la eliminación.
  5. Vota hasta 10 veces: Puedes emitir hasta 10 votos por tu concursante favorito, aumentando sus posibilidades de quedarse en la competencia.

El proceso es sencillo y rápido, y tu participación puede marcar la diferencia en el destino de los nominados.

Ingresa a la cuenta oficial
Ingresa a la cuenta oficial de Instagram @lagranjavipperu e ingresar al enlace en el bio. IG
El proceso de votación en
El proceso de votación en La Granja VIP Perú y asegurar la permanencia de tu favorito en el reality. IG
Vota por tu favorito en
Vota por tu favorito en La Granja VIP Perú. IG
Puedes emitir hasta 10 votos
Puedes emitir hasta 10 votos por tu concursante favorito en La Granja VIP Perú. IG

¿A qué hora es la gala de eliminación?

La gala de eliminación de ‘La Granja VIP Perú’ se transmite hoy sábado a las 8:00 p.m. en vivo por Panamericana Televisión. La emisión promete ser una de las más vistas y comentadas, ya que uno de los favoritos del público dejará la competencia.

No te pierdas la oportunidad de ver el desenlace y apoyar a tu concursante preferido desde casa. La transmisión estará llena de emociones, confesiones y el clásico suspenso de la eliminación en realities.

La gala de eliminación se
La gala de eliminación se transmite hoy en vivo por Panamericana a las 8:00 p.m. IG

El impacto de la eliminación: alianzas, estrategias y nuevos escenarios

La decisión de Pamela López de salvar a Pati Lorena y dejar en riesgo a Shirley Arica ha marcado un antes y un después en la competencia. Ahora, las alianzas se redefinen y los nominados deben fortalecer sus estrategias para ganarse el respaldo del público.

La eliminación de esta noche no solo cambiará el rumbo del programa, sino que también podría influir en las relaciones y dinámicas dentro de la granja, preparando el terreno para nuevas sorpresas en las próximas galas.

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